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Proxy de enrutamiento de API con IA que reduce los costes de los tokens y distribuye las solicitudes entre más de 40 proveedores de LLM automáticamente.

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KVM 2
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2 núcleos de vCPU
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KVM 4
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32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con 9router

9router es un proxy de API de IA autoalojado que se interpone entre tus herramientas de codificación de IA y cualquier proveedor de LLM. Expone un endpoint compatible con OpenAI para que herramientas como Claude Code, Cursor, Cline y Copilot se conecten sin reconfiguración. El RTK Token Saver comprime las grandes salidas de las herramientas —diferencias de git, resultados de grep, árboles de directorios— antes de que lleguen al modelo, reduciendo los tokens de entrada entre un 20 y un 40% por solicitud. El enrutamiento de respaldo automático se distribuye en cascada a través de proveedores de suscripción, presupuesto y nivel gratuito en orden de prioridad cuando se alcanzan las cuotas.

Alojar 9router en tu propio VPS mantiene todas las credenciales del proveedor y las reglas de enrutamiento bajo tu control. Gestionas las cuentas a través de un panel web, estableces presupuestos de tokens por modelo y distribuyes las solicitudes entre varias cuentas con programación round-robin, lo que reduce los costos sin modificar las configuraciones de tus herramientas de IA.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de 9router

Compresión de tokens RTK

Comprime las salidas de las llamadas a herramientas, como las diferencias de git y los árboles de directorios, antes de enviarlas al modelo, ahorrando entre un 20 y un 40% de los tokens de entrada por solicitud.

Enrutamiento multiproveedor

Enruta las solicitudes a través de más de 40 proveedores de LLM con conmutación por error automática de niveles de pago a gratuitos cuando se agotan las cuotas de suscripción.

Planificación round-robin

Distribuye las solicitudes entre varias cuentas por proveedor para maximizar el uso de la cuota antes de que se restablezcan los límites mensuales.

API compatible con OpenAI

Punto final de reemplazo directo en /v1 para que cualquier herramienta que utilice el protocolo OpenAI se conecte sin necesidad de reconfiguración.

Modo caveman

Implementa instrucciones de salida concisas en los prompts salientes para reducir la longitud de la respuesta del modelo hasta en un 65%.

¿Por qué ejecutar 9router en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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