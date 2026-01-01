Hostinger Ecommerce

Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.

Conecte sus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un solo panel de control simple

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Garantía de reembolso de 30 días

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Empieza a vender en menos de 3 minutos

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Elige el nombre de tu tienda y crea tu negocio de comercio electrónico en minutos.
Transforma imágenes de productos en publicaciones

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Sube una imagen del producto, y la IA te ayuda a redactar la descripción, a sugerir precios y a alistar tu producto para vender más rápido.
Conecta todas las formas en que vendes

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Recibe pagos a través de tu sitio web, redes sociales y enlaces rápidos, sin cambiar entre herramientas.
Expande a nuevas formas de vender

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Agregue más formas de llegar a los clientes a medida que su negocio crece, mientras mantiene los productos, pedidos y operaciones conectados.
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Una plataforma para cada tipo de producto

Productos digitales
Para Horizons

Venda donde los clientes compran

Crea tu tienda en línea con Horizons o Website Builder, o comparte un enlace rápido y empieza a vender de inmediato.

Venda donde los clientes compran

Adminístralo desde un solo panel de control

Adminístralo desde un solo panel de control. Gestiona múltiples negocios de comercio electrónico y agrega más canales de venta a medida que creces.

Adminístralo desde un solo panel de control

Paga 0% en comisiones por transacción

Acepta más de 100 métodos de pago y quédate con lo que ganes. Hostinger no se lleva una comisión de tus ventas.

Paga 0% en comisiones por transacción

Entrega inmediata

Envía productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.

Entrega inmediata
Venda donde sus clientes compran

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Vender a través de enlaces rápidos

Crea enlaces rápidos para tus productos y compártelos en mensajes directos, correos electrónicos, aplicaciones de chat o publicaciones en redes sociales.

Vende en tu sitio web

Crea una tienda en línea de marca con Horizons o Website Builder, donde los clientes pueden descubrir tus productos y comprar directamente.
Próximamente

Vender en redes sociales

Conéctate con TikTok Shops, Meta y otras plataformas sociales a medida que las integraciones estén disponibles.

Canales de venta personalizados

Crea tiendas personalizadas, conecta tus herramientas favoritas y expande tu negocio con una plataforma de comercio electrónico abierta.

No importa dónde empieces, hay un plan para ello.

30 días de garantía de reembolso

Cancela cuando quieras

Atención al cliente las 24 horas

-22%
Starter
Para vendedores en redes sociales que necesitan una forma rápida y de bajo costo para empezar a tomar pedidos.
COP 13.900
COP 10.900 /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por COP 130.800 (valorado en COP 166.800). Se renueva por COP 10.900/mes.
Vende hasta 5 productos

Beneficios de Starter:

Vende productos físicos y digitales
Acepta más de 100 métodos de pago seguros
Paga 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Genera descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Cree enlaces de pago con Hostinger.store
Obtén ayuda del chatbot Kodee
Más vendido
-49%
Growth
Para comerciantes que están construyendo un negocio de marca en múltiples tiendas y sitios web.
COP 54.900
COP 27.900 /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por COP 334.800 (valorado en COP 658.800). Se renueva por COP 41.900/mes.
Vende hasta 300 productos
Gestiona hasta 3 negocios
Conecta hasta 3 canales de venta por negocio

Todo lo del plan Starter, y además:

Vende suscripciones con las tiendas de Horizons
Vende productos personalizados con impresión bajo demanda
Dominio personalizado gratis por 1 año
Correo empresarial personalizado
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para dispositivos móviles
Creación de tiendas en línea con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado en todas las tiendas
Kodee AI — gestiona tu tienda por chat
-33%
Scale
Para vendedores que gestionan múltiples marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
COP 102.900
COP 68.900 /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por COP 826.800 (valorado en COP 1.234.800). Se renueva por COP 85.900/mes.
Vende productos ilimitados
Gestionar negocios ilimitados
Conectar canales de venta ilimitados

Todo lo del plan Growth, y además:

Conexiones API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario 24/7
-22%
Starter
Para vendedores en redes sociales que necesitan una forma rápida y de bajo costo para empezar a tomar pedidos.
COP 13.900
COP 10.900 /mes
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Vende hasta 5 productos

Beneficios de Starter:

Vende productos físicos y digitales
Acepta más de 100 métodos de pago seguros
Paga 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Genera descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Cree enlaces de pago con Hostinger.store
Obtén ayuda del chatbot Kodee
Más vendido
-49%
Growth
Para comerciantes que están construyendo un negocio de marca en múltiples tiendas y sitios web.
COP 54.900
COP 27.900 /mes
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Obtén 12 meses por COP 334.800 (valorado en COP 658.800). Se renueva por COP 41.900/mes.
Vende hasta 300 productos
Gestiona hasta 3 negocios
Conecta hasta 3 canales de venta por negocio

Todo lo del plan Starter, y además:

Vende suscripciones con las tiendas de Horizons
Vende productos personalizados con impresión bajo demanda
Dominio personalizado gratis por 1 año
Correo empresarial personalizado
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para dispositivos móviles
Creación de tiendas en línea con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado en todas las tiendas
Kodee AI — gestiona tu tienda por chat
-33%
Scale
Para vendedores que gestionan múltiples marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
COP 102.900
COP 68.900 /mes
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Obtén 12 meses por COP 826.800 (valorado en COP 1.234.800). Se renueva por COP 85.900/mes.
Vende productos ilimitados
Gestionar negocios ilimitados
Conectar canales de venta ilimitados

Todo lo del plan Growth, y además:

Conexiones API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario 24/7
Ver todo
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Trabaja más rápido con herramientas de ecommerce con IA

Ahorra tiempo con herramientas de IA que te ayudan a escribir, optimizar, actualizar y mejorar tu tienda mientras vendes.

