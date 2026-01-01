Πρόγραμμα συνεργατών Hostinger

Αυξήστε τα έσοδα και τη φήμη του πρακτορείου σας

Σας ανακαλύπτουν στον Κατάλογο Πρακτορείων Hostinger
Κερδίστε επαναλαμβανόμενες προμήθειες από τις ανανεώσεις των συμβολαίων των πελατών σας
Χτίστε εμπιστοσύνη με ένα σήμα Hostinger Partner
Κάντε αίτηση τώρα
Αυξήστε τα έσοδα και τη φήμη του πρακτορείου σας

Οφέλη συνεργατών που βοηθούν την εταιρεία σας να αναπτυχθεί

Κερδίστε περισσότερα

Κερδίστε επαναλαμβανόμενες προμήθειες

Μετατρέψτε κάθε παραπομπή σε συνεχή έσοδα. Κερδίστε 20% από νέες παραπομπές και 10% από ανανεώσεις πελατών, διασταυρούμενες πωλήσεις και αναβαθμίσεις.

Κερδίστε επαναλαμβανόμενες προμήθειες
Αύξηση του αριθμού των πελατών

Βρείτε τον κατάλογο πρακτορείων

Παρουσιάστε το πρακτορείο σας στον Κατάλογο Πρακτορείων Hostinger και βοηθήστε τους πιθανούς πελάτες να ανακαλύψουν τις υπηρεσίες σας.

Βρείτε τον κατάλογο πρακτορείων

Αποκλειστικές προσφορές παραπομπής

Αποκτήστε αποκλειστικά κουπόνια παραπομπής για να τα μοιραστείτε με τους πελάτες που φέρνετε στη Hostinger.

Συνεργασία με την Hostinger

Αποκτήστε μια σελίδα προορισμού παραπομπής με κοινή επωνυμία για να την κοινοποιήσετε σε υποψήφιους πελάτες και να βοηθήσετε στην αύξηση των μετατροπών.

20% έκπτωση σε φιλοξενία πρακτορείου

Πληρώστε λιγότερα για φιλοξενία πρακτορείων με αποκλειστική έκπτωση 20% σε συνεργάτες.
Πώς λειτουργεί

Ξεκινήστε σε τρία βήματα

01

Εφαρμόστε σε ένα λεπτό

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Hostinger, μεταβείτε στο Agency Hub και ολοκληρώστε τα βήματα εγγραφής στο Πρόγραμμα Συνεργατών.
02

Λήψη έγκρισης

Η ομάδα συνεργατών μας εξετάζει την αίτησή σας και σας βοηθά να ενταχθείτε γρήγορα, συνήθως εντός δύο εργάσιμων ημερών.
03

Αναπτύσσομαι και κερδίζω

Ξεκινήστε να κερδίζετε επαναλαμβανόμενες προμήθειες, αποκτήστε το σήμα Hostinger Partner και υποβάλετε αίτηση για να καταχωριστείτε στον Κατάλογο Πρακτορείων.
Χτίστε εμπιστοσύνη

Δείξτε στους πελάτες σας ότι είστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης της Hostinger

Επαληθεύστε επίσημα από την Hostinger
Προβάλετε το σήμα στον ιστότοπό σας
Δώστε στους πιθανούς πελάτες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πρακτορείο σας
Κάντε αίτηση τώρα
Δείξτε στους πελάτες σας ότι είστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης της Hostinger

Μην βασίζεστε μόνο στα λόγια μας

Δείτε τι λένε πελάτες σε όλο τον κόσμο για την εμπειρία τους με την Hostinger.

«Ειλικρινά, αναφέρουμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς μας όταν παρέχουμε υποστήριξη.»

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Συνιδρυτές της Nohma

«Μπορούσα να διαχειρίζομαι τη φιλοξενία, το όνομα τομέα και το πιστοποιητικό SSL από ένα μέρος, κάτι που ήταν πραγματικά αναζωογονητικό.»

Owen Phillips

Owen Phillips

Σιδηρουργός

«Η Hostinger είναι ο καλύτερος πάροχος φιλοξενίας που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η υποστήριξη είναι καταπληκτική και οι τιμές ασυναγώνιστες.»

Jordi Robert

Jordi Robert

Ειδικός μάρκετινγκ

«Συνιστώ στους πελάτες μου να μεταβούν στο Hostinger. Όλα είναι εύκολα και νέες λειτουργίες εμφανίζονται συνεχώς.»

Anna Franques

Anna Franques

Ψηφιακός σχεδιαστής και προγραμματιστής

«Χάρη στον απλό πίνακα ελέγχου της Hostinger, μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας τον ιστότοπό μας στο WordPress.»

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Ιδιοκτήτης επιχείρησης

«Ειλικρινά, αναφέρουμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς μας όταν παρέχουμε υποστήριξη.»

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Συνιδρυτές της Nohma

«Μπορούσα να διαχειρίζομαι τη φιλοξενία, το όνομα τομέα και το πιστοποιητικό SSL από ένα μέρος, κάτι που ήταν πραγματικά αναζωογονητικό.»

