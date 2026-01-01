Implementa Lowcoder con un solo clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear aplicaciones internas, paneles de control y paneles de administración con arrastrar y soltar y conectores de datos reales.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Lowcoder
Lowcoder es una plataforma de código bajo de código abierto que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administración y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con más de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y API REST, y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir una interfaz desde cero.
Alojar Lowcoder en tu propio VPS mantiene la lógica de la aplicación, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por asiento, ni límites de uso, ni acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que tu negocio depende día a día.
Funciones clave de Lowcoder
Constructor visual de arrastrar y soltar
Cree interfaces a partir de más de 50 componentes preconstruidos — tablas, formularios, gráficos, modales y más — y vincúlelos directamente a consultas de datos sin escribir HTML ni CSS.
Conectores de datos nativos
Conéctate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y herramientas SaaS populares sin escribir código de integración personalizado.
Lógica de negocio de JavaScript
Escribe JavaScript en línea dentro de consultas y manejadores de eventos para expresar transformaciones de datos y flujos de trabajo que las herramientas puras sin código no pueden capturar.
Módulos reutilizables
Empaqueta las pantallas de uso común como módulos e intégralas en múltiples aplicaciones, manteniendo la coherencia de las herramientas internas a medida que el catálogo crece.
Control de acceso basado en roles
Define permisos por aplicación, por página y por consulta para que cada miembro del equipo solo vea las herramientas y los datos relevantes para su función.
Incrustación de aplicaciones y API
Integre aplicaciones de Lowcoder en sitios existentes y contrólelas a través de una API REST, adaptando flujos de trabajo de bajo código a su superficie de producto más amplia.
¿Por qué ejecutar Lowcoder en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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