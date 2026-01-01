Construir sistemas que escalen con un dominio .systems
COP133.900/añoCOP42.900/1er añoPor el primer año
Ahorra 68%
Sobre el dominio .systems
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .systems
¿Qué es un dominio .systems?
.systems es un dominio de nivel superior genérico adecuado para empresas, proveedores de TI, firmas de ingeniería y organizaciones que ofrecen soluciones, infraestructura o servicios complejos, haciendo hincapié en el trabajo estructurado y basado en sistemas.
¿Para quién es un dominio .systems?
El dominio .systems es ideal para consultores de TI, proveedores de software, integradores de sistemas y proveedores de infraestructura que ofrecen soluciones y soporte técnico complejos. Se adapta tanto a proyectos especializados como a empresas tecnológicas consolidadas.
¿Por qué elegir un dominio .systems?
Un dominio .systems transmite una imagen estructurada y técnica desde la primera visita, mejorando la claridad y el reconocimiento de la marca. Permite una nomenclatura coherente en sitios web, correos electrónicos y documentación, lo que ayuda a mantener una presencia online profesional y escalable.
Información del dominio para .systems
Dominio de nivel superior (TLD)
.systems
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
COP 836
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
No necesitas conocimientos técnicos
Soporte por expertos las 24 horas
Protección de privacidad del dominio gratis
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Consejos
Cómo obtener el mejor nombre de dominio
1. Incluye el nombre de tu marca
Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
2. Sé breve
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
3. Menos es más
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
4. Piensa en tu público
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
5. Actúa rápido
Explora otras extensiones de dominio
Preguntas frecuentes sobre el dominio .systems
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs COP 42.900 for the first year. After that, the renewal fee is COP 133.900/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.