Owen Phillips

Owen Phillips

Σιδηρουργός

«Η Hostinger είναι ο καλύτερος πάροχος φιλοξενίας που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Η υποστήριξη είναι καταπληκτική και οι τιμές ασυναγώνιστες.»

Jordi Robert

Jordi Robert

Ειδικός μάρκετινγκ

«Συνιστώ στους πελάτες μου να μεταβούν στο Hostinger. Όλα είναι εύκολα και νέες λειτουργίες εμφανίζονται συνεχώς.»

Anna Franques

Anna Franques

Ψηφιακός σχεδιαστής και προγραμματιστής

«Χάρη στον απλό πίνακα ελέγχου της Hostinger, μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας τον ιστότοπό μας στο WordPress.»

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Ιδιοκτήτης επιχείρησης

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα συνεργατών

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών Hostinger.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες ιστού που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους — ελεύθεροι επαγγελματίες, διαδικτυακά πρακτορεία και πρακτορεία μάρκετινγκ είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Βρίσκεστε σε Πρώιμη Πρόσβαση και για να εγκριθείτε πρέπει να πληροίτε όλα τα ακόλουθα:

  • Φιλοξενία 10+ ιστότοπων στο Hostinger
  • Να έχετε έναν επαγγελματικό, υπάρχοντα ιστότοπο με σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σας
  • Χρήση email εργασίας που ταιριάζει με τον τομέα της εταιρείας σας (δεν γίνονται δεκτά τα Gmail, Yahoo και άλλοι γενικοί πάροχοι)
  • Να έχετε ένα όνομα εταιρείας που να είναι επαληθεύσιμο μέσω βασικής παρουσίας στο διαδίκτυο
  • Υποβολή αυθεντικής περιγραφής εταιρείας, όχι αντιγραμμένης από αλλού
  • Να μην έχετε ιστορικό αναστολής για κατάχρηση στο Hostinger
  • Να λειτουργείτε σε μια αγορά που η Hostinger δεν έχει αποκλείσει ρητά

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να μεταβείτε στο hPanel → Κέντρο Οργανισμών → Πρόγραμμα Συνεργατών. Οι αιτήσεις εξετάζονται πριν από την έγκρισή τους.

Το Πρόγραμμα Συνεργατών είναι μια βαθύτερη, μακροπρόθεσμη σχέση. Αποκτάτε ένα δημόσιο προφίλ, εισερχόμενους υποψήφιους πελάτες και οφέλη που αυξάνονται καθώς φέρνετε περισσότερους πελάτες στη Hostinger.

  • Δυνατότητα καταχώρισης στον Κατάλογο Πρακτορείων
  • Επαναλαμβανόμενες προμήθειες σε διασταυρούμενες πωλήσεις και ανανεώσεις, όχι μόνο στην πρώτη αγορά
  • Εισερχόμενα leads που παραδίδονται στον πίνακα ελέγχου του Agency Hub
  • Σελίδα προορισμού παραπομπής με κοινή επωνυμία και κουπόνια παραπομπής
  • Αποκλειστικές προσφορές παραπομπής για πελάτες που προσελκύετε
  • 20% έκπτωση σε φιλοξενία πρακτορείου σε νέες αγορές
  • Ένα σήμα συνεργάτη για τον δικό σας ιστότοπο
  • Προτεραιότητα στην τεχνική υποστήριξη

Όχι. Η τιμολόγηση, το εύρος και η παράδοση καθορίζονται μεταξύ εσάς και του πελάτη.

Οι εγκεκριμένοι συνεργάτες λαμβάνουν έναν ειδικό πίνακα ελέγχου παραπομπών στο hPanel (Κέντρο Πρακτορείων → Παραπομπές → Τα κέρδη μου → Πελάτες). Δείχνει όλους τους πελάτες που έχουν παραπεμφθεί, με λεπτομέρειες για τις προμήθειες — πιστοποιημένοι, εγκεκριμένοι, προϊόντα που έχουν παραπεμφθεί και πλήρες ιστορικό συμβάντων — διαθέσιμες κάνοντας κλικ σε κάθε πελάτη.

Ναι. Για να διατηρήσετε την ιδιότητα Συνεργάτη, πρέπει να αναφέρετε τουλάχιστον 100$ σε έσοδα μέσω του Προγράμματος Παραπομπής στην Hostinger. Η πτώση κάτω από αυτό το όριο θέτει τον λογαριασμό σας σε κίνδυνο διαγραφής από το πρόγραμμα.

Ναι, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του Agency Hub στο hPanel. Το προφίλ καταλόγου σας καταργείται και οι εισερχόμενοι υποψήφιοι πελάτες σταματούν.

Γίνετε ένας έμπιστος συνεργάτης

Κάντε αίτηση στο Πρόγραμμα Συνεργατών Hostinger και ανακαλύψτε νέους τρόπους για να προσελκύσετε πελάτες, να κερδίσετε επαναλαμβανόμενες προμήθειες και να χτίσετε αξιοπιστία.

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