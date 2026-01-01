Despliega OpenClaw con instalaciĆ³n de un solo clic.
Asistente personal de IA ejecutĆ”ndose en tu propio VPS con control unificado en WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y mĆ”s.
Elige un plan VPS para OpenClaw
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con OpenClaw
OpenClaw es una plataforma de asistente de IA personal autoalojada que se conecta a los canales de mensajerĆa que ya utilizas āWhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage y Microsoft Teamsā a travĆ©s de una Ćŗnica pasarela que se ejecuta en tu propia infraestructura. A diferencia de los asistentes basados en la nube, OpenClaw mantiene todas las conversaciones, el contexto y los datos bajo tu control, mientras permanece siempre disponible en todas las plataformas.
La arquitectura de la pasarela es compatible con mĆŗltiples proveedores de modelos de IA, incluidos Anthropic Claude y OpenAI, para que elijas el modelo que mejor se adapte a cada tarea. Las capacidades de voz, la automatizaciĆ³n del navegador y una plataforma de habilidades extensible significan que OpenClaw puede manejar todo, desde respuestas rĆ”pidas a mensajes hasta flujos de trabajo automatizados complejos.
Funciones clave de OpenClaw
MensajerĆa Multicanal
Un asistente disponible en WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y mĆ”s de 10 plataformas adicionales desde una Ćŗnica puerta de enlace.
MĆŗltiples Proveedores de IA
Cambia entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini y otros modelos dependiendo de la tarea en cuestiĆ³n.
Control de Voz y Navegador
El Modo de conversaciĆ³n siempre activo y la automatizaciĆ³n dedicada de Chrome permiten interacciones de voz y la ejecuciĆ³n de tareas web.
Lienzo Interactivo
Los espacios de trabajo visuales impulsados por agentes permiten al asistente renderizar interfaces interactivas y enriquecidas mĆ”s allĆ” de las respuestas de texto plano.
Plataforma de Habilidades Extensibles
Agregue habilidades preempaquetadas, administradas o personalizadas a nivel de espacio de trabajo para expandir lo que su asistente puede hacer sin reconstruir desde cero.
ĀæPor quĆ© ejecutar OpenClaw en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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