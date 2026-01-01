Dịch vụ Frigate trong một click cài đặt.
Máy ghi video mạng mã nguồn mở với phát hiện đối tượng AI cục bộ theo thời gian thực cho máy ảnh IP của bạn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Frigate
Frigate là một máy ghi video mạng mã nguồn mở được xây dựng xung quanh phát hiện đối tượng theo thời gian thực. Nó liên tục phân tích các luồng từ máy ảnh IP của bạn, xác định mọi người, ô tô, động vật và các đối tượng khác tại chỗ, và chỉ ghi lại hoặc cảnh báo khi một cái gì đó có ý nghĩa thực sự xảy ra thay vì trên mỗi pixel chuyển động.
Bởi vì mỗi khung hình được xử lý trên máy chủ riêng của bạn, phim ảnh không bao giờ rời khỏi máy mà bạn kiểm soát, không có đăng ký điện toán đám mây, không có phí cho mỗi máy ảnh, và không có nhà cung cấp nào quyết định thời gian ghi âm của bạn được lưu trữ. Frigate hoạt động với bất kỳ máy ảnh nào cung cấp luồng RTSP, lưu trữ ghi âm trên đĩa cục bộ, và tích hợp với Trợ lý gia đình và MQTT để tự động hóa.
Các tính năng chính của Frigate
Phát hiện AI địa phương
Các đối tượng được xác định trên phần cứng của riêng bạn trong thời gian thực, nên tính năng phát hiện vẫn hoạt động ngay cả khi không có kết nối internet.
Ít báo động sai
Các bản ghi âm và thông báo được kích hoạt bởi con người, ô tô, hoặc động vật thực sự, chứ không phải bởi bóng, mưa, hoặc đèn pha đi qua.
Tiếp tục ghi âm và xem xét
Các bản ghi âm 24 giờ ngồi bên cạnh một dòng thời gian của các sự kiện được phát hiện, vì vậy bạn có thể nhảy thẳng vào khoảnh khắc quan trọng.
Hoạt động với bất kỳ camera
Kết nối camera từ bất kỳ thương hiệu nào qua RTSP thay vì bị khóa vào một nhà sản xuất duy nhất hoặc dịch vụ đám mây.
Tích hợp Home Assistant
Detektions được phát hành qua MQTT để đèn, sirens, và các tự động hóa nhà thông minh khác có thể phản ứng ngay khi có gì đó được nhìn thấy.
Tích hợp Restreaming
Restreamer go2rtc được bundled kéo mỗi máy ảnh một lần và chia sẻ nó với mọi người xem, giữ tải của chính camera.
Tại sao lại chạy Frigate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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