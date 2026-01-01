Lowcoder es una plataforma de código bajo de código abierto que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administración y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con más de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y API REST, y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir una interfaz desde cero.

Alojar Lowcoder en tu propio VPS mantiene la lógica de la aplicación, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por asiento, ni límites de uso, ni acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que tu negocio depende día a día.