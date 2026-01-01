Implementa openrouteservice con instalación de un solo clic.
Motor de enrutamiento autoalojado construido sobre datos de OpenStreetMap con direcciones, isócronas y APIs de matriz para coches, bicicletas y peatones.
Elige un plan VPS para openrouteservice
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con openrouteservice
openrouteservice es un motor de enrutamiento de código abierto desarrollado por HeiGIT que convierte los datos de OpenStreetMap en direcciones listas para producción, matrices de tiempo-distancia y polígonos de accesibilidad isócrona. A diferencia de las API de mapas comerciales, ofrece a los desarrolladores un back-end de enrutamiento gratuito y totalmente transparente con perfiles ajustados para automóviles, vehículos de carga pesada, bicicletas, peatones y sillas de ruedas.
Alojar openrouteservice en tu propio VPS elimina los precios por solicitud, los límites de tasa y el intercambio de datos con terceros. Tú controlas qué regiones y perfiles se cargan, mantienes privadas las coordenadas de los clientes y puedes extender el motor con extractos OSM personalizados, restricciones y datos de elevación adaptados a tu aplicación.
Funciones clave de openrouteservice
Directions API
Calcula rutas punto a punto y con múltiples paradas con instrucciones paso a paso, geometría y datos de elevación a través de múltiples perfiles de transporte.
Alcanzabilidad isócrona
Genera polígonos basados en tiempo o distancia que muestran exactamente qué tan lejos puede viajar un usuario desde cualquier origen dentro de un presupuesto determinado.
Cálculos matriciales
Calcule tiempos y distancias de viaje de muchos a muchos en una sola solicitud, ideal para logística, despacho y optimización de zonas de entrega.
Múltiples perfiles de transporte
Incluye perfiles optimizados para automóviles, vehículos pesados, bicicletas, peatones y sillas de ruedas, cada uno respetando las reglas y restricciones de acceso de OSM.
Con tecnología de OpenStreetMap
Cargue cualquier extracto PBF de OSM de Geofabrik o de su propia fuente para ofrecer enrutamiento completamente autónomo para las regiones que realmente necesita.
OpenAPI y Swagger UI
La API REST compatible con estándares con documentación Swagger integrada facilita la integración de enrutamiento en aplicaciones web, móviles y de backend.
¿Por qué ejecutar openrouteservice en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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