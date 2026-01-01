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Sobre el dominio .cloud
¿Qué es un dominio .cloud?
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Preguntas frecuentes sobre el dominio .cloud
¿Qué significa el dominio .cloud?
El dominio .cloud es un dominio genérico de nivel superior (TLD) asociado principalmente con empresas o individuos en la industria de la computación en la nube. Los ejemplos incluyen fashion.cloud, un negocio de SaaS dirigido a minoristas de moda, y fint.cloud, que ofrece software de contabilidad basado en la nube.
Las organizaciones sin fines de lucro también pueden usar dominios .cloud para facilitar sus operaciones. FoodCloud, una empresa social que aborda el desperdicio de alimentos, utiliza datos basados en la nube para conectar empresas con excedentes de alimentos con organizaciones benéficas y elige este dominio para diferenciarse de las instituciones con fines de lucro.
¿Cómo comprar un dominio .cloud?
Sigue estos pasos para registrar un dominio .cloud:
1. Escribe el nombre de dominio .cloud que desees para comprobar su disponibilidad.
2. Haz clic en el botón Agregar al carrito y deberías ver la ventana del carrito de compras.
3. Selecciona el período de registro del dominio.
4. Crea una cuenta ingresando una dirección de email o iniciando sesión con cuentas sociales.
5. Selecciona el método de pago.
También puedes comprar un plan de hosting incluyéndolo antes de continuar con la página del carrito de compras. Todos los paquetes de hosting incluyen un certificado SSL gratuito para ayudar a proteger tu sitio web, generar confianza y mejorar las clasificaciones de búsqueda.
¿Cuándo se recomienda usar la extensión de dominio .cloud?
Los dominios .cloud son ideales para empresas que ofrecen servicios de streaming o en la nube, y sistemas de almacenamiento en la nube. Otras empresas de tecnología también pueden usar este dominio para modernizar su marca. Un ejemplo es avatar.cloud, una aplicación diseñada por NeXR Technology que genera avatares basados en las medidas corporales de las personas.
¿Alguien ha registrado su nombre preferido con otro TLD? Los dominios .cloud pueden ser una buena alternativa. Mira cómo alchemy.cloud, un cuaderno de laboratorio impulsado por IA, se destaca de alchemy.com y alchemy.ai.
Los profesionales de TI y los bloggers de tecnología también pueden usar este dominio para establecer su presencia online.
¿Cuánto cuestan los nombres de dominio .cloud?
Obtén un dominio .cloud a COP 6.900 durante el primer año de registro con protección de privacidad de dominio gratis. Protegerá tu información personal en la base de datos WHOIS frente al robo de identidad. Luego, paga COP 84.900/año si quieres renovar.
¿Cómo transferir mi dominio .cloud a Hostinger?
Trae tu dominio a Hostinger visitando nuestra página de transferencia de dominio o navegando a hPanel -> Dominios -> Transferir un dominio existente, si ya tienes una cuenta de Hostinger. Luego, introduce el nombre de dominio y procede con el pago para renovarlo por un año. Introduce el código EPP e inicia la transferencia.