Obtén ayuda y toma acción en segundos

Kodee es tu asistente de IA 24/7. Pídele que actualice precios, realice una venta flash, arregle el SEO y ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Obtén ayuda y toma acción en segundos
Haz que te encuentren en línea

Un solo panel para potenciar tu negocio

Haz que te encuentren en línea

Usa herramientas integradas de SEO para ayudar a los compradores a encontrar tus productos.

Conoce qué se vende

Rastrea las ventas, los pedidos y el valor promedio de los pedidos en un solo lugar.

Recupera a los compradores

Utilice el marketing por correo electrónico y Meta Pixel para recuperar compradores, recuperar carritos abandonados y crear audiencias para futuras campañas.
Empezar

Haralabos Lukatos

Review provider

Esta empresa tiene excelentes funciones fáciles de usar en el modo de edición del sitio web. Además, al añadir una tienda en línea, los pasos son sencillos y sin complicaciones.

Mitul

Review provider

Los servidores son increíblemente rápidos; mi sitio de comercio electrónico carga en 1.8 segundos de forma consistente. Su hPanel es intuitivo y hace que la gestión de sitios sea sencilla, incluso para principiantes.

Andrea King

Review provider

Hostinger es una plataforma versátil de diseño web. Es fácil de usar y puedes usar IA para diseñar partes individuales del diseño de tu página. Definitivamente recomendaría Hostinger para diseñar un sitio web de comercio electrónico o un portafolio.

Vende en todas partes, con todo conectado.

Empieza a vender

Preguntas frecuentes: Hostinger Ecommerce

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre cómo puedes iniciar o escalar tu negocio de ecommerce con Hostinger.

¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión empresarial todo en uno centrada en el comercio electrónico que te permite controlar todo tu negocio online desde un único panel de control.

A diferencia de las plataformas tradicionales que empiezan con un sitio web, Hostinger Ecommerce empieza con tu negocio – primero configuras tus productos, pagos y operaciones, luego eliges dónde y cómo vender – tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces, o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está atado a una única tienda, así tu negocio puede crecer dondequiera que estén tus clientes.

¿Para quién es la solución de comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en cada etapa, desde tu primera venta hasta la gestión de un negocio multicanal.

  • Vendedores principiantes. ¿Quieres vender online sin complicaciones técnicas ni costosos complementos? Estarás listo y funcionando en minutos, sin necesidad de experiencia previa.
  • Vendedores sociales. Si actualmente vendes a través de mensajes directos de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te ofrece una configuración de tienda adecuada: simple, rápida y sin complejidad.
  • Vendedores multicanal. ¿Ya vendes en varios lugares y estás cansado de hacer malabares con herramientas separadas? Hostinger Ecommerce reúne tus productos, inventario y pedidos en un solo panel.

No se requieren habilidades técnicas. Nombra tu negocio, añade tu primer producto, configura los pagos y elige cómo quieres vender, ya sea en tu propio sitio web, una tienda existente o simplemente un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.

¿Necesito un sitio web para poder empezar a vender?

No, y eso es lo que hace que Hostinger Ecommerce sea diferente. Puedes empezar a vender de inmediato generando un enlace rápido de producto, una URL sencilla y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compártelo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya uses. Cuando estés listo para añadir un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.

¿Cómo puedo crear un sitio web ecommerce con Hostinger?

Tienes tres maneras de crear tu tienda: elige la que mejor se adapte a ti, sin necesidad de programar.

¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?

Sí. Piense en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa su restaurante – maneja sus productos, inventario y pedidos tras bambalinas, mientras que su sitio web es solo uno de los comedores a los que entran los clientes. Conecte su sitio web existente – ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, el creador de código Horizons vibe, WordPress u otra plataforma – y todo funciona desde el mismo lugar. También puede añadir más canales de venta junto a su sitio existente sin empezar de cero.

¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?

Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Ecommerce. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram o en un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas, lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Se acabaron los cambios entre herramientas o la preocupación por la desincronización del stock.

¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?

Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como libros electrónicos, música o plantillas), servicios que requieren reservas, productos de impresión bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para ello.

¿Aún no sabes qué vender? Hemos elaborado una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.

¿Hay comisiones por transacción?

Ninguna. Usted conserva el 100% de lo que gana. Hostinger Ecommerce no cobra tarifas de transacción de plataforma, así que, ya sea que procese su primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a usted.

¿Qué métodos de pago están disponibles para mis clientes?

Puedes aceptar más de 100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay – todo con una experiencia de pago segura e integrada.

¿Cómo funciona el envío?

Para productos físicos, puedes conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y enviar con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful se encarga de la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.

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