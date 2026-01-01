Získajte okamžitú pomoc od Kodee, vášho agenta podpory umelej inteligencie

Kodee denne spracováva viac ako 45 000 chatov – spravuje služby, píše blogové príspevky a migruje webové stránky – to všetko prostredníctvom jednoduchej konverzácie.
Vyskúšajte na WhatsApp
Vaša skratka k hotovému

Kodee je s vami vo všetkých produktoch Hostinger, dokonca aj na vašom telefóne – stačí mu povedať, čo potrebujete.

Webhosting

Migrácia webovej stránky
Zrýchli to
Vytvorte zálohu
Vyhľadanie nastavení v hPaneli
Spravujte stránky, databázy a nástroje
Prečo je Kodee prelomový hráč

500+ akcií a stále pribúdajú

Kodee vykonáva viac ako 500 akcií na úrovni správcu vrátane migrácií webových stránok, záloh a kontrol stavu servera.

85% úspešnosť

Kodee vyrieši prevažnú väčšinu žiadostí o podporu na prvý pokus – nie je potrebné žiadne ďalšie vymieňanie si informácií.

K vašim službám, okamžite

Kodee je vždy k dispozícii – žiadne čakanie v radoch ani plánovanie spätných hovorov. Získajte pomoc hneď, ako ju potrebujete.

Šetrenie peňazí, aby ste ušetrili peniaze

Automatickým spracovaním podpory pomáha Kodee udržiavať nízke náklady a tieto úspory prenášať na vás.

Preferujete WhatsApp? Je tam Kodee?

Získajte rovnakú pomoc s plánmi, nastavením a riešením problémov priamo v aplikácii, ktorú už používate.
Pridajte sa k miliónom spokojných zákazníkov

Kodee rýchlo pochopil moje obavy a poskytol jasné, podrobné pokyny, ktoré vyriešili môj problém bez akýchkoľvek zmätkov.

Anas Rk

Kodee, ich podpora umelej inteligencie, je vynikajúca. Vlastne to uprednostňujem pred rozhovorom s človekom, pretože sa necítim uponáhľaný.

Yvonne McChesney

Ich asistent s umelou inteligenciou Kodee je VEĽMI nápomocný. Namiesto toho, aby ma odkazoval na nekonečnú pomoc s dokumentáciou, skutočne robí veci v mojom účte. Je to ako mať pohotovostného správcu systému.

Philip

Len to povedz Kodeemu a považuj to za hotové.

Často kladené otázky o Kodee

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o našom agentovi zákazníckej podpory pre umelú inteligenciu Kodee.

Čo je Kodee?

Kodee je agent podpory umelej inteligencie od spoločnosti Hostinger – vytvorený na správu vašich webových stránok a služieb prostredníctvom jednoduchého chatu. Vykonáva viac ako 500 akcií na úrovni správcu, od migrácie webových stránok a vytvárania záloh až po správu záznamov DNS a kontrolu stavu servera. Získajte viac informácií o Kodee.

Ktoré produkty Hostinger podporuje Kodee?

Kodee funguje v celom ekosystéme Hostinger – webhosting, WordPress, VPS, nástroj na tvorbu webových stránok, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domény a platby. Nech už spravujete čokoľvek, Kodee je tu, aby vám pomohol.

Môže Kodee skutočne vykonávať zmeny v mojom účte, alebo len odpovedá na otázky?

Obidva – ale Kodee sa odlišuje tým, že koná. Namiesto toho, aby vás odkazoval na pomocníka, Kodee priamo vo vašom účte prepája domény, aktualizuje nastavenia DNS, inštaluje doplnky a vykonáva ďalšie činnosti.

Je Kodee k dispozícii na mobile?

Áno. Kodee je k dispozícii kdekoľvek, kde pristupujete k Hostingeru – vrátane mobilu a dokonca aj WhatsApp – takže okamžitá pomoc je vždy vzdialená len jednu správu, nech pracujete kdekoľvek.

Čo sa stane, ak Kodee nedokáže vyriešiť môj problém?

Kodee samostatne rieši 85 % interakcií s podporou. V prípade akýchkoľvek problémov mimo jeho rozsahu pôsobnosti vás spojí s ľudským špecialistom, takže nikdy nezostanete bez riešenia.

