대행사의 매출과 명성을 높이세요
귀사의 성장을 돕는 파트너 혜택
지속적인 수수료를 받으세요
모든 추천을 지속적인 수익으로 전환하세요. 신규 추천 시 20%, 기존 고객 갱신, 교차 판매 및 업그레이드 시 10%의 수익을 얻으세요.
에이전시 디렉토리에서 검색되도록 하세요
Hostinger 에이전시 디렉토리에 에이전시를 등록하여 잠재 고객이 귀사의 서비스를 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.
추천인 특별 혜택
Hostinger와 공동 마케팅
에이전시 호스팅 20% 할인
세 단계로 시작하세요
1분 안에 지원하세요
승인받기
성장하고 수익을 창출하세요
저희 말만 믿지 마세요.
"저희 엔지니어들은 고객 지원을 제공할 때 Hostinger를 기준으로 삼고 있습니다."
"호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다."
“호스팅어는 제가 사용해 본 호스팅 업체 중 최고입니다. 고객 지원도 훌륭하고 가격도 비교할 수 없을 만큼 저렴합니다.”
"저는 고객들에게 Hostinger로 이전할 것을 추천해 왔습니다. 모든 것이 간편하고 새로운 기능이 끊임없이 출시되거든요."
"호스팅어의 간편한 대시보드 덕분에 워드프레스 웹사이트를 직접 관리할 수 있습니다."
"저희 엔지니어들은 고객 지원을 제공할 때 Hostinger를 기준으로 삼고 있습니다."
"호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다."
“호스팅어는 제가 사용해 본 호스팅 업체 중 최고입니다. 고객 지원도 훌륭하고 가격도 비교할 수 없을 만큼 저렴합니다.”
"저는 고객들에게 Hostinger로 이전할 것을 추천해 왔습니다. 모든 것이 간편하고 새로운 기능이 끊임없이 출시되거든요."
"호스팅어의 간편한 대시보드 덕분에 워드프레스 웹사이트를 직접 관리할 수 있습니다."
파트너 프로그램 FAQ
누가 지원할 수 있나요?
이 프로그램은 다른 사람에게 서비스를 제공하는 웹 전문가(프리랜서, 웹 에이전시, 마케팅 에이전시 등)를 대상으로 합니다. 얼리 액세스 단계이므로 승인을 받으려면 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.
- 호스팅어에 10개 이상의 웹사이트를 호스팅하고 있어야 합니다.
- 서비스에 대한 명확한 정보를 제공하는 전문적인 기존 웹사이트를 보유하고 있어야 합니다.
- 회사 도메인과 일치하는 업무용 이메일을 사용해야 합니다(Gmail, Yahoo 등 일반적인 이메일 주소는 허용되지 않습니다).
- 웹상에서 확인 가능한 회사명을 사용해야 합니다.
- 다른 곳에서 복사한 것이 아닌, 진정성 있는 회사 설명을 제출해야 합니다.
- 호스팅어에서 악용으로 인해 계정이 정지된 이력이 없어야 합니다.
- 호스팅어에서 명시적으로 제외하지 않은 시장에서 사업을 운영해야 합니다.
어떻게 가입하나요?
신청하려면 hPanel → Agency Hub → Partner Program으로 이동하여 신청하세요. 신청서는 승인 전에 검토됩니다.
이 프로그램은 추천 프로그램과 어떻게 다른가요?
파트너 프로그램은 더욱 심층적이고 장기적인 관계를 제공합니다. 공개 프로필, 잠재 고객 유입, 그리고 Hostinger에 더 많은 고객을 유치할수록 늘어나는 혜택을 누릴 수 있습니다.
파트너는 어떤 혜택을 받나요?
- 대행사 디렉토리에 등록 가능
- 첫 구매뿐 아니라 교차 판매 및 갱신에 대한 반복 수수료 지급
- 대행사 허브 대시보드로 전달되는 인바운드 리드
- 공동 브랜딩 추천 랜딩 페이지 및 추천 쿠폰
- 고객 유치 시 제공되는 특별 추천 혜택
- 신규 구매 시 대행사 호스팅 20% 할인
- 웹사이트에 부착할 파트너 배지
- 우선 기술 지원
Hostinger는 제가 고객을 위해 진행하는 업무에 관여하고 있나요?
아니요. 가격, 범위 및 납품은 귀하와 고객 간의 협의 사항입니다.
추천 고객과 수수료는 어떻게 추적하나요?
승인된 파트너는 hPanel(에이전시 허브 → 추천 → 내 수익 → 고객)에서 전용 추천 대시보드를 이용할 수 있습니다. 이 대시보드에는 추천한 모든 고객이 표시되며, 각 고객을 클릭하면 자격, 승인, 추천 제품, 전체 이벤트 내역 등 커미션 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
파트너 자격을 유지하려면 최소 활동 요건이 있나요?
프로그램에서 탈퇴해도 되나요?
네, hPanel의 Agency Hub를 통해 언제든지 가능합니다. 디렉토리 프로필이 삭제되고 인바운드 리드가 중단됩니다.