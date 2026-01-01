Live API · SDKs · Servidor MCP

La API de correo electrónico con una bandeja de entrada real detrás.

Enviar, leer, buscar y responder: una API, una clave
Conecte su pila o su agente de IA
Empieza a enviar en menos de un minuto
desdeCOP1.900/mes
Obtenga su clave APILee la documentación
Garantía de reembolso de 30 días
API de correo Hostinger
Conectado
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Aceptado, mensaje en cola

Una bandeja de entrada, todas las formas de construir.

Trabaje directamente con la API REST, coloque un SDK de origen, guárdelo desde la CLI o conecte un agente de IA a través del servidor MCP en vivo.

Servidor MCP

Ofrezca a sus agentes de IA herramientas para leer, enviar, buscar y operar un buzón de correo real.

Node.js SDK

Agregue flujos de trabajo de envío de correo electrónico y bandeja de entrada a aplicaciones JavaScript y TypeScript con una experiencia de desarrollador nativa.

PHP SDK

Conecte sitios web y servicios de backend a las acciones del buzón sin crear un cliente API desde cero.

Python SDK

Cree automatizaciones, flujos de trabajo de datos y herramientas de agente alrededor de una cuenta de correo electrónico real.

Interfaz de línea de comandos

Inspeccione y administre los flujos de trabajo del buzón desde su terminal, scripts y trabajos de CI.

REST API y webhooks

Llama directamente a la superficie programable, reacciona a los eventos del buzón y envía correos electrónicos de productos cuando tu aplicación lo necesite.

Bibliotecas y CLI

Instala un cliente propio y haz tu primera llamada en minutos.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Cliente completamente tipado para la API de Correo.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Cliente PHP agnóstico a frameworks.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Cliente Python para la API de Correo.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Gestiona el correo directamente desde tu terminal.

Ofrezca a su agente una bandeja de entrada real

Su aplicación o agente recibe un buzón de correo de trabajo, con una dirección, hilos e historial, que puede operar a través de MCP, SDK o REST.

Una identidad

Una dirección de correo electrónico real y verificable que su agente puede usar para registrarse en los servicios, recibir confirmaciones y actuar en su nombre.

Conversaciones reales

Respuestas enhebradas, archivos adjuntos e hilos multipartitos, con un humano en el bucle cuando quieras.

Memoria incorporada

Cada mensaje es un registro persistente y buscable que su agente puede mirar hacia atrás para entender el contexto y hacer un seguimiento.

Precios sencillos por buzón

Cada plan incluye API completa, SDK, CLI, MCP y acceso a webhooks.El envío está diseñado para el producto y el correo electrónico transaccional a un volumen modesto.

Garantía de reembolso de 30 días

Cancela cuando quieras

Atención al cliente las 24 horas

Plan de 48 meses
-76%
Starter
Ideal para: proyectos paralelos y prototipos
COP7.900
COP1.900/mes
Obtenga su clave API
Precio por buzón, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 3.900/mes por 48 meses.
Acceso API, SDK, CLI y MCP
Webhooks & eventos de buzón
1 000 emails al día por buzón
1 buzón incluido
5 GB de almacenamiento por buzón
5 reglas de reenvío
5 alias de email

Beneficios:

Agentic Mail: dirección de agente dedicada + herramientas MCP
Más vendido
-67%
Standard
Ideal para: aplicaciones e integraciones en crecimiento
COP11.900
COP3.900/mes
Obtenga su clave API
Precio por buzón, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 6.900/mes por 48 meses.
Acceso API, SDK, CLI y MCP
Webhooks & eventos de buzón
3 000 emails al día por buzón
1 buzón incluido
20 GB de almacenamiento por buzón
20 reglas de reenvío
10 alias de email

Beneficios:

Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Agentic Mail: dirección de agente dedicada + herramientas MCP
-65%
Premium
Ideal para: cargas de trabajo de producción
COP16.900
COP5.900/mes
Obtenga su clave API
Precio por buzón, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 9.900/mes por 48 meses.
Acceso API, SDK, CLI y MCP
Webhooks & eventos de buzón
3 000 emails al día por buzón
1 buzón incluido
50 GB de almacenamiento por buzón
50 reglas de reenvío
30 alias de email

Beneficios:

Dominio gratis durante 1 año
Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Agentic Mail: dirección de agente dedicada + herramientas MCP
-76%
Starter
Ideal para: proyectos paralelos y prototipos
COP7.900
COP1.900/mes
Obtenga su clave API
Precio por buzón, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 3.900/mes por 48 meses.
Acceso API, SDK, CLI y MCP
Webhooks & eventos de buzón
1 000 emails al día por buzón
1 buzón incluido
5 GB de almacenamiento por buzón
5 reglas de reenvío
5 alias de email

Beneficios:

