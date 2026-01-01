Frigate là một máy ghi video mạng mã nguồn mở được xây dựng xung quanh phát hiện đối tượng theo thời gian thực. Nó liên tục phân tích các luồng từ máy ảnh IP của bạn, xác định mọi người, ô tô, động vật và các đối tượng khác tại chỗ, và chỉ ghi lại hoặc cảnh báo khi một cái gì đó có ý nghĩa thực sự xảy ra thay vì trên mỗi pixel chuyển động.

Bởi vì mỗi khung hình được xử lý trên máy chủ riêng của bạn, phim ảnh không bao giờ rời khỏi máy mà bạn kiểm soát, không có đăng ký điện toán đám mây, không có phí cho mỗi máy ảnh, và không có nhà cung cấp nào quyết định thời gian ghi âm của bạn được lưu trữ. Frigate hoạt động với bất kỳ máy ảnh nào cung cấp luồng RTSP, lưu trữ ghi âm trên đĩa cục bộ, và tích hợp với Trợ lý gia đình và MQTT để tự động hóa.