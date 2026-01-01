Zvýšte príjmy a reputáciu svojej agentúry
Výhody pre partnerov, ktoré pomôžu vašej agentúre rásť
Získajte opakujúce sa provízie
Premeňte každé odporúčanie na priebežný príjem. Získajte 20 % z nových odporúčaní a 10 % z obnovenia zmlúv s klientmi, krížového predaja a upgradov.
Zviditeľnite sa v adresári agentúr
Predložte svoju agentúru v adresári agentúr Hostinger a pomôžte potenciálnym klientom objaviť vaše služby.
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Spoločný marketing s Hostingerom
20% zľava na hosting agentúry
Začnite v troch krokoch
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Získajte schválenie
Rast a zarábanie
Neverte len nám na slovo
„Pri poskytovaní podpory úprimne uvádzame Hostinger ako referenčný bod pre našich inžinierov.“
„Hosting, doménové meno a SSL certifikát som mohol spravovať na jednom mieste, čo bolo naozaj osviežujúce.“
„Hostinger je najlepší poskytovateľ hostingu, akého som kedy využil. Podpora je úžasná a ceny sú bezkonkurenčné.“
„Odporúčam svojim klientom migráciu na Hostinger. Všetko je jednoduché a neustále pribúdajú nové funkcie.“
„Vďaka jednoduchému ovládaciemu panelu Hostinger si môžeme spravovať našu webovú stránku WordPress sami.“
„Pri poskytovaní podpory úprimne uvádzame Hostinger ako referenčný bod pre našich inžinierov.“
„Hosting, doménové meno a SSL certifikát som mohol spravovať na jednom mieste, čo bolo naozaj osviežujúce.“
„Hostinger je najlepší poskytovateľ hostingu, akého som kedy využil. Podpora je úžasná a ceny sú bezkonkurenčné.“
„Odporúčam svojim klientom migráciu na Hostinger. Všetko je jednoduché a neustále pribúdajú nové funkcie.“
„Vďaka jednoduchému ovládaciemu panelu Hostinger si môžeme spravovať našu webovú stránku WordPress sami.“
Často kladené otázky o partnerskom programe
Kto sa môže prihlásiť?
Program je otvorený pre webových profesionálov, ktorí poskytujú služby iným – vítaní sú freelanceri, webové agentúry a marketingové agentúry. Ste v programe Early Access a na schválenie musíte spĺňať všetky nasledujúce podmienky:
- Hostujte viac ako 10 webových stránok na Hostingeri
- Majte profesionálnu, existujúcu webovú stránku s jasnými informáciami o vašich službách
- Používajte pracovný e-mail, ktorý zodpovedá doméne vašej spoločnosti (Gmail, Yahoo a iní generickí poskytovatelia nie sú akceptovaní)
- Majte názov spoločnosti, ktorý je overiteľný prostredníctvom základnej webovej prezentácie
- Odošlite autentický popis spoločnosti, nie skopírovaný z iných zdrojov
- Nemajte históriu pozastavenia účtu z dôvodu zneužitia na Hostingeri
- Pôsobte na trhu, ktorý Hostinger výslovne nevylúčil
Ako sa môžem pripojiť?
Ak sa chcete prihlásiť, prejdite do sekcie hPanel → Centrum agentúr → Partnerský program. Žiadosti sa pred schválením posudzujú.
V čom sa to líši od Referral programu?
Partnerský program predstavuje hlbší a dlhodobejší vzťah. Získate verejný profil, prichádzajúce potenciálne zákazníky a výhody, ktoré rastú s privedením ďalších klientov do Hostingeru.
Aké výhody získajú partneri?
- Možnosť byť uvedený v adresári agentúr
- Opakujúce sa provízie z krížových predajov a obnovení, nielen z prvého nákupu
- Prichádzajúce kontakty doručované na váš dashboard Agency Hub
- Spoločná referenčná stránka a referenčné kupóny
- Exkluzívne referenčné ponuky pre klientov, ktorých privediete
- 20% zľava na hosting agentúry pri nových nákupoch
- Odznak partnera pre vašu vlastnú webovú stránku
- Prioritná technická podpora
Je Hostinger zapojený do práce, ktorú robím pre klienta?
Nie. Cena, rozsah a dodanie sú medzi vami a klientom.
Ako môžem sledovať odporúčaných klientov a provízie?
Schválení partneri získajú v hPaneli vyhradený panel pre odporúčania (Agency Hub → Odporúčania → Moje zárobky → Klienti). Zobrazuje všetkých odporúčaných klientov s podrobnosťami o províziách – kvalifikovaní, schválení, odporúčané produkty a kompletná história udalostí – dostupné po kliknutí na každého klienta.
Existuje minimálna požiadavka na aktivitu, aby ste zostali partnerom?
Áno. Ak si chcete udržať status partnera, musíte spoločnosti Hostinger odporučiť prostredníctvom odporúčacieho programu tržby vo výške aspoň 100 USD. Ak tento limit klesne pod túto hranicu, váš účet bude z programu vylúčený.
Môžem program opustiť?
Áno, kedykoľvek, prostredníctvom Agency Hub v hPaneli. Váš profil v adresári sa odstráni a prichádzajúce kontakty sa zastavia.