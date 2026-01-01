Con la confianza de más de 500 educadores.

Convierte tu experiencia en ingresos con Hostinger.

Únete al Programa de Colaboración Educativa de Hostinger y gana comisiones basadas en el rendimiento mientras tus alumnos desarrollan proyectos reales con herramientas impulsadas por IA.
Conviértete en socio

Conecta a tus alumnos con las herramientas que necesitan.

Con el auge del emprendimiento impulsado por la IA, los estudiantes necesitan un alojamiento web rápido y fiable, y tú puedes ser la solución ideal. Recomienda Hostinger de forma natural en tus cursos de tecnología, diseño, marketing y emprendimiento.
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¿A quién va dirigido el programa?

Creadores de cursos y comunidades

Compartes contenido educativo en línea a través de cursos o comunidades de pago.

Instituciones

Diriges una universidad, una escuela de programación, un curso intensivo o una plataforma de aprendizaje electrónico.

educadores en habilidades digitales

Impartes clases sobre desarrollo web, herramientas de IA, marketing, automatización, trabajo freelance o emprendimiento.

Voces de confianza

Mil o un millón de seguidores, da igual. La interacción siempre supera al alcance.
¿A quién va dirigido el programa?

¿Por qué los educadores eligen Hostinger?

Modelo de alta conversión

Las alianzas educativas tienen mayor éxito que otros tipos de alianzas.

Ganancias basadas en el rendimiento

Hasta un 60% de comisión: cuanto más vendas, más ganarás.

Herramientas que los estudiantes realmente utilizan

Productos impulsados por inteligencia artificial que permiten a los principiantes lanzar un negocio en minutos.

Fácil de empezar y escalar

Recursos de incorporación y materiales promocionales listos para usar, todo en un mismo lugar.
Conviértete en socio

Únete al programa en cuatro sencillos pasos.

1. Envía tu solicitud

Rellena el breve formulario con información detallada sobre tu curso, tu público objetivo y el nicho temático de tu contenido.

2. Obtén la aprobación

Revisaremos tu perfil y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. La calidad del contenido y la confianza de la audiencia son lo más importante, así que, tanto si tienes 500 como 5000 estudiantes, puedes presentar tu solicitud.

3. Configuración de la cuenta de socio

Una vez aprobada tu solicitud, crearemos tu cuenta de socio exclusiva. Recibirás enlaces de seguimiento únicos, códigos de descuento exclusivos para tus estudiantes y acceso a un panel de control completo de comisiones para que puedas supervisar todo desde un mismo lugar.

4. Promociona y gana

Lanza tu proyecto con materiales listos para usar y el apoyo especializado de nuestro equipo para la creación de contenido.
Allan Torquato

Quiero expresar mi gratitud por esta colaboración con Hostinger. Hoy en día, se ha convertido no solo en el motor principal de mi empresa, sino también en una fuente de simplicidad y resultados para mis estudiantes.

Allan Torquato

Emprendedor digital y formador en negocios online.

Natasha Puente

La mayoría de mis alumnos nunca habían creado un sitio web en su vida, pero gracias al creador de sitios web con IA de Hostinger, lograron lanzar con éxito sus primeras páginas y estaban muy entusiasmados.

Natasha Puente

Creador de contenido y educador en emprendimiento digital.

Gana dinero mientras tus alumnos aprenden.

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Preguntas frecuentes sobre el programa de colaboración educativa

¿Qué es el Programa de Colaboración Educativa de Hostinger?

El Programa de Colaboración Educativa de Hostinger es una iniciativa basada en el rendimiento, diseñada específicamente para educadores, creadores de cursos e instituciones. Se basa en una idea sencilla: tus estudiantes necesitan herramientas fiables para desarrollar proyectos reales en línea, y tú recibes una recompensa por conectarlos con una de las mejores plataformas del sector. Este programa está diseñado para crecer junto con tu audiencia.

¿Quién puede convertirse en socio?

Este programa es ideal si creas contenido educativo y tu público incluye estudiantes interesados en alguno de los siguientes temas: desarrollo web o programación, herramientas de IA y automatización, marketing digital, programación intuitiva, trabajo independiente y emprendimiento, o cómo ganar dinero en línea.

No necesitas una gran cantidad de seguidores. La interacción es más importante que el alcance: una comunidad de 1000 estudiantes con gran confianza puede tener un mejor rendimiento que una audiencia pasiva de 1 millón. Si tus recomendaciones tienen peso, queremos trabajar contigo.

¿Qué tipo de colaboraciones incluye el programa?

