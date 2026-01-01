Giảm giá lên đến 69% cho Frigate

Dịch vụ Frigate trong một click cài đặt.

Máy ghi video mạng mã nguồn mở với phát hiện đối tượng AI cục bộ theo thời gian thực cho máy ảnh IP của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Dịch vụ Frigate trong một click cài đặt.

Chọn gói VPS cho Frigate

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Frigate

Frigate là một máy ghi video mạng mã nguồn mở được xây dựng xung quanh phát hiện đối tượng theo thời gian thực. Nó liên tục phân tích các luồng từ máy ảnh IP của bạn, xác định mọi người, ô tô, động vật và các đối tượng khác tại chỗ, và chỉ ghi lại hoặc cảnh báo khi một cái gì đó có ý nghĩa thực sự xảy ra thay vì trên mỗi pixel chuyển động.

Bởi vì mỗi khung hình được xử lý trên máy chủ riêng của bạn, phim ảnh không bao giờ rời khỏi máy mà bạn kiểm soát, không có đăng ký điện toán đám mây, không có phí cho mỗi máy ảnh, và không có nhà cung cấp nào quyết định thời gian ghi âm của bạn được lưu trữ. Frigate hoạt động với bất kỳ máy ảnh nào cung cấp luồng RTSP, lưu trữ ghi âm trên đĩa cục bộ, và tích hợp với Trợ lý gia đình và MQTT để tự động hóa.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Frigate

Phát hiện AI địa phương

Các đối tượng được xác định trên phần cứng của riêng bạn trong thời gian thực, nên tính năng phát hiện vẫn hoạt động ngay cả khi không có kết nối internet.

Ít báo động sai

Các bản ghi âm và thông báo được kích hoạt bởi con người, ô tô, hoặc động vật thực sự, chứ không phải bởi bóng, mưa, hoặc đèn pha đi qua.

Tiếp tục ghi âm và xem xét

Các bản ghi âm 24 giờ ngồi bên cạnh một dòng thời gian của các sự kiện được phát hiện, vì vậy bạn có thể nhảy thẳng vào khoảnh khắc quan trọng.

Hoạt động với bất kỳ camera

Kết nối camera từ bất kỳ thương hiệu nào qua RTSP thay vì bị khóa vào một nhà sản xuất duy nhất hoặc dịch vụ đám mây.

Tích hợp Home Assistant

Detektions được phát hành qua MQTT để đèn, sirens, và các tự động hóa nhà thông minh khác có thể phản ứng ngay khi có gì đó được nhìn thấy.

Tích hợp Restreaming

Restreamer go2rtc được bundled kéo mỗi máy ảnh một lần và chia sẻ nó với mọi người xem, giữ tải của chính camera.

Tại sao lại chạy Frigate trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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