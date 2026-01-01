Crea un enlace en la bio con un dominio personalizado

Da una apariencia profesional dondequiera que compartas tu enlace: sin URL genéricas, solo tu marca
Elige un dominio y consigue tu página de marca de enlace en la bio desde 1,49 € al mes
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Un enlace. Un dominio personalizado. Listo para usar.

Tu enlace, tu marca

Tu enlace en la bio usa tu propio dominio, para que tu marca se mantenga visible y sea fácil de reconocer dondequiera que lo compartas.

Todo listo para ti

Conectamos tu dominio y enlace en la bio automáticamente, para que puedas empezar a compartirlo sin preocuparte por la configuración.

Diseñado para crecer contigo

Empieza con un simple enlace en la bio, luego convierte tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que creces.

Crea tu enlace en la bio en minutos

1. Elige tu dominio

1. Elige tu dominio

Elige un dominio para tu enlace en la bio. Este es el enlace que compartirás en tus redes sociales.

2. Incluye tu enlace en la bio con tu dominio

Añade la herramienta de enlace en la bio durante el proceso de pago. Muchos dominios tienen descuento al combinarlos y te lo configuramos todo automáticamente.

3. Añade tus enlaces y comparte

Añade tus redes sociales, productos o páginas en un solo lugar. Actualiza tus enlaces en cualquier momento y comparte tu enlace en la bio en todos tus canales.

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.com

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Preguntas frecuentes: enlace en la bio con dominio personalizado

¿Qué es un enlace en la bio con un dominio personalizado?

Es una sola página que recopila todos tus enlaces importantes en un solo lugar y se accede a ella a través de tu propio dominio. La usas como la única URL en tus biografías sociales y la actualizas cada vez que tienes algo nuevo que compartir sin cambiar el propio enlace.

¿Por qué usar un dominio personalizado para tu enlace en la bio?

Usar tu propio dominio significa que tu público siempre hace clic en un enlace que te pertenece. Tu URL se mantiene coherente con el tiempo, incluso si cambias de herramientas o plataformas, así no tienes que actualizar tu enlace de la bio en todas partes.

¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?

La configuración lleva solo unos minutos. Eliges tu dominio, activas la herramienta de enlace en la biografía y empiezas a añadir enlaces de inmediato. No se requiere configuración manual ni pasos técnicos.

¿Esto es mejor que una herramienta gratuita de enlace en la bio?

La principal diferencia es la propiedad y la flexibilidad. Las herramientas gratuitas alojan tu página en su dominio y limitan hasta dónde puedes personalizarla o expandirla. Con tu propio dominio, puedes mantener la misma URL a largo plazo y desarrollarlo a medida que tus necesidades crecen.

¿Puedo personalizar el aspecto de mi página de enlace en la bio?

Sí. Puedes ajustar la estructura y el aspecto de tu página, destacar enlaces específicos y organizar tu contenido para que los visitantes vean lo que más importa primero.

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