Kodee의 AI 지원 에이전트를 통해 즉각적인 도움을 받으세요.

Kodee는 매일 45,000건 이상의 채팅을 처리하며, 간단한 대화를 통해 서비스 관리, 블로그 게시물 작성, 웹사이트 이전 등을 모두 수행합니다.
WhatsApp에서 시도해 보세요
Kodee의 AI 지원 에이전트를 통해 즉각적인 도움을 받으세요.

완료로 가는 지름길

Kodee는 Hostinger의 모든 제품에서, 심지어 휴대폰에서도 사용할 수 있습니다. 필요한 기능만 알려주면 됩니다.

웹 호스팅

웹사이트를 이전하세요
속도를 높여
백업을 생성하세요
hPanel에서 설정을 찾으세요
사이트, 데이터베이스 및 도구를 관리합니다.
웹 호스팅

Kodee가 판도를 바꾸는 이유

500건 이상의 활동이 진행 중이며 계속 늘어나고 있습니다.

Kodee는 웹사이트 마이그레이션, 백업, 서버 상태 점검 등 500가지 이상의 관리자 수준 작업을 수행합니다.

성공률 85%

Kodee는 대부분의 지원 요청을 첫 시도에 해결합니다. 추가적인 문의나 답변이 필요하지 않습니다.

즉시 서비스를 제공해 드립니다.

Kodee는 언제든지 이용 가능합니다. 대기열에서 기다리거나 콜백 일정을 잡을 필요가 없습니다. 필요한 순간 바로 도움을 받으세요.

돈을 절약해서 여러분의 돈을 절약하세요

Kodee는 지원 업무를 자동화함으로써 비용을 절감하고 그 절감액을 고객에게 돌려줍니다.

WhatsApp을 선호하시나요? Kodee가 있습니다.

기존에 사용 중인 앱에서 요금제, 설정 및 문제 해결에 대한 동일한 지원을 받으세요.
왓츠앱으로 채팅하세요
WhatsApp을 선호하시나요? Kodee가 있습니다.

수백만 명의 만족스러운 고객들과 함께하세요

Kodee는 제 우려 사항을 신속하게 이해하고 명확하고 단계적인 안내를 제공하여 혼란 없이 문제를 해결할 수 있도록 도와주었습니다.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee의 AI 지원 기능은 정말 훌륭합니다. 사실 저는 사람과 직접 대화하는 것보다 AI 지원을 더 선호하는데, 시간에 쫓기는 느낌이 들지 않기 때문입니다.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

그들의 AI 비서 코디는 정말 유용합니다. 끝없는 도움말 문서를 보여주는 대신, 실제로 제 계정에서 필요한 작업을 처리해 줍니다. 마치 주니어 시스템 관리자가 항상 대기하고 있는 것 같아요.

Philip

Philip

코디에게 말하기만 하면 나머지는 알아서 처리됩니다.

코디에게 말하기만 하면 나머지는 알아서 처리됩니다.

Kodee FAQ

AI 고객 지원 담당자 Kodee에 대한 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

Kodee란 무엇인가요?

Kodee는 Hostinger의 AI 지원 에이전트로, 간단한 채팅을 통해 웹사이트와 서비스를 관리하도록 설계되었습니다. 웹사이트 이전, 백업 생성, DNS 레코드 관리, 서버 상태 확인 등 500가지 이상의 관리자급 작업을 수행할 수 있습니다. Kodee에 대한 자세한 내용은 Kodee에 대하여를 참조하세요.

Kodee는 어떤 Hostinger 제품을 지원하나요?

Kodee는 웹 호스팅, WordPress, VPS, 웹사이트 빌더, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, 도메인 및 결제 등 Hostinger 생태계 전반에서 작동합니다. 무엇을 관리하든 Kodee가 도움을 드립니다.

Kodee는 실제로 제 계정을 변경할 수 있나요, 아니면 단순히 질문에 답변만 해주는 건가요?

둘 다 가능하지만 Kodee의 차별점은 바로 실질적인 조치를 취한다는 것입니다. Kodee는 도움말 문서를 안내하는 대신 도메인 연결, DNS 설정 업데이트, 플러그인 설치 등 다양한 작업을 계정에서 직접 수행합니다.

Kodee는 모바일에서 사용할 수 있나요?

네. Kodee는 Hostinger에 접속하는 모든 곳(모바일 및 WhatsApp 포함)에서 사용할 수 있으므로, 작업 위치에 관계없이 언제든지 메시지 하나로 즉각적인 도움을 받을 수 있습니다.

Kodee로 문제를 해결할 수 없는 경우 어떻게 되나요?

Kodee는 지원 문의의 85%를 자체적으로 처리합니다. 자체 처리 범위를 벗어나는 문의 사항에 대해서는 전문가와 연결해 드리므로 문제 해결에 어려움을 겪는 일이 없습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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