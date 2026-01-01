Nasazení fregaty jedním kliknutím.
Open-source síťový videorekordér s detekcí objektů AI v reálném čase pro vaše IP kamery.
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Co všechno můžete s produktem Frigate vytvořit
Frigate je open-source síťový videorekordér, který je postaven na detekci objektů v reálném čase. Nepřetržitě analyzuje streamy z vašich IP kamer, identifikuje lidi, auta, zvířata a další objekty přímo na místě a nahrává nebo upozorňuje pouze tehdy, když se skutečně stane něco smysluplného, namísto při každém pohybu pixelů.
Protože každý snímek je zpracováván na vašem vlastním serveru, záznamy nikdy neopustí stroj, který ovládáte, a to bez cloudového předplatného, bez poplatku za kameru a bez dodavatele, který by rozhodoval o tom, jak dlouho jsou vaše nahrávky uchovávány. Frigate funguje s jakoukoli kamerou, která poskytuje RTSP stream, ukládá nahrávky na lokální disk a integruje se s Home Assistant a MQTT pro automatizace.
Hlavní funkce Frigate
Lokální detekce AI
Objekty jsou identifikovány na vlastním hardwaru v reálném čase, takže detekce funguje i v případě, že připojení k internetu ne.
Méně falešných výstrah
Nahrávky a oznámení jsou spouštěny skutečnými lidmi, auty nebo zvířaty, nikoli stíny, deštěm nebo potkávacími světlomety.
Průběžné nahrávání a kontrola
Nepřetržité záznamy jsou umístěny vedle časové osy detekovaných událostí, takže můžete přejít přímo k okamžiku, na kterém záleží.
Pracuje s jakoukoli kamerou
Propojte kamery libovolné značky přes RTSP místo toho, abyste byli uzamčeni v jediném výrobci nebo cloudové službě.
Integrace Home Assistant
Detekce jsou zveřejňovány přes MQTT, takže světla, sirény a další automatizace chytré domácnosti mohou reagovat v okamžiku, kdy je něco vidět.
Vestavěné restreamování
Přibalený go2rtc restreamer stáhne každou kameru jednou a sdílí ji s každým divákem, čímž zabrání zatížení samotné kamery.
Proč provozovat Frigate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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