Kodee의 AI 지원 에이전트를 통해 즉각적인 도움을 받으세요.
완료로 가는 지름길
웹 호스팅
Kodee가 판도를 바꾸는 이유
500건 이상의 활동이 진행 중이며 계속 늘어나고 있습니다.
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Kodee는 제 우려 사항을 신속하게 이해하고 명확하고 단계적인 안내를 제공하여 혼란 없이 문제를 해결할 수 있도록 도와주었습니다.
Kodee의 AI 지원 기능은 정말 훌륭합니다. 사실 저는 사람과 직접 대화하는 것보다 AI 지원을 더 선호하는데, 시간에 쫓기는 느낌이 들지 않기 때문입니다.
그들의 AI 비서 코디는 정말 유용합니다. 끝없는 도움말 문서를 보여주는 대신, 실제로 제 계정에서 필요한 작업을 처리해 줍니다. 마치 주니어 시스템 관리자가 항상 대기하고 있는 것 같아요.
Kodee FAQ
Kodee란 무엇인가요?
Kodee는 Hostinger의 AI 지원 에이전트로, 간단한 채팅을 통해 웹사이트와 서비스를 관리하도록 설계되었습니다. 웹사이트 이전, 백업 생성, DNS 레코드 관리, 서버 상태 확인 등 500가지 이상의 관리자급 작업을 수행할 수 있습니다. Kodee에 대한 자세한 내용은 Kodee에 대하여를 참조하세요.
Kodee는 어떤 Hostinger 제품을 지원하나요?
Kodee는 웹 호스팅, WordPress, VPS, 웹사이트 빌더, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, 도메인 및 결제 등 Hostinger 생태계 전반에서 작동합니다. 무엇을 관리하든 Kodee가 도움을 드립니다.
Kodee는 실제로 제 계정을 변경할 수 있나요, 아니면 단순히 질문에 답변만 해주는 건가요?
둘 다 가능하지만 Kodee의 차별점은 바로 실질적인 조치를 취한다는 것입니다. Kodee는 도움말 문서를 안내하는 대신 도메인 연결, DNS 설정 업데이트, 플러그인 설치 등 다양한 작업을 계정에서 직접 수행합니다.
Kodee는 모바일에서 사용할 수 있나요?
네. Kodee는 Hostinger에 접속하는 모든 곳(모바일 및 WhatsApp 포함)에서 사용할 수 있으므로, 작업 위치에 관계없이 언제든지 메시지 하나로 즉각적인 도움을 받을 수 있습니다.
Kodee로 문제를 해결할 수 없는 경우 어떻게 되나요?
Kodee는 지원 문의의 85%를 자체적으로 처리합니다. 자체 처리 범위를 벗어나는 문의 사항에 대해서는 전문가와 연결해 드리므로 문제 해결에 어려움을 겪는 일이 없습니다.