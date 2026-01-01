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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger

Las plantillas de apps de calculadora y conversor son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que realizan cálculos, conversiones y estimaciones a partir de los datos introducidos por el usuario: desde calculadoras de hipotecas y herramientas de IMC hasta conversores de unidades y temperatura. Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias herramientas de calculadora y conversor.

Las plantillas de apps de calculadoras y conversores se pueden usar para crear calculadoras de hipotecas, herramientas de seguimiento del IMC, contadores de calorías, calculadoras de márgenes de beneficio, herramientas de presupuestos, conversores de unidades, conversores de temperatura y más. Son una forma sencilla de crear herramientas útiles para ti, para tu sitio web o para tus clientes.

No necesitas conocimientos de programación. Con el Creador con IA de Hostinger, puedes personalizar plantillas pidiendo los cambios que deseas. La IA generará y actualizará tu app web según tus indicaciones.

Puedes crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en pocas horas, dependiendo del grado de personalización que desees. La plantilla brinda la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funcionalidades y ajustar la interfaz.

Sí. Las herramientas de calculadora y conversor son una de las formas más efectivas de aumentar la interacción en un sitio web existente: dan a los visitantes una razón para quedarse más tiempo y volver.

Con el Creador con IA de Hostinger, puedes crear e integrar tu propia herramienta de calculadora sin pagar soluciones de terceros.

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