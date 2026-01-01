Získajte okamžitú pomoc od Kodee, vášho agenta podpory umelej inteligencie
Prečo je Kodee prelomový hráč
500+ akcií a stále pribúdajú
85% úspešnosť
K vašim službám, okamžite
Šetrenie peňazí, aby ste ušetrili peniaze
Pridajte sa k miliónom spokojných zákazníkov
Kodee rýchlo pochopil moje obavy a poskytol jasné, podrobné pokyny, ktoré vyriešili môj problém bez akýchkoľvek zmätkov.
Kodee, ich podpora umelej inteligencie, je vynikajúca. Vlastne to uprednostňujem pred rozhovorom s človekom, pretože sa necítim uponáhľaný.
Ich asistent s umelou inteligenciou Kodee je VEĽMI nápomocný. Namiesto toho, aby ma odkazoval na nekonečnú pomoc s dokumentáciou, skutočne robí veci v mojom účte. Je to ako mať pohotovostného správcu systému.
Často kladené otázky o Kodee
Čo je Kodee?
Kodee je agent podpory umelej inteligencie od spoločnosti Hostinger – vytvorený na správu vašich webových stránok a služieb prostredníctvom jednoduchého chatu. Vykonáva viac ako 500 akcií na úrovni správcu, od migrácie webových stránok a vytvárania záloh až po správu záznamov DNS a kontrolu stavu servera. Získajte viac informácií o Kodee.
Ktoré produkty Hostinger podporuje Kodee?
Kodee funguje v celom ekosystéme Hostinger – webhosting, WordPress, VPS, nástroj na tvorbu webových stránok, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domény a platby. Nech už spravujete čokoľvek, Kodee je tu, aby vám pomohol.
Môže Kodee skutočne vykonávať zmeny v mojom účte, alebo len odpovedá na otázky?
Obidva – ale Kodee sa odlišuje tým, že koná. Namiesto toho, aby vás odkazoval na pomocníka, Kodee priamo vo vašom účte prepája domény, aktualizuje nastavenia DNS, inštaluje doplnky a vykonáva ďalšie činnosti.
Je Kodee k dispozícii na mobile?
Áno. Kodee je k dispozícii kdekoľvek, kde pristupujete k Hostingeru – vrátane mobilu a dokonca aj WhatsApp – takže okamžitá pomoc je vždy vzdialená len jednu správu, nech pracujete kdekoľvek.
Čo sa stane, ak Kodee nedokáže vyriešiť môj problém?
Kodee samostatne rieši 85 % interakcií s podporou. V prípade akýchkoľvek problémov mimo jeho rozsahu pôsobnosti vás spojí s ľudským špecialistom, takže nikdy nezostanete bez riešenia.