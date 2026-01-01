התקינו את AiToEarn בלחיצה אחת.
סוכן שיווק תוכן AI בקוד פתוח עבור חברות של אדם אחד, יוצרים ומותגים, לפרסום ביותר מ-12 פלטפורמות חברתיות.
בחרו תוכנית VPS עבור AiToEarn
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AiToEarn
AiToEarn הוא סוכן שיווק תוכן מבוסס AI בקוד פתוח שעוזר ליוצרים, לחברות של אדם אחד ולמותגים לייצר, לתזמן ולהפיץ תוכן ברחבי Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest ו-LinkedIn מממשק אחד.
אירוח עצמי של AiToEarn ב-VPS שלכם שומר על אסימוני חשבון, מדיה שנוצרה וניתוח נתוני פרסום בשליטתכם, מסיר עמלות SaaS מבוססות מושבים ומאפשר לכם לשלב ספקי AI משלכם ואישורי Relay עבור OAuth מבלי להירשם כמפתח בכל פלטפורמה.
פיצ'רים עיקריים של AiToEarn
פרסום רב-פלטפורמאי
פרסמו סרטונים, מאמרים ופוסטים ל-12+ רשתות, כולל Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X, ו-LinkedIn, מתוך תהליך עבודה משותף אחד.
יצירת תוכן AI
מסייע AI מובנה יוצר תוכן, מרחיב או כותב מחדש טיוטות, ומפיק תמונות וסרטונים קצרים המותאמים אישית לכל פלטפורמת יעד.
OAuth באמצעות Relay
חברו כל פלטפורמה נתמכת באמצעות מפתח API יחיד דרך שירות AiToEarn Relay — אין צורך בחשבונות מפתחים נפרדים לכל פלטפורמה.
MCP ו-סוכן מוכן
תמיכה מובנית בפרוטוקול MCP מאפשרת להניע את AiToEarn מ-Claude, Cursor, וסביבות הרצה אחרות של סוכנים באמצעות אותם ממשקי API שממשק המשתמש האינטרנטי משתמש בהם.
אחסון באירוח עצמי
כולל אחסון אובייקטים מובנה תואם S3, סט רפליקה של MongoDB ו-מטמון Redis, כך שכל המדיה, החשבונות והתורים נשארים ב-VPS שלכם.
למה להריץ את AiToEarn על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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