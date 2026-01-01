ติดตั้ง AiToEarn ในคลิกเดียว
ตัวแทนการตลาดเนื้อหา AI แบบโอเพนซอร์สสำหรับบริษัทที่มีพนักงานคนเดียว ผู้สร้าง และแบรนด์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมากกว่า 12 แห่ง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AiToEarn
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AiToEarn
AiToEarn เป็นเอเจนต์การตลาดเนื้อหา AI แบบโอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์ บริษัทที่มีพนักงานคนเดียว และแบรนด์ต่างๆ สร้าง กำหนดเวลา และเผยแพร่เนื้อหาไปยังแพลตฟอร์ม Douyin Xiaohongshu (Rednote) Kuaishou Bilibili TikTok YouTube Facebook Instagram Threads X (Twitter) Pinterest และ LinkedIn จากอินเทอร์เฟซเดียว
การโฮสต์ AiToEarn บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้โทเค็นบัญชี สื่อที่สร้างขึ้น และการวิเคราะห์การเผยแพร่ อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ ขจัดค่าธรรมเนียม SaaS แบบคิดตามจำนวนผู้ใช้ และช่วยให้คุณสามารถรวมผู้ให้บริการ AI ของคุณเองและข้อมูลรับรอง Relay สำหรับ OAuth โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาบนทุกแพลตฟอร์ม
ฟีเจอร์หลักของ AiToEarn
การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม
เผยแพร่วิดีโอ บทความ และโพสต์ไปยังเครือข่ายกว่า 12 แห่ง รวมถึง Douyin TikTok YouTube Instagram X และ LinkedIn จากเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว
การสร้างเนื้อหาด้วย AI
เอเจนต์ AI ในตัวสร้างข้อความ ขยายหรือเขียนฉบับร่างใหม่ และสร้างรูปภาพและวิดีโอสั้นที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มเป้าหมาย
OAuth ผ่าน Relay
เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มที่รองรับด้วย API Key เพียงชุดเดียวผ่านบริการ AiToEarn Relay — ไม่ต้องมีบัญชีนักพัฒนาแยกตามแต่ละแพลตฟอร์ม
MCP และ ตัวแทนพร้อม
การรองรับโปรโตคอล MCP แบบเนทีฟช่วยให้คุณขับเคลื่อน AiToEarn จาก Claude, Cursor และรันไทม์เอเจนต์อื่นๆ ผ่าน API เดียวกันกับที่เว็บ UI ใช้งาน
พื้นที่จัดเก็บแบบ Self-Hosted
มาพร้อมกับ S3-compatible object store MongoDB replica set และ Redis cache เพื่อให้สื่อ บัญชี และคิวทั้งหมดอยู่ใน VPS ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ AiToEarn บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม