Conecta a tus alumnos con las herramientas que necesitan.
¿A quién va dirigido el programa?
Creadores de cursos y comunidades
Instituciones
educadores en habilidades digitales
Voces de confianza
¿Por qué los educadores eligen Hostinger?
Modelo de alta conversión
Ganancias basadas en el rendimiento
Herramientas que los estudiantes realmente utilizan
Fácil de empezar y escalar
Únete al programa en cuatro sencillos pasos.
1. Envía tu solicitud
2. Obtén la aprobación
3. Configuración de la cuenta de socio
4. Promociona y gana
Quiero expresar mi gratitud por esta colaboración con Hostinger. Hoy en día, se ha convertido no solo en el motor principal de mi empresa, sino también en una fuente de simplicidad y resultados para mis estudiantes.
La mayoría de mis alumnos nunca habían creado un sitio web en su vida, pero gracias al creador de sitios web con IA de Hostinger, lograron lanzar con éxito sus primeras páginas y estaban muy entusiasmados.
Preguntas frecuentes sobre el programa de colaboración educativa
¿Qué es el Programa de Colaboración Educativa de Hostinger?
¿Quién puede convertirse en socio?
Este programa es ideal si creas contenido educativo y tu público incluye estudiantes interesados en alguno de los siguientes temas: desarrollo web o programación, herramientas de IA y automatización, marketing digital, programación intuitiva, trabajo independiente y emprendimiento, o cómo ganar dinero en línea.
No necesitas una gran cantidad de seguidores. La interacción es más importante que el alcance: una comunidad de 1000 estudiantes con gran confianza puede tener un mejor rendimiento que una audiencia pasiva de 1 millón. Si tus recomendaciones tienen peso, queremos trabajar contigo.
¿Qué tipo de colaboraciones incluye el programa?
El Programa de Colaboración Educativa abarca dos tipos principales de colaboración: Cursos dirigidos por influencers y educadores (B2C), para creadores individuales, instructores e influencers que imparten clases a través de cursos en línea, comunidades o canales de contenido; y Programas dirigidos por instituciones (B2B), para universidades, empresas de tecnología educativa, escuelas de programación y plataformas de aprendizaje electrónico que desean integrar Hostinger en su plan de estudios formal o recursos para estudiantes.
Tanto si eres un creador individual con 1000 seguidores como si eres una institución que atiende a miles de estudiantes, hay un lugar para ti en este programa.
¿Cómo pueden beneficiarse mis alumnos de este programa?
Tus estudiantes tendrán acceso a herramientas de vanguardia con inteligencia artificial que les permitirán crear sitios web, lanzar negocios y dar vida a proyectos, incluso sin experiencia técnica previa. La plataforma de Hostinger está diseñada para que los principiantes pasen de la idea al sitio web en funcionamiento en minutos, no en meses.
Al aprender con herramientas que los profesionales utilizan, tus estudiantes obtendrán una ventaja real y práctica. No solo completarán ejercicios, sino que construirán soluciones que funcionan en el mundo real. Esto representa una mejora significativa para cualquier programa de marketing digital, desarrollo web, emprendimiento o inteligencia artificial.
¿Qué productos de Hostinger usarán mis alumnos?
Hostinger ofrece un ecosistema completo de herramientas adaptadas a estudiantes en todas las etapas, desde la creación de su primer sitio web hasta la implementación de flujos de trabajo de automatización complejos. Según el plan de estudios, los estudiantes pueden trabajar con alojamiento web y alojamiento WordPress para lanzar cualquier tipo de sitio web o blog; el creador de sitios web con IA para crear un sitio de aspecto profesional en minutos sin necesidad de programar; Hostinger Horizons, un creador de aplicaciones con IA que permite a los estudiantes crear e implementar aplicaciones web simplemente describiendo lo que desean; alojamiento VPS para proyectos más avanzados y entornos de servidor personalizados; alojamiento Node.js para aplicaciones basadas en JavaScript; n8n autoalojado para la automatización de flujos de trabajo, perfecto para cursos centrados en automatización e IA; OpenClaw con un solo clic para la implementación rápida de aplicaciones populares sin configuración manual; y registro de dominio y Hostinger Email para establecer una presencia online profesional desde el primer día.
Sea cual sea el contenido de tu curso, hay un producto de Hostinger que se integra perfectamente en el proceso de aprendizaje.
¿Qué materiales promocionales y apoyo recibiré?
Ya tengo una cuenta de afiliado de Hostinger, ¿esto es diferente?
Sí, el Programa de Colaboración Educativa es un programa independiente y distinto del programa de afiliados estándar de Hostinger. Está diseñado específicamente para educadores e instituciones, con una experiencia de incorporación diferente, soporte dedicado y recursos adaptados a los creadores de contenido educativo.
Si actualmente tiene una cuenta de afiliado estándar y cree que encaja bien en este programa, puede presentar su solicitud por separado.
¿Cómo puedo convertirme en socio?
Comenzar es muy sencillo. Primero, completa la solicitud de asociación en esta página; solo te llevará unos minutos. Nuestro equipo revisará tu solicitud y se pondrá en contacto contigo para indicarte los siguientes pasos. Una vez aprobada, tendrás acceso a tu panel de control de socio, materiales promocionales y todo lo que necesitas para empezar a promocionar Hostinger en tu contenido.