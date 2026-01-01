Partnerský program Hostinger

Zvýšte príjmy a reputáciu svojej agentúry

Získajte informácie v adresári agentúr Hostinger
Získajte opakujúce sa provízie za obnovenie zmluvy s klientmi
Budujte si dôveru s odznakom partnera Hostinger
Prihlásiť sa teraz
Zvýšte príjmy a reputáciu svojej agentúry

Výhody pre partnerov, ktoré pomôžu vašej agentúre rásť

Zarobte viac

Získajte opakujúce sa provízie

Premeňte každé odporúčanie na priebežný príjem. Získajte 20 % z nových odporúčaní a 10 % z obnovenia zmlúv s klientmi, krížového predaja a upgradov.

Získajte opakujúce sa provízie
Zvýšte počet klientov

Zviditeľnite sa v adresári agentúr

Predložte svoju agentúru v adresári agentúr Hostinger a pomôžte potenciálnym klientom objaviť vaše služby.

Zviditeľnite sa v adresári agentúr

Exkluzívne ponuky odporúčaní

Získajte exkluzívne odporúčacie kupóny, ktoré môžete zdieľať s klientmi, ktorých privediete do Hostingeru.

Spoločný marketing s Hostingerom

Získajte spoločne podporovanú vstupnú stránku pre odporúčania, ktorú môžete zdieľať s potenciálnymi zákazníkmi a pomôcť vám zvýšiť konverzie.

20% zľava na hosting agentúry

Plaťte menej za hosting agentúry s exkluzívnou 20% zľavou pre partnerov.
Ako to funguje

Začnite v troch krokoch

01

Aplikujte do minúty

Prihláste sa do svojho účtu Hostinger, prejdite do Centra agentúr a dokončite kroky registrácie do Partnerského programu.
02

Získajte schválenie

Náš partnerský tím posúdi vašu žiadosť a rýchlo vám pomôže s nástupom, zvyčajne do dvoch pracovných dní.
03

Rast a zarábanie

Začnite zarábať pravidelné provízie, získajte odznak partnera Hostinger a požiadajte o zaradenie do adresára agentúr.
Budujte dôveru

Ukážte klientom, že ste dôveryhodným partnerom Hostingeru

Nechajte sa oficiálne overiť spoločnosťou Hostinger
Zobrazte odznak na svojej webovej stránke
Poskytnite potenciálnym klientom väčšiu dôveru vo vašu agentúru
Prihlásiť sa teraz
Ukážte klientom, že ste dôveryhodným partnerom Hostingeru

Neverte len nám na slovo

Pozrite sa, čo hovoria zákazníci z celého sveta o svojich skúsenostiach s Hostingerom.

„Pri poskytovaní podpory úprimne uvádzame Hostinger ako referenčný bod pre našich inžinierov.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Spoluzakladatelia spoločnosti Nohma

„Hosting, doménové meno a SSL certifikát som mohol spravovať na jednom mieste, čo bolo naozaj osviežujúce.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kováč

„Hostinger je najlepší poskytovateľ hostingu, akého som kedy využil. Podpora je úžasná a ceny sú bezkonkurenčné.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingový expert

„Odporúčam svojim klientom migráciu na Hostinger. Všetko je jednoduché a neustále pribúdajú nové funkcie.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitálny dizajnér a vývojár

„Vďaka jednoduchému ovládaciemu panelu Hostinger si môžeme spravovať našu webovú stránku WordPress sami.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Majiteľ firmy

„Pri poskytovaní podpory úprimne uvádzame Hostinger ako referenčný bod pre našich inžinierov.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Spoluzakladatelia spoločnosti Nohma

„Hosting, doménové meno a SSL certifikát som mohol spravovať na jednom mieste, čo bolo naozaj osviežujúce.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kováč

„Hostinger je najlepší poskytovateľ hostingu, akého som kedy využil. Podpora je úžasná a ceny sú bezkonkurenčné.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingový expert

„Odporúčam svojim klientom migráciu na Hostinger. Všetko je jednoduché a neustále pribúdajú nové funkcie.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitálny dizajnér a vývojár

„Vďaka jednoduchému ovládaciemu panelu Hostinger si môžeme spravovať našu webovú stránku WordPress sami.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Majiteľ firmy

Často kladené otázky o partnerskom programe

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o partnerskom programe Hostinger.

Program je otvorený pre webových profesionálov, ktorí poskytujú služby iným – vítaní sú freelanceri, webové agentúry a marketingové agentúry. Ste v programe Early Access a na schválenie musíte spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

  • Hostujte viac ako 10 webových stránok na Hostingeri
  • Majte profesionálnu, existujúcu webovú stránku s jasnými informáciami o vašich službách
  • Používajte pracovný e-mail, ktorý zodpovedá doméne vašej spoločnosti (Gmail, Yahoo a iní generickí poskytovatelia nie sú akceptovaní)
  • Majte názov spoločnosti, ktorý je overiteľný prostredníctvom základnej webovej prezentácie
  • Odošlite autentický popis spoločnosti, nie skopírovaný z iných zdrojov
  • Nemajte históriu pozastavenia účtu z dôvodu zneužitia na Hostingeri
  • Pôsobte na trhu, ktorý Hostinger výslovne nevylúčil

Ak sa chcete prihlásiť, prejdite do sekcie hPanel → Centrum agentúr → Partnerský program. Žiadosti sa pred schválením posudzujú.

Partnerský program predstavuje hlbší a dlhodobejší vzťah. Získate verejný profil, prichádzajúce potenciálne zákazníky a výhody, ktoré rastú s privedením ďalších klientov do Hostingeru.

  • Možnosť byť uvedený v adresári agentúr
  • Opakujúce sa provízie z krížových predajov a obnovení, nielen z prvého nákupu
  • Prichádzajúce kontakty doručované na váš dashboard Agency Hub
  • Spoločná referenčná stránka a referenčné kupóny
  • Exkluzívne referenčné ponuky pre klientov, ktorých privediete
  • 20% zľava na hosting agentúry pri nových nákupoch
  • Odznak partnera pre vašu vlastnú webovú stránku
  • Prioritná technická podpora

Nie. Cena, rozsah a dodanie sú medzi vami a klientom.

Schválení partneri získajú v hPaneli vyhradený panel pre odporúčania (Agency Hub → Odporúčania → Moje zárobky → Klienti). Zobrazuje všetkých odporúčaných klientov s podrobnosťami o províziách – kvalifikovaní, schválení, odporúčané produkty a kompletná história udalostí – dostupné po kliknutí na každého klienta.

Áno. Ak si chcete udržať status partnera, musíte spoločnosti Hostinger odporučiť prostredníctvom odporúčacieho programu tržby vo výške aspoň 100 USD. Ak tento limit klesne pod túto hranicu, váš účet bude z programu vylúčený.

Áno, kedykoľvek, prostredníctvom Agency Hub v hPaneli. Váš profil v adresári sa odstráni a prichádzajúce kontakty sa zastavia.

Staňte sa dôveryhodným partnerom

Prihláste sa do partnerského programu Hostinger a odomknite si nové spôsoby, ako prilákať klientov, získať pravidelné provízie a budovať si dôveryhodnosť.

Začať

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.