Įdiekite „Fregate“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tinklo vaizdo įrašymo įrenginys su realaus laiko vietiniu dirbtinio intelekto objektų aptikimu jūsų IP kameroms.
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Ką gali kurti su Frigate
„Fregate“ yra atvirojo kodo tinklo vaizdo įrašymo įrenginys, sukurtas realiuoju laiku aptinkant objektus. Jis nuolat analizuoja srautus iš jūsų IP kamerų, vietoje identifikuoja žmones, automobilius, gyvūnus ir kitus objektus ir įrašo arba įspėja tik tada, kai iš tikrųjų įvyksta kažkas reikšmingo, o ne kiekvieną judesio pikselį.
Kadangi kiekvienas kadras apdorojamas jūsų serveryje, filmuota medžiaga niekada nepalieka jūsų valdomo įrenginio, nereikia jokios debesies prenumeratos, mokesčio už kamerą ir joks tiekėjas neturi nuspręsti, kiek laiko bus saugomi jūsų įrašai. „Frigate“ veikia su bet kuria kamera, kuri palaiko RTSP srautą, saugo įrašus vietiniame diske ir integruojasi su „Home Assistant“ ir MQTT automatizavimui.
Pagrindinės Frigate savybės
Vietinis dirbtinio intelekto aptikimas
Objektai jūsų aparatinėje įrangoje identifikuojami realiuoju laiku, todėl aptikimas veikia net ir tada, kai nėra interneto ryšio.
Mažiau klaidingų įspėjimų
Įrašus ir pranešimus suaktyvina tikri žmonės, automobiliai ar gyvūnai, o ne šešėliai, lietus ar pravažiuojantys priekiniai žibintai.
Nuolatinis įrašymas ir peržiūra
Visą parą įrašomi įrašai pateikiami kartu su aptiktų įvykių laiko juosta, todėl galite iš karto pereiti prie svarbiausio momento.
Veikia su bet kokia kamera
Prijunkite bet kurio prekės ženklo kameras per RTSP, užuot buvę pririšti prie vieno gamintojo ar debesijos paslaugos.
Home Assistant integracija
Aptikimai skelbiami per MQTT, todėl šviesos, sirenos ir kitos išmaniųjų namų automatikos sistemos gali reaguoti vos tik kažkas aptinkama.
Integruotas pakartotinis srautinis perdavimas
Pridedamas „go2rtc“ retransliavimo įrenginys kiekvieną kamerą ištraukia vieną kartą ir bendrina ją su kiekvienu žiūrovu, taip sumažindamas pačios kameros apkrovą.
Kodėl verta naudoti Frigate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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