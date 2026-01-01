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«Ειλικρινά, αναφέρουμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς μας όταν παρέχουμε υποστήριξη.»
«Μπορούσα να διαχειρίζομαι τη φιλοξενία, το όνομα τομέα και το πιστοποιητικό SSL από ένα μέρος, κάτι που ήταν πραγματικά αναζωογονητικό.»
«Η Hostinger είναι ο καλύτερος πάροχος φιλοξενίας που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η υποστήριξη είναι καταπληκτική και οι τιμές ασυναγώνιστες.»
«Συνιστώ στους πελάτες μου να μεταβούν στο Hostinger. Όλα είναι εύκολα και νέες λειτουργίες εμφανίζονται συνεχώς.»
«Χάρη στον απλό πίνακα ελέγχου της Hostinger, μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας τον ιστότοπό μας στο WordPress.»
«Ειλικρινά, αναφέρουμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς μας όταν παρέχουμε υποστήριξη.»
«Μπορούσα να διαχειρίζομαι τη φιλοξενία, το όνομα τομέα και το πιστοποιητικό SSL από ένα μέρος, κάτι που ήταν πραγματικά αναζωογονητικό.»
«Η Hostinger είναι ο καλύτερος πάροχος φιλοξενίας που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η υποστήριξη είναι καταπληκτική και οι τιμές ασυναγώνιστες.»
«Συνιστώ στους πελάτες μου να μεταβούν στο Hostinger. Όλα είναι εύκολα και νέες λειτουργίες εμφανίζονται συνεχώς.»
«Χάρη στον απλό πίνακα ελέγχου της Hostinger, μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας τον ιστότοπό μας στο WordPress.»
Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα συνεργατών
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες ιστού που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους — ελεύθεροι επαγγελματίες, διαδικτυακά πρακτορεία και πρακτορεία μάρκετινγκ είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Βρίσκεστε σε Πρώιμη Πρόσβαση και για να εγκριθείτε πρέπει να πληροίτε όλα τα ακόλουθα:
- Φιλοξενία 10+ ιστότοπων στο Hostinger
- Να έχετε έναν επαγγελματικό, υπάρχοντα ιστότοπο με σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σας
- Χρήση email εργασίας που ταιριάζει με τον τομέα της εταιρείας σας (δεν γίνονται δεκτά τα Gmail, Yahoo και άλλοι γενικοί πάροχοι)
- Να έχετε ένα όνομα εταιρείας που να είναι επαληθεύσιμο μέσω βασικής παρουσίας στο διαδίκτυο
- Υποβολή αυθεντικής περιγραφής εταιρείας, όχι αντιγραμμένης από αλλού
- Να μην έχετε ιστορικό αναστολής για κατάχρηση στο Hostinger
- Να λειτουργείτε σε μια αγορά που η Hostinger δεν έχει αποκλείσει ρητά
Πώς μπορώ να γίνω μέλος;
Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να μεταβείτε στο hPanel → Κέντρο Οργανισμών → Πρόγραμμα Συνεργατών. Οι αιτήσεις εξετάζονται πριν από την έγκρισή τους.
Πώς διαφέρει αυτό από το Πρόγραμμα Παραπομπής;
Το Πρόγραμμα Συνεργατών είναι μια βαθύτερη, μακροπρόθεσμη σχέση. Αποκτάτε ένα δημόσιο προφίλ, εισερχόμενους υποψήφιους πελάτες και οφέλη που αυξάνονται καθώς φέρνετε περισσότερους πελάτες στη Hostinger.
Ποια οφέλη αποκομίζουν οι συνεργάτες;
- Δυνατότητα καταχώρισης στον Κατάλογο Πρακτορείων
- Επαναλαμβανόμενες προμήθειες σε διασταυρούμενες πωλήσεις και ανανεώσεις, όχι μόνο στην πρώτη αγορά
- Εισερχόμενα leads που παραδίδονται στον πίνακα ελέγχου του Agency Hub
- Σελίδα προορισμού παραπομπής με κοινή επωνυμία και κουπόνια παραπομπής
- Αποκλειστικές προσφορές παραπομπής για πελάτες που προσελκύετε
- 20% έκπτωση σε φιλοξενία πρακτορείου σε νέες αγορές
- Ένα σήμα συνεργάτη για τον δικό σας ιστότοπο
- Προτεραιότητα στην τεχνική υποστήριξη
Συμμετέχει η Hostinger στην εργασία που κάνω για έναν πελάτη;
Όχι. Η τιμολόγηση, το εύρος και η παράδοση καθορίζονται μεταξύ εσάς και του πελάτη.
Πώς μπορώ να παρακολουθώ τους πελάτες που μου έχουν συστήσει και τις προμήθειες που μου έχουν παραπέμψει;
Οι εγκεκριμένοι συνεργάτες λαμβάνουν έναν ειδικό πίνακα ελέγχου παραπομπών στο hPanel (Κέντρο Πρακτορείων → Παραπομπές → Τα κέρδη μου → Πελάτες). Δείχνει όλους τους πελάτες που έχουν παραπεμφθεί, με λεπτομέρειες για τις προμήθειες — πιστοποιημένοι, εγκεκριμένοι, προϊόντα που έχουν παραπεμφθεί και πλήρες ιστορικό συμβάντων — διαθέσιμες κάνοντας κλικ σε κάθε πελάτη.
Υπάρχει κάποια ελάχιστη απαίτηση δραστηριότητας για να παραμείνει κάποιος σύντροφος;
Ναι. Για να διατηρήσετε την ιδιότητα Συνεργάτη, πρέπει να αναφέρετε τουλάχιστον 100$ σε έσοδα μέσω του Προγράμματος Παραπομπής στην Hostinger. Η πτώση κάτω από αυτό το όριο θέτει τον λογαριασμό σας σε κίνδυνο διαγραφής από το πρόγραμμα.
Μπορώ να αποχωρήσω από το πρόγραμμα;
Ναι, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του Agency Hub στο hPanel. Το προφίλ καταλόγου σας καταργείται και οι εισερχόμενοι υποψήφιοι πελάτες σταματούν.