El Programa de Colaboración Educativa abarca dos tipos principales de colaboración: Cursos dirigidos por influencers y educadores (B2C), para creadores individuales, instructores e influencers que imparten clases a través de cursos en línea, comunidades o canales de contenido; y Programas dirigidos por instituciones (B2B), para universidades, empresas de tecnología educativa, escuelas de programación y plataformas de aprendizaje electrónico que desean integrar Hostinger en su plan de estudios formal o recursos para estudiantes.

Tanto si eres un creador individual con 1000 seguidores como si eres una institución que atiende a miles de estudiantes, hay un lugar para ti en este programa.

¿Cómo pueden beneficiarse mis alumnos de este programa?

Tus estudiantes tendrán acceso a herramientas de vanguardia con inteligencia artificial que les permitirán crear sitios web, lanzar negocios y dar vida a proyectos, incluso sin experiencia técnica previa. La plataforma de Hostinger está diseñada para que los principiantes pasen de la idea al sitio web en funcionamiento en minutos, no en meses.

Al aprender con herramientas que los profesionales utilizan, tus estudiantes obtendrán una ventaja real y práctica. No solo completarán ejercicios, sino que construirán soluciones que funcionan en el mundo real. Esto representa una mejora significativa para cualquier programa de marketing digital, desarrollo web, emprendimiento o inteligencia artificial.

¿Qué productos de Hostinger usarán mis alumnos?

Hostinger ofrece un ecosistema completo de herramientas adaptadas a estudiantes en todas las etapas, desde la creación de su primer sitio web hasta la implementación de flujos de trabajo de automatización complejos. Según el plan de estudios, los estudiantes pueden trabajar con alojamiento web y alojamiento WordPress para lanzar cualquier tipo de sitio web o blog; el creador de sitios web con IA para crear un sitio de aspecto profesional en minutos sin necesidad de programar; Hostinger Horizons, un creador de aplicaciones con IA que permite a los estudiantes crear e implementar aplicaciones web simplemente describiendo lo que desean; alojamiento VPS para proyectos más avanzados y entornos de servidor personalizados; alojamiento Node.js para aplicaciones basadas en JavaScript; n8n autoalojado para la automatización de flujos de trabajo, perfecto para cursos centrados en automatización e IA; OpenClaw con un solo clic para la implementación rápida de aplicaciones populares sin configuración manual; y registro de dominio y Hostinger Email para establecer una presencia online profesional desde el primer día.

Sea cual sea el contenido de tu curso, hay un producto de Hostinger que se integra perfectamente en el proceso de aprendizaje.

¿Qué materiales promocionales y apoyo recibiré?

Como socio educativo, obtendrá un conjunto completo de herramientas para ayudarle a promocionar Hostinger de forma eficaz desde el primer día. Esto incluye banners y creatividades prediseñadas que puede insertar directamente en su curso o contenido; resúmenes de productos con descripciones claras de los productos de Hostinger para que pueda hablar de ellos con confianza; conocimientos sobre embudos de conversión y estrategias de mejor rendimiento basadas en lo que funciona con nuestros principales socios; orientación sobre integraciones de productos para que Hostinger se integre de forma natural en sus lecciones y módulos; un panel de seguimiento del rendimiento con visibilidad en tiempo real de sus referencias, conversiones y comisiones; y un gestor de socios dedicado: una persona real que le apoyará en su crecimiento y le ayudará a sacar el máximo provecho de la colaboración.

Ya tengo una cuenta de afiliado de Hostinger, ¿esto es diferente?

Sí, el Programa de Colaboración Educativa es un programa independiente y distinto del programa de afiliados estándar de Hostinger. Está diseñado específicamente para educadores e instituciones, con una experiencia de incorporación diferente, soporte dedicado y recursos adaptados a los creadores de contenido educativo.

Si actualmente tiene una cuenta de afiliado estándar y cree que encaja bien en este programa, puede presentar su solicitud por separado.

¿Cómo puedo convertirme en socio?

Comenzar es muy sencillo. Primero, completa la solicitud de asociación en esta página; solo te llevará unos minutos. Nuestro equipo revisará tu solicitud y se pondrá en contacto contigo para indicarte los siguientes pasos. Una vez aprobada, tendrás acceso a tu panel de control de socio, materiales promocionales y todo lo que necesitas para empezar a promocionar Hostinger en tu contenido.

Ya he enviado mi solicitud, ¿qué sucede ahora?

Nuestro equipo de alianzas revisará cuidadosamente su solicitud, generalmente en unos pocos días hábiles. Si su perfil se ajusta a nuestros requisitos, nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico para informarle sobre su aprobación y los siguientes pasos para su incorporación.

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