Byg dine egne tilpassede AI-værktøjer – ingen opsætning, intet besvær

Med AI, der allerede er indbygget i Horizons, kan du skabe dine egne AI-værktøjer – til brug, salg eller deling.
Kom gratis i gang

Intet kreditkort påkrævet.

Byg dine egne tilpassede AI-værktøjer – ingen opsætning, intet besvær

Fra sjove sideprojekter til nyttige værktøjer

Byg værktøjer til dig selv, spar på abonnementer, eller skab noget, dine brugere vil elske – og betale for. Her er blot et par idéer til at komme i gang.
Tekstværktøjer

Tekstværktøjer

Byg apps, der læser, skriver og svarer. Fra chatbotter, der håndterer kundespørgsmål døgnet rundt, til assistenter, der hjælper brugere med at udarbejde ansøgningsbreve, planlægge rejser eller finde den perfekte opskrift.

Billedværktøjer

Opret apps, der transformerer og genererer visuelt indhold. Lad brugere omdanne fotos til illustrationer, designe brugerdefinerede avatarer, visualisere rumfornyelser eller producere produktmockups – ingen designfærdigheder nødvendige.

Hjælpeværktøjer

Byg smarte værktøjer, der sparer dine brugere tid. Forestil dig AI-drevne leadformularer, CV-gennemlæsere, budgetrådgivere eller træningsplanlæggere – praktiske apps, der leverer reel værdi, hver gang.

Sjove og virale værktøjer

Byg den slags værktøjer, folk ikke kan lade være med at dele. Personlighedstests, AI-tarotlæsere, findere af kendis-dobbeltgængere, godnathistoriegeneratorer – sjove at bruge, endnu sjovere at dele.

Alt, hvad du behøver for at bygge AI-drevne værktøjer

AI, der allerede er der

Ingen tredjepartskonto eller separat fakturering – AI er indbygget i Horizons – du skal bare åbne dit projekt og bruge det.

Byg ved at chatte, ikke kode

Beskriv med dine egne ord, hvad du vil have, og Horizons bygger det for dig. Ingen kode, ingen teknisk opsætning – bare din idé og en samtale.

Din idé sætter grænserne, ikke teknologien

Chatbots, personlige AI-assistenter, billedgeneratorer, skriveværktøjer, anbefalingsmotorer – hvad end du kan forestille dig, har Horizons AI'en til at drive det.

Byg det én gang, tjen på det

Del dit projekt som en skabelon og tjen 20% i provision, hver gang nogen bruger den til at starte deres egen app og køber deres første Horizons-pakke.

Sådan fungerer det

01

Åbn dit Horizons-projekt

Log ind på Horizons, og start et nyt projekt – eller vælg en af vores AI-klare skabeloner for at få et forspring.
02

Opret, juster og test

Beskriv hvad du vil have din app til at gøre, rediger indtil det er helt rigtigt, og test den live – alt sammen uden at forlade Horizons.
03

Udgiv og del

Når du er klar, udgiv. Dit AI-drevne værktøj er live og klar til brugere – du kan spore kreditforbrug når som helst fra dit kontrolpanel.

Find din skabelon

Færdige skabeloner

Alle skabeloner
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men også for mange andre jeg kender.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min to-do-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at bygge dit første AI-drevne værktøj?

Kom gratis i gang

Intet kreditkort påkrævet.

Ofte stillede spørgsmål om oprettelse af tilpassede AI-værktøjer

Her er svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi får om opbygning af AI-drevne værktøjer med Horizons.

Hvordan kan jeg lave mine egne AI-værktøjer?

Du skal blot åbne dit Horizons-projekt og begynde at chatte – beskriv, hvad du vil bygge i almindeligt sprog, og Horizons AI vil bringe det til live. En problemfri generativ AI-integration er allerede indbygget i dit projekt, så ingen tredjepartskonti, ingen modelvalg og ingen separat fakturering. Du kan prompte for at tilpasse alt og manuelt redigere tekst eller opdatere billeder, når som helst du ønsker, uden at bruge kreditter. Når du er klar, skal du udgive det – hosting og domæne er allerede inkluderet i din plan.

Læs mere i vores Horizons Integreret AI-oversigt.

Hvem kan bruge Horizons til at oprette tilpassede AI-værktøjer?

Horizons AI-funktioner er bygget til alle med en idé – ingen kodningserfaring nødvendig. Uanset om du er en småvirksomhedsejer, der ønsker at bygge brugerdefinerede AI-værktøjer i stedet for at betale for tredjepartsløsninger, en skaber, der ønsker at tjene penge på sit publikum med en AI-drevet app, eller en ekspert – som en fitnesstræner eller ernæringsekspert – der ønsker at pakke sin viden ind i et værktøj, de kan sælge til kunder, gør Horizons det muligt.

Hvis du kan beskrive, hvad du vil bygge, kan du bygge det. Og hvis du leder efter inspiration eller bare vil have et forspring, kan du gennemse vores foruddesignede skabeloner for at finde én, der passer til din idé.

Hvilke AI-funktioner kan jeg tilføje til min app?

Horizons understøtter tekstgenerering og -analyse samt billedgenerering og -analyse (PNG, WebP, JPEG). Du kan bruge disse til at lave dine egne AI-chatbots, personlige AI-assistenter, skriveværktøjer, billedkonvertere, anbefalingsmotorer og meget mere.

Er Horizons gratis at bruge?

Du kan komme i gang med Horizons gratis. Din plan inkluderer AI-kreditter til at begynde at bygge og eksperimentere med det samme. Når du har brugt dine gratis kreditter, kan du fylde op når som helst for at fortsætte med at bygge og drive AI-funktionerne inde i din udgivne app eller hjemmeside. Ingen overraskende gebyrer, ingen skjulte omkostninger – du har altid kontrol over, hvad du bruger.

Hvordan fungerer AI-kreditter?

AI-kreditter driver to ting: at bygge din hjemmeside eller en app (1 besked = 1 kredit) og AI-funktionerne i dit udgivne webprojekt. Til brug af AI-funktioner på din hjemmeside eller web-app bruger vi brøkkreditter – hvilket betyder, at dine kreditter rækker længere, kun når dine brugere interagerer med dit AI-værktøj.

Kan jeg se, hvor mange AI-kreditter min app har brugt?

Ja. Dit dashboard for AI-kreditforbrug viser en fordeling af kreditter brugt til opbygning og redigering, samt kreditter forbrugt af din apps AI-funktioner – så du altid ved præcis, hvor dine kreditter bliver brugt.

Skal jeg have kodefærdigheder for at bruge Horizons AI-værktøjsbygger?

Slet ikke. Horizons er designet til alle – fra ikke-tekniske skabere til erfarne udviklere. Hvis du kan beskrive, hvad du vil bygge, kan Horizons hjælpe dig med at bygge det.

Kan jeg begynde at bygge AI-værktøjer, hvis jeg allerede har købt en plan tidligere?

Ja – hvis du tidligere har bygget et projekt med AI App Builder eller 'vibe coded' en hjemmeside med Horizons, er den integrerede AI-funktion allerede inkluderet i din plan uden ekstra omkostninger. Du skal blot åbne et eksisterende projekt eller starte et nyt, fylde dine AI-kreditter op, og du er klar til at gå i gang.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.