Las plantillas de aplicaciones de fitness y deporte son diseños web prediseñados para crear herramientas que ayuden a las personas a entrenar, hacer un seguimiento de su progreso y alcanzar sus objetivos de fitness, desde planificadores de entrenamiento y monitores de actividad hasta herramientas de entrenamiento y guías de nutrición. Proporcionan una estructura inicial que se puede personalizar completamente para satisfacer tus necesidades, de modo que puedas crear tus propias herramientas de fitness y deporte sin necesidad de programar ni realizar configuraciones técnicas.