Agentic Mail: dirección de agente dedicada + herramientas MCP
Más vendido
-67%
Standard
Ideal para: aplicaciones e integraciones en crecimiento
COP11.900
COP3.900/mes
Obtenga su clave API
Precio por buzón, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 6.900/mes por 48 meses.
Acceso API, SDK, CLI y MCP
Webhooks & eventos de buzón
3 000 emails al día por buzón
1 buzón incluido
20 GB de almacenamiento por buzón
20 reglas de reenvío
10 alias de email

Beneficios:

Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Agentic Mail: dirección de agente dedicada + herramientas MCP
-65%
Premium
Ideal para: cargas de trabajo de producción
COP16.900
COP5.900/mes
Obtenga su clave API
Precio por buzón, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 9.900/mes por 48 meses.
Acceso API, SDK, CLI y MCP
Webhooks & eventos de buzón
3 000 emails al día por buzón
1 buzón incluido
50 GB de almacenamiento por buzón
50 reglas de reenvío
30 alias de email

Beneficios:

Dominio gratis durante 1 año
Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Agentic Mail: dirección de agente dedicada + herramientas MCP

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Protección contra spam, virus y phishing
Accede al correo corporativo en cualquier app o dispositivo
Registra toda la actividad del buzón con registros de auditoría
Mantén la información segura con cifrado de extremo a extremo
Migra tus emails fácilmente
Reenvía emails a cualquier otra dirección de email
Protección contra spam, virus y phishing
Accede al correo corporativo en cualquier app o dispositivo
Registra toda la actividad del buzón con registros de auditoría
Mantén la información segura con cifrado de extremo a extremo
Migra tus emails fácilmente
Reenvía emails a cualquier otra dirección de email

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Creado para flujos de trabajo de desarrolladores

Utilice la interfaz que se adapte a su pila y, a continuación, muévase entre SDK, CLI, REST y webhooks sin cambiar el buzón subyacente.

JSON

Reacciona en tiempo real

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Suscríbete a eventos de buzón con ganchos web y activa tu lógica en el momento en que llegue el correo, sin bucles de sondeo para cuidar de los niños.

Node.js

Búsqueda y triaje desde código

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Consulta el buzón de correo de la forma en que piensa tu flujo de trabajo: por remitente, tema o estado y, a continuación, actúa en función de los resultados en la misma cadena de llamadas.

Shell

Guiónalo desde tu terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
La CLI habla la misma API, por lo que cualquier cosa que tu aplicación pueda hacer también puede hacerlo desde tu shell, scripts y trabajos de CI.

Control completo de los flujos de trabajo de su correo

Administre credenciales, siga la actividad de entrega en los registros de correo electrónico y conecte integraciones sin salir del panel de control.

Claves de API

Cree claves para nuevos proyectos y revoquelas cuando rote las credenciales.

Puntos finales de Webhook

Administre los endpoints que reciben los eventos de su buzón.

Registros de email

Inspeccione la actividad de entrega cuando necesite rastrear un mensaje.
Hostinger Agentic Mail ilustración para flujos de trabajo automatizados de correo electrónico

Hostinger Mail para desarrolladores

Pon una bandeja de entrada real detrás de tu código

Cree una clave API, conecte su aplicación o agente, envíe su primer correo electrónico y comience a construir.

Obtenga su clave API
Lee la documentación

Preguntas frecuentes sobre Hostinger Mail API

Respuestas sobre la API de correo, servidor MCP, SDKs, CLI, REST API y webhooks.

Hostinger Mail API es la superficie de correo electrónico programable para aplicaciones, sitios web y servicios de backend. Envíe correo electrónico y lea, busque, organice, responda y automatice una bandeja de entrada real a través de SDKs, CLI, REST API y webhooks.

El servidor vivo Hostinger Mail MCP ofrece a los agentes de IA herramientas de buzón compatibles a las que pueden llamar directamente. Los agentes pueden usar esas herramientas para leer conversaciones, buscar mensajes, redactar respuestas, triagear el correo entrante y ejecutar flujos de trabajo de la bandeja de entrada.

Hostinger Mail API combina el envío de correo electrónico de aplicaciones y el control real de la bandeja de entrada en una superficie programable. Está diseñado para el correo electrónico de productos y flujos de trabajo en lugar de la entrega masiva de gran volumen.

Los SDK de origen están disponibles para Node.js, PHP y Python. También puede usar la interfaz de línea de comandos o llamar a la API REST directamente desde cualquier lenguaje que admita HTTP.

Sí. Los webhooks permiten que su aplicación reaccione a la actividad del buzón e inicie flujos de trabajo sin comprobar repetidamente si hay cambios.

Inicia sesión en hPanel, abre el área API y crea una clave para tu integración. Mantén segura la clave y no la comprometas con tu código fuente.

Visite la documentación de la API de correo de Hostinger para obtener orientación sobre la configuración, referencias de la API y detalles de integración.

Sí. Utilice la API, los SDK o la CLI REST para enviar correo electrónico y controlar una bandeja de entrada real desde cualquier aplicación, sitio web o backend. Los agentes a través de MCP son compatibles pero opcionales.

Nos importa tu privacidad

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