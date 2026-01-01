Hostinger 파트너 프로그램

대행사의 매출과 명성을 높이세요

Hostinger 에이전시 디렉토리에서 당신의 존재를 알리세요
고객 계약 갱신 시마다 지속적인 수수료를 받으세요.
Hostinger 파트너 배지로 신뢰를 구축하세요
지금 지원하세요
대행사의 매출과 명성을 높이세요

귀사의 성장을 돕는 파트너 혜택

더 많이 벌어보세요

지속적인 수수료를 받으세요

모든 추천을 지속적인 수익으로 전환하세요. 신규 추천 시 20%, 기존 고객 갱신, 교차 판매 및 업그레이드 시 10%의 수익을 얻으세요.

지속적인 수수료를 받으세요
고객 수를 늘리세요

에이전시 디렉토리에서 검색되도록 하세요

Hostinger 에이전시 디렉토리에 에이전시를 등록하여 잠재 고객이 귀사의 서비스를 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.

에이전시 디렉토리에서 검색되도록 하세요

추천인 특별 혜택

Hostinger에 고객을 소개하고 공유할 수 있는 특별 추천 쿠폰을 받으세요.

Hostinger와 공동 마케팅

잠재 고객과 공유하고 전환율을 높일 수 있는 공동 브랜드 추천 랜딩 페이지를 제작하세요.

에이전시 호스팅 20% 할인

파트너 전용 20% 할인 혜택으로 에이전시 호스팅 비용을 절감하세요.
작동 방식

세 단계로 시작하세요

01

1분 안에 지원하세요

Hostinger 계정에 로그인하고 Agency Hub로 이동하여 파트너 프로그램 등록 단계를 완료하세요.
02

승인받기

저희 파트너 팀에서 귀하의 신청서를 검토하고 일반적으로 영업일 기준 이틀 이내에 신속하게 온보딩을 도와드립니다.
03

성장하고 수익을 창출하세요

정기적인 커미션을 받고, Hostinger 파트너 배지를 획득하고, 에이전시 디렉토리에 등록 신청을 하세요.
신뢰를 구축하세요

Hostinger의 신뢰할 수 있는 파트너임을 고객에게 보여주세요.

Hostinger에서 공식 인증을 받으세요
웹사이트에 배지를 표시하세요
잠재 고객에게 귀사의 서비스에 대한 더 큰 신뢰를 심어주세요.
지금 지원하세요
Hostinger의 신뢰할 수 있는 파트너임을 고객에게 보여주세요.

저희 말만 믿지 마세요.

전 세계 고객들이 Hostinger 이용 경험에 대해 어떻게 평가하는지 확인해 보세요.

"저희 엔지니어들은 고객 지원을 제공할 때 Hostinger를 기준으로 삼고 있습니다."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

노마의 공동 창업자들

"호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다."

Owen Phillips

Owen Phillips

대장장이

“호스팅어는 제가 사용해 본 호스팅 업체 중 최고입니다. 고객 지원도 훌륭하고 가격도 비교할 수 없을 만큼 저렴합니다.”

Jordi Robert

Jordi Robert

마케팅 전문가

"저는 고객들에게 Hostinger로 이전할 것을 추천해 왔습니다. 모든 것이 간편하고 새로운 기능이 끊임없이 출시되거든요."

Anna Franques

Anna Franques

디지털 디자이너 및 개발자

"호스팅어의 간편한 대시보드 덕분에 워드프레스 웹사이트를 직접 관리할 수 있습니다."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

사업주

"저희 엔지니어들은 고객 지원을 제공할 때 Hostinger를 기준으로 삼고 있습니다."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

노마의 공동 창업자들

"호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다."

Owen Phillips

Owen Phillips

대장장이

“호스팅어는 제가 사용해 본 호스팅 업체 중 최고입니다. 고객 지원도 훌륭하고 가격도 비교할 수 없을 만큼 저렴합니다.”

Jordi Robert

Jordi Robert

마케팅 전문가

"저는 고객들에게 Hostinger로 이전할 것을 추천해 왔습니다. 모든 것이 간편하고 새로운 기능이 끊임없이 출시되거든요."

Anna Franques

Anna Franques

디지털 디자이너 및 개발자

"호스팅어의 간편한 대시보드 덕분에 워드프레스 웹사이트를 직접 관리할 수 있습니다."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

사업주

파트너 프로그램 FAQ

Hostinger 파트너 프로그램에 대한 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

이 프로그램은 다른 사람에게 서비스를 제공하는 웹 전문가(프리랜서, 웹 에이전시, 마케팅 에이전시 등)를 대상으로 합니다. 얼리 액세스 단계이므로 승인을 받으려면 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.

  • 호스팅어에 10개 이상의 웹사이트를 호스팅하고 있어야 합니다.
  • 서비스에 대한 명확한 정보를 제공하는 전문적인 기존 웹사이트를 보유하고 있어야 합니다.
  • 회사 도메인과 일치하는 업무용 이메일을 사용해야 합니다(Gmail, Yahoo 등 일반적인 이메일 주소는 허용되지 않습니다).
  • 웹상에서 확인 가능한 회사명을 사용해야 합니다.
  • 다른 곳에서 복사한 것이 아닌, 진정성 있는 회사 설명을 제출해야 합니다.
  • 호스팅어에서 악용으로 인해 계정이 정지된 이력이 없어야 합니다.
  • 호스팅어에서 명시적으로 제외하지 않은 시장에서 사업을 운영해야 합니다.

신청하려면 hPanel → Agency Hub → Partner Program으로 이동하여 신청하세요. 신청서는 승인 전에 검토됩니다.

파트너 프로그램은 더욱 심층적이고 장기적인 관계를 제공합니다. 공개 프로필, 잠재 고객 유입, 그리고 Hostinger에 더 많은 고객을 유치할수록 늘어나는 혜택을 누릴 수 있습니다.

  • 대행사 디렉토리에 등록 가능
  • 첫 구매뿐 아니라 교차 판매 및 갱신에 대한 반복 수수료 지급
  • 대행사 허브 대시보드로 전달되는 인바운드 리드
  • 공동 브랜딩 추천 랜딩 페이지 및 추천 쿠폰
  • 고객 유치 시 제공되는 특별 추천 혜택
  • 신규 구매 시 대행사 호스팅 20% 할인
  • 웹사이트에 부착할 파트너 배지
  • 우선 기술 지원

아니요. 가격, 범위 및 납품은 귀하와 고객 간의 협의 사항입니다.

승인된 파트너는 hPanel(에이전시 허브 → 추천 → 내 수익 → 고객)에서 전용 추천 대시보드를 이용할 수 있습니다. 이 대시보드에는 추천한 모든 고객이 표시되며, 각 고객을 클릭하면 자격, 승인, 추천 제품, 전체 이벤트 내역 등 커미션 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

네. 파트너 자격을 유지하려면 추천 프로그램을 통해 Hostinger에 최소 100달러의 수익을 창출해야 합니다. 이 기준에 미달할 경우 파트너 자격이 박탈될 수 있습니다.

네, hPanel의 Agency Hub를 통해 언제든지 가능합니다. 디렉토리 프로필이 삭제되고 인바운드 리드가 중단됩니다.

신뢰받는 파트너가 되십시오

Hostinger 파트너 프로그램에 신청하여 고객 유치, 지속적인 수수료 획득, 신뢰도 구축을 위한 새로운 방법을 활용해 보세요.

시작하기

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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