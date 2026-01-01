Lanzamiento anticipado

Haz crecer tu negocio con agentes de IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nuestros agentes de IA

Las herramientas de IA te ofrecen un cuadro de chat vacío. Se espera que descubras qué preguntar, cómo hacerlo y qué hacer después.

Nuestros agentes vienen con habilidades integradas. Cada uno es un especialista que sabe qué hacer y cómo ayudar. Un equipo de 7 agentes de IA que te ayudan a hacer crecer tu negocio desde el primer día.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tres pasos, es todo.

01

Elige tu objetivo

¿Necesitas un mejor SEO? ¿Un plan de contenido? ¿Páginas legales? Elige al agente ideal.
02

Chatea con tu agente

Mueve los elementos para crear la página web que tienes en mente.
03

Obtén resultados reales

Estrategias, publicaciones de blog, auditorías, campañas de email marketing. Listo para copiar, pegar y usar.
Empezar ya

Creado para dueños de negocios, no para ingenieros

Creado para tu web de Hostinger

Tus agentes están diseñados para trabajar con las herramientas que ya utilizas: tu sitio web, tu dominio, tu negocio.

No necesitas conocimientos técnicos

Si puedes tener una conversación, puedes usar los agentes. Sin prompts que memorizar ni configuración

Especialistas, no generalistas

Cada agente está capacitado para una tarea. Recibirás ayuda de un nivel experto, no de un asistente genérico que intenta hacerlo todo.

Tus datos siguen siendo tuyos

Las conversaciones son privadas. No utilizamos tus datos para entrenamiento ni los compartimos con terceros.

Únete a millones de clientes felices

Hostinger es el lugar donde encuentras todo lo que quieres y necesitas, debido a que ofrece todas las herramientas que pueden contribuir al éxito del negocio.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Llevo un tiempo usando Hostinger y mi experiencia ha sido increíble. El proceso de configuración fue súper fácil, incluso para alguien que no es muy técnico.

Dm Rawat

Dm Rawat

Conveniente, confiable y bien mantenido, con un gran equipo de soporte listo para ayudar en cualquier momento y en tiempo real. Totalmente recomendable.

Amir Benslama

Amir Benslama

Tu equipo de agentes de IA está listo. ¿Tú lo estás?

Empezar
Tu equipo de agentes de IA está listo. ¿Tú lo estás?

Preguntas frecuentes

¿Qué es Hostinger Agents?

Hostinger Agents es una aplicación impulsada por IA que te ofrece un equipo de agentes especializados: cada uno creado para un área de negocio específica como estrategia, redacción, SEO, marketing, legal, comunicación con el cliente y ventas. En lugar de un chatbot genérico, obtienes expertos especializados con los que puedes hablar en cualquier momento y en un lenguaje sencillo. No se requieren conocimientos técnicos.

¿Para quién es Hostinger Agents?

Está diseñado para emprendedores individuales, emprendedores con proyectos extra y propietarios de pequeñas empresas que gestionan todo por su cuenta. Si alguna vez has deseado tener un estratega, un redactor, un especialista en marketing o un asesor legal a tu disposición. Es precisamente lo que te brinda Hostinger Agents.

¿En qué se diferencia de ChatGPT?

A diferencia de los chatbots con IA de propósito general, cada agente de Hostinger está preentrenado con un conocimiento profundo en un ámbito empresarial específico. No necesitas elaborar un prompt perfecto, solo elige un agente y una habilidad, y te guiará a un resultado útil a partir de ahí.

¿Qué son las habilidades y cómo funcionan?

Las habilidades son plantillas de tareas preconfiguradas en cada agente. En lugar de pensar qué preguntar, selecciona una habilidad y el agente te guiará para lograr un resultado específico, como escribir una publicación de blog, realizar una investigación de palabras clave o generar una política de privacidad. Las habilidades son más rápidas, están mejor estructuradas y ofrecen mejores resultados que empezar una conversación desde cero.

¿Tengo que empezar de nuevo cada vez que abro la app?

No. Cada agente mantiene contigo una conversación única y continua, sin sesiones que caduquen ni historiales que gestionar. Cierras la app, vuelves más tarde y el agente retoma el trabajo exactamente donde lo dejaste. No hace falta volver a explicar el contexto de tu negocio una y otra vez.

Nos importa tu privacidad

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