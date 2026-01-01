Los dominios .cloud son ideales para empresas que ofrecen servicios de streaming o en la nube, y sistemas de almacenamiento en la nube. Otras empresas de tecnología también pueden usar este dominio para modernizar su marca. Un ejemplo es avatar.cloud, una aplicación diseñada por NeXR Technology que genera avatares basados en las medidas corporales de las personas.

¿Alguien ha registrado su nombre preferido con otro TLD? Los dominios .cloud pueden ser una buena alternativa. Mira cómo alchemy.cloud, un cuaderno de laboratorio impulsado por IA, se destaca de alchemy.com y alchemy.ai.

Los profesionales de TI y los bloggers de tecnología también pueden usar este dominio para establecer su presencia online.