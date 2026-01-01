Dale un trabajo a la IA, no solo una instrucción.

Con Hostinger, puede poner la IA agente a trabajar en todo su negocio, ejecutar su propio agente privado o conectar la IA a su pila existente.

Un agente para las tareas comerciales cotidianas.

Hostinger Agent responde a los clientes, hace un seguimiento de los clientes potenciales, crea contenido y ayuda a mejorar su SEO, todo desde un solo chat utilizando un lenguaje sencillo.

Explorar Hostinger Agent

Tu propio agente, según tus condiciones.

OpenClaw y Hermes Agent son agentes de IA privados que usted mismo gestiona. Ambos están incluidos en un plan gestionado, listos en unos 60 segundos y sin necesidad de administración de servidor.

Explora OpenClaw y Hermes

Su infraestructura actúa.

Hostinger Connector es una extensión MCP que permite a sus herramientas de codificación de IA leer y actualizar su configuración de Hostinger. Implemente proyectos, actualice DNS y revise sitios web sin salir de su editor.

Explorar Hostinger Connector

Instalación gratuita. Funciona con tu plan activo.

Herramientas y recursos para la IA ámbrica

Correo de agencia

Una bandeja de entrada automatizada diseñada para agentes de IA, incluida en todos los planes de correo electrónico de Hostinger.

Documentación para desarrolladores

Guías de configuración, referencias de herramientas y documentación de autenticación para Hostinger Connector.

Los agentes actúan. Usted mantiene el control.

La seguridad es lo primero con cada agente, usted elige a qué puede acceder, aprueba acciones importantes y revoca el acceso cuando lo necesite.

Usted aprueba acciones importantes

Los agentes piden su aprobación antes de tomar medidas irreversibles.

Su configuración está aislada

Su instancia está protegida y las credenciales permanecen ocultas de forma predeterminada.

Usted controla el acceso

Conceda acceso únicamente donde sea necesario y revoque su autorización en cualquier momento.
Los agentes actúan. Usted mantiene el control.
Confiado por millones para hacer el trabajo.
+4M
Clientes
Creado y lanzado por personas como tú.
+10M
Sitios web creados
Sirviendo a negocios en todo el mundo.
Más de 150
Países
Aquí para quedarnos, desde el primer día.
Más de 20 años
años

Con la confianza de clientes de todo el mundo.

Descubre lo que opinan los usuarios sobre su experiencia con Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear apps web con solo introducir prompts en Hostinger Horizons. ¡Increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

Más información sobre la IA agente

Guías, tutoriales y consejos para ayudarte a sacar el máximo partido a la IA con capacidad de gestión de agentes.
¿Qué es la IA agente? Definición, ejemplos y cómo funciona

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Puede configurar Hermes Agent de dos maneras: utilizando un plan administrado que se encargue del servidor y el mantenimiento por usted, o autoalojándolo con Docker en un servidor privado virtual (VPS).

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Preguntas frecuentes sobre IA

Todo lo que necesitas saber sobre los productos de IA de Hostinger.
Agentic AI describe sistemas de IA que actúan independientemente para completar tareas de varios pasos, en lugar de responder a un mensaje a la vez. En lugar de esperar instrucciones en cada etapa, toma una meta, la divide en pasos y funciona a través de ellos. Puede llamar a API, buscar en la web y usar otro software por su cuenta, y comprueba sus propios resultados y cambia de rumbo cuando algo no funciona. Esa autonomía es lo que lo separa de un chatbot.
Una herramienta de IA responde a un aviso y se detiene, por lo que una persona tiene que guiar cada paso. La IA agente toma una meta y ejecuta todo el trabajo, decidiendo los pasos en sí. Una herramienta de IA podría redactar un correo electrónico para usted. La IA agente investiga el tema, escribe el correo electrónico y lo envía, luego se ajusta si algo sale mal en el camino. La diferencia es el alcance y la independencia, tareas únicas con un humano en el bucle versus flujos de trabajo completos sin uno.
Hostinger Agent maneja el trabajo de negocios desde un chat, con habilidades para ventas, servicio al cliente, SEO, marketing, recursos humanos y finanzas. OpenClaw y Hermes Agent son agentes privados que usted mismo administra, en un plan administrado o su propio VPS, con ambos incluidos en un plan. Para los desarrolladores, Hostinger Connector trae herramientas de codificación de IA a su alojamiento a través de MCP, Agentic Mail le da a los agentes correo electrónico programmable y Agentic Commerce prepara su tienda para los compradores que envían un agente de IA para comprar por ellos.
Hostinger Agent funciona desde un único chat y se conecta a más de 1000 herramientas, incluyendo Gmail, Slack y Notion. Úsalo como agente de ventas con IA para contactar con clientes y elaborar propuestas, agente de atención al cliente con IA para responder y gestionar reseñas, agente de SEO con IA para investigar palabras clave y realizar comprobaciones en la página, agente de marketing con IA para campañas y lanzamientos, agente de marketing de contenidos con IA para blogs y boletines informativos, agente de redes sociales con IA para publicaciones y descripciones, agente de recursos humanos con IA para ofertas de empleo y políticas, agente de finanzas con IA para elaborar informes y previsiones, o agente de compras con IA para investigar proveedores.
Sí. Un agente solo accede a las cuentas y herramientas a las que lo conectas, y puedes desconectar cualquiera de ellas en cualquier momento. Tus conversaciones están vinculadas a tu cuenta, no son visibles para otros usuarios y nunca se usan para entrenar modelos de IA ni se comparten para publicidad. Antes de que un agente haga algo irreversible, se detiene y te pide que lo apruebes. Hostinger cuenta con certificación ISO/IEC 27001:2022 y cumple con el GDPR.
Sí. OpenClaw y Hermes Agent son agentes privados que ejecuta usted mismo. Un plan administrado es la ruta más simple, ya que Hostinger se encarga de la configuración, las actualizaciones y la seguridad, y un plan incluye ambas aplicaciones. Si desea acceso root y sus propias especificaciones de servidor, puede autohospedarse cualquiera en un VPS en su lugar.
Sí, con un clic desde hPanel. Son aplicaciones separadas, por lo que tus configuraciones e historial de conversaciones no se transfieren, y empiezas de cero en la nueva app. Vale la pena anotar cualquier cosa importante antes de cambiar.
Sí. Hostinger Connector permite que las herramientas de codificación de IA trabajen directamente con su configuración de hosting, y Agentic Mail le brinda a sus agentes su propia bandeja de entrada para el trabajo automatizado. La IA encaja en su flujo de trabajo existente en lugar de reemplazarlo.
Hostinger Agent comienza desde COP 21.900/mes e incluye 1.000 créditos que se actualizan automáticamente cada mes. Managed OpenClaw y Hermes Agent son COP 19.900/mes, renovándose en COP 38.900/mes, con ambas aplicaciones incluidas. Hostinger Connector es gratuito con cualquier plan de alojamiento activo, y Agentic Mail viene con cada plan de correo electrónico Hostinger.
No. Hostinger Agent está diseñado para propietarios de negocios, y las aplicaciones administradas se encargan de la configuración del servidor por usted, por lo que no hay nada técnico que configurar. Hostinger Connector es el diseñado para desarrolladores, y se instala en el editor que ya utiliza.

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Tanto si automatizas tu negocio, como si gestionas tu propio agente de IA o conectas la IA a tu plataforma tecnológica, puedes empezar hoy mismo.
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