Dapatkan bantuan instan dari Kodee, agen dukungan AI Anda.

Kodee menangani lebih dari 45.000 obrolan setiap hari – mengelola layanan, menulis postingan blog, dan memigrasi situs web – semuanya melalui percakapan sederhana.
Jalan pintas Anda menuju penyelesaian

Kodee selalu bersama Anda di semua produk Hostinger, bahkan di ponsel Anda – cukup beri tahu apa yang Anda butuhkan.

Hosting web

Migrasikan situs web
Percepat
Buat cadangan
Temukan pengaturan di hPanel
Mengelola situs, basis data, dan alat.
Mengapa Kodee adalah pengubah permainan?

500+ aksi dan terus bertambah

Kodee melakukan lebih dari 500 tindakan tingkat admin, termasuk migrasi situs web, pencadangan, dan pemeriksaan kesehatan server.

Tingkat keberhasilan 85%

Kodee menyelesaikan sebagian besar permintaan dukungan pada percobaan pertama – tidak perlu bolak-balik.

Siap melayani Anda, seketika.

Kodee selalu tersedia – tidak perlu mengantri atau menjadwalkan panggilan balik. Dapatkan bantuan saat Anda membutuhkannya.

Menabung untuk menghemat uang Anda

Dengan menangani dukungan secara otomatis, Kodee membantu menjaga biaya tetap rendah dan meneruskan penghematan tersebut kepada Anda.

Lebih suka WhatsApp? Kodee siap membantu.

Dapatkan bantuan yang sama terkait rencana, pengaturan, dan pemecahan masalah, langsung di aplikasi yang sudah Anda gunakan.
Bergabunglah dengan jutaan pelanggan yang puas.

Kodee dengan cepat memahami kekhawatiran saya dan memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas yang menyelesaikan masalah saya tanpa kebingungan.

Anas Rk

Kodee, layanan dukungan AI mereka, sangat luar biasa. Saya bahkan lebih menyukainya daripada berbicara dengan seseorang karena saya tidak merasa terburu-buru.

Yvonne McChesney

Asisten AI mereka, Kodee, SANGAT membantu. Alih-alih mengarahkan saya ke dokumen bantuan yang tak berujung, Kodee benar-benar melakukan berbagai hal di akun saya. Rasanya seperti memiliki administrator sistem junior yang selalu siap sedia.

Philip

Cukup beri tahu Kodee dan anggap saja sudah selesai.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Kodee

Temukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang agen dukungan pelanggan AI kami, Kodee.

Apa itu Kodee?

Kodee adalah agen dukungan AI Hostinger – dirancang untuk mengelola situs web dan layanan Anda melalui obrolan sederhana. Kodee melakukan lebih dari 500 tindakan tingkat admin, mulai dari migrasi situs web dan pembuatan cadangan hingga pengelolaan catatan DNS dan pengecekan kesehatan server. Pelajari lebih lanjut tentang Kodee.

Produk Hostinger apa saja yang didukung oleh Kodee?

Kodee bekerja di seluruh ekosistem Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domain, dan pembayaran. Apa pun yang Anda kelola, Kodee siap membantu.

Apakah Kodee benar-benar dapat melakukan perubahan pada akun saya, atau hanya menjawab pertanyaan?

Keduanya – tetapi yang membedakan Kodee adalah tindakannya. Alih-alih mengarahkan Anda ke dokumen bantuan, Kodee menghubungkan domain, memperbarui pengaturan DNS, menginstal plugin, dan banyak lagi, langsung di akun Anda.

Apakah Kodee tersedia di perangkat seluler?

Ya. Kodee tersedia di mana pun Anda mengakses Hostinger – termasuk di ponsel dan bahkan WhatsApp – sehingga bantuan instan selalu hanya berjarak satu pesan, di mana pun Anda bekerja.

Apa yang terjadi jika Kodee tidak dapat menyelesaikan masalah saya?

Kodee menangani 85% interaksi dukungan secara mandiri. Untuk hal-hal di luar cakupannya, Kodee akan menghubungkan Anda dengan spesialis manusia sehingga Anda tidak akan pernah dibiarkan tanpa solusi.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

