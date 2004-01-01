WhatsApp自動化ホスティング
HostingerでWhatsAppアプリとボットをデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
一律月額料金。安心のコミコミ価格設定です。
すべてのプランに30日間の返金保証が含まれているため、安心してローンチし、WhatsApp向けに構築したアプリと自動化を信頼性の高いインフラ上でデプロイ可能。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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WhatsApp自動化ワークフローに特化した設計
サーバー設定に煩わされることなく、Node.jsホスティングにWhatsAppアプリまたはボットをデプロイできます。コードをプッシュすれば、開発から本番環境へのスムーズな移行が実現し、Webhook、メッセージ処理、API連携がすぐに実行可能になります。 プロジェクトは、信頼性を考慮して構築されたマネージドインフラストラクチャ上で稼働し、使用量の増加に合わせてトラフィックを処理できる余裕があります。これにより、管理するデプロイタスクが減り、WhatsAppワークフローのロジックに集中する時間が増えます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Whatsapp automation hosting FAQs
Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp自動化ホスティングとは何ですか？導入するメリットは？
WhatsApp自動化ホスティングは、WhatsAppワークフロー、ボット、またはWebhookハンドラーを本番環境で実行するアプリ向けのNode.jsホスティングです。自動化がメッセージやイベントを継続的に処理するために、安定したプロセス、公開エンドポイント、予測可能な稼働時間を必要とするため、これは重要です。
WhatsApp自動化ホスティングは通常のVPSホスティングと何が違いますか？
VPS版では、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、ファイアウォール、およびアップデートを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、そのインフラストラクチャの管理を代行します。そのため、お客様はサーバーの管理ではなく、WhatsApp自動化アプリのデプロイに集中できます。
GitHubの非公開リポジトリからWhatsApp自動化アプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携して、プライベートリポジトリへのアクセスを許可します。そのあと、目的のブランチからデプロイできるようになります。更新は、パブリックリポジトリの場合と同じように機能します。
WhatsApp自動化ホスティングにトラフィック制限や超過料金は設定されていますか？
はい、プランにはCPU、メモリ、ストレージの固定リソース制限が含まれており、アプリがそれらを超えて成長した場合はアップグレードが必要になります。通常のトラフィックスパイクに対して超過料金を請求することはありませんが、継続的に高い使用量には、上位プランへの切り替えが必要となる場合があります。
WhatsApp自動化アプリを別のホストから、またはローカル開発環境から移すにはどうすればいいですか？
アプリをGitHubリポジトリにプッシュして、Hostingerに連携するだけで、必要なブランチをデプロイできます。すでに他の場所で実行している場合は、環境変数とWebhook URLを移動し、WhatsAppを新しいエンドポイントに設定してください。