Skapa en länk i bio med egen domän

Se professionell ut överallt där du delar din länk — inga generiska URL-länkar, bara ditt varumärke.
Välj en domän och få din varumärkta länk-i-bio-sida från 17,90 kr/månad
En länk. En egen domän. Redo att använda.

Din länk, ditt varumärke

Din länk i profilen använder din egen domän, så att ditt varumärke förblir synligt och lätt att känna igen var du än delar den.

Allt är aktiverat för dig

Vi kopplar ihop din domän och länk i bio automatiskt, så att du kan börja dela utan att bry dig om aktiveringen.

Byggd för att växa med dig

Börja med en enkel länk i bio, förvandla sedan din domän till en webbplats, butik eller e-post allt eftersom du växer.

Aktivera din länk i bio på några minuter

1. Välj din domän

Välj en domän för din länk i profilen. Detta är länken du kommer att dela på dina sociala medieprofiler.

2. Skaffa länk i bio med din domän

Lägg till länk i bio-verktyget i kassan. Flera domäner finns med rabatterade paketpris, och vi aktiverar allt automatiskt.

3. Lägg till dina länkar och dela

Lägg till dina sociala medieprofiler, produkter eller sidor på ett ställe. Uppdatera dina länkar när som helst och dela din länk i bion i alla dina kanaler.

Varför köpa domännamn hos Hostinger?

Pålitlig domänregistrator

Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 400+ domänändelser.

Pålitlig domänregistrator

Integritet

När du registrerar en domän kan dina kontaktuppgifter visas i offentliga RDAP/WHOIS-register. För domänändelser som stöds inkluderar Hostinger automatiskt gratis integritetsskydd för att hålla din personliga information dold från utomstående parter.
Integritet

Support 24/7

Vår kundsupport är alltid tillgänglig via livechatt eller e-post och de svarar på mindre än 3 minuter i genomsnitt. Ni kommer inte att ha problem med att kommunicera heller, eftersom supportmedarbetarna talar 8+ språk flytande.
Support 24/7

Snabb aktivering, enkel hantering

Registrera din domän med några få klick, hantera sedan allt på ett ställe – förnyelser, DNS-inställningar och anslutningar till din webbplats eller e-post.

Snabb aktivering, enkel hantering

Välj bland de populäraste domänerna

.se

Visa dina kunder att du gör affärer i .se

258,90  kr258,90  kr /1:a året

.com

Bygg förtroende med den mest kända domänen.

199,90  kr29,90  kr /1:a året

.shop

Visa dina kunder att du gör affärer i .shop

377,90  kr10,90  kr /1:a året

.io

Visa dina kunder att du gör affärer i .io

733,90  kr344,90  kr /1:a året

.icu

Visa dina kunder att du gör affärer i .icu

172,90  kr21,90  kr /1:a året

.xyz

Unik och trendig domän för din framgångsrika verksamhet.

204,90  kr21,90  kr /1:a året

.pro

Demonstrera din skicklighet genom en .pro-domän.

312,90  kr32,90  kr /1:a året

.cloud

Visa dina kunder att du gör affärer i .cloud

280,90  kr21,90  kr /1:a året

Skaffa en länk i bio med egen domän

Länk i bio med egen domän – FAQ

Vad är en länk i bio med egen domän?

Det är en enda sida som samlar alla dina viktiga länkar på ett ställe och som du ser via din egen domän. Du använder den som den enda URL-länken i dina sociala medier-profiler. Du kan uppdatera den när du har något nytt att dela, utan att behöva ändra själva länken.

Varför använda en anpassad domän för länk i bio?

Att använda din egen domän innebär att dina besökare alltid klickar på en länk som tillhör dig. Din URL förblir densamma över tid, även om du byter verktyg eller plattformar, så du behöver inte uppdatera din biolänk överallt.

Hur lång tid tar det att aktivera?

Aktiveringen tar bara några minuter. Du väljer din domän, aktiverar verktyget för länk i bio och börjar lägga till länkar direkt. Du behöver inte konfigurera något eller utföra några tekniska steg manuellt.

Är detta bättre än ett gratisverktyg för länk i bio?

Huvudskillnaden är ägandeskap och flexibilitet. Gratisverktyg hostar din sida på deras domän och begränsar hur mycket du kan anpassa eller utöka. Med din egen domän kan du behålla samma URL långsiktigt och bygga vidare på den när dina behov växer.

Kan jag anpassa hur min länk i bio-sida ser ut?

Ja. Du kan justera strukturen och utseendet på din sida, markera specifika länkar och organisera ditt innehåll så att besökare ser det som är viktigast först.

