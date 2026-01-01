Hostinger Ecommerce
Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.
Conecte sus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un solo panel de control simple
Garantía de reembolso de 30 días
Historias de empresas como la suya
Empieza a vender en menos de 3 minutos
Nombra tu empresa
Transforma imágenes de productos en publicaciones
Conecta todas las formas en que vendes
Expande a nuevas formas de vender
Una plataforma para cada tipo de producto
Venda donde los clientes compran
Crea tu tienda en línea con Horizons o Website Builder, o comparte un enlace rápido y empieza a vender de inmediato.
Adminístralo desde un solo panel de control
Adminístralo desde un solo panel de control. Gestiona múltiples negocios de comercio electrónico y agrega más canales de venta a medida que creces.
Paga 0% en comisiones por transacción
Acepta más de 100 métodos de pago y quédate con lo que ganes. Hostinger no se lleva una comisión de tus ventas.
Entrega inmediata
Envía productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.
Venda donde sus clientes compran
Vender a través de enlaces rápidos
Vende en tu sitio web
Vender en redes sociales
Canales de venta personalizados
No importa dónde empieces, hay un plan para ello.
30 días de garantía de reembolso
Cancela cuando quieras
Atención al cliente las 24 horas
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, y además:
Todo lo del plan Growth, y además:
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, y además:
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Trabaja más rápido con herramientas de ecommerce con IA
Obtén ayuda y toma acción en segundos
Kodee es tu asistente de IA 24/7. Pídele que actualice precios, realice una venta flash, arregle el SEO y ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Un solo panel para potenciar tu negocio
Haz que te encuentren en línea
Conoce qué se vende
Recupera a los compradores
Haralabos Lukatos
Esta empresa tiene excelentes funciones fáciles de usar en el modo de edición del sitio web. Además, al añadir una tienda en línea, los pasos son sencillos y sin complicaciones.
Mitul
Los servidores son increíblemente rápidos; mi sitio de comercio electrónico carga en 1.8 segundos de forma consistente. Su hPanel es intuitivo y hace que la gestión de sitios sea sencilla, incluso para principiantes.
Vende en todas partes, con todo conectado.
Preguntas frecuentes: Hostinger Ecommerce
¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión empresarial todo en uno centrada en el comercio electrónico que te permite controlar todo tu negocio online desde un único panel de control.
A diferencia de las plataformas tradicionales que empiezan con un sitio web, Hostinger Ecommerce empieza con tu negocio – primero configuras tus productos, pagos y operaciones, luego eliges dónde y cómo vender – tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces, o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está atado a una única tienda, así tu negocio puede crecer dondequiera que estén tus clientes.
¿Para quién es la solución de comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en cada etapa, desde tu primera venta hasta la gestión de un negocio multicanal.
- Vendedores principiantes. ¿Quieres vender online sin complicaciones técnicas ni costosos complementos? Estarás listo y funcionando en minutos, sin necesidad de experiencia previa.
- Vendedores sociales. Si actualmente vendes a través de mensajes directos de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te ofrece una configuración de tienda adecuada: simple, rápida y sin complejidad.
- Vendedores multicanal. ¿Ya vendes en varios lugares y estás cansado de hacer malabares con herramientas separadas? Hostinger Ecommerce reúne tus productos, inventario y pedidos en un solo panel.
No se requieren habilidades técnicas. Nombra tu negocio, añade tu primer producto, configura los pagos y elige cómo quieres vender, ya sea en tu propio sitio web, una tienda existente o simplemente un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.
¿Necesito un sitio web para poder empezar a vender?
No, y eso es lo que hace que Hostinger Ecommerce sea diferente. Puedes empezar a vender de inmediato generando un enlace rápido de producto, una URL sencilla y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compártelo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya uses. Cuando estés listo para añadir un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.
¿Cómo puedo crear un sitio web ecommerce con Hostinger?
Tienes tres maneras de crear tu tienda: elige la que mejor se adapte a ti, sin necesidad de programar.
- Creador de sitios web de ecommerce de arrastrar y soltar. Simplemente describe tu negocio a la IA y obtén un sitio web listo en segundos; luego, personalízalo para hacerlo tuyo arrastrando y soltando elementos en su lugar.
- Crea tu tienda online con Horizons. Haz que tu tienda cobre vida chateando. Describe tu visión, afínala en la conversación; la IA construye todo por ti.
- Plantillas de sitios web de ecommerce. ¿Prefieres un comienzo rápido? Elige de una biblioteca de plantillas de ecommerce listas para usar; escoge una que se adapte a tu marca y personalízala para hacerla realmente tuya.
¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?
Sí. Piense en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa su restaurante – maneja sus productos, inventario y pedidos tras bambalinas, mientras que su sitio web es solo uno de los comedores a los que entran los clientes. Conecte su sitio web existente – ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, el creador de código Horizons vibe, WordPress u otra plataforma – y todo funciona desde el mismo lugar. También puede añadir más canales de venta junto a su sitio existente sin empezar de cero.
¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?
Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Ecommerce. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram o en un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas, lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Se acabaron los cambios entre herramientas o la preocupación por la desincronización del stock.
¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?
Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como libros electrónicos, música o plantillas), servicios que requieren reservas, productos de impresión bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para ello.
¿Aún no sabes qué vender? Hemos elaborado una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.
¿Hay comisiones por transacción?
Ninguna. Usted conserva el 100% de lo que gana. Hostinger Ecommerce no cobra tarifas de transacción de plataforma, así que, ya sea que procese su primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a usted.
¿Qué métodos de pago están disponibles para mis clientes?
Puedes aceptar más de 100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay – todo con una experiencia de pago segura e integrada.
¿Cómo funciona el envío?
Para productos físicos, puedes conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y enviar con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful se encarga de la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.