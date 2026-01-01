Escala sin límites con un dominio .cloud

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.cloud

Sobre el dominio .cloud

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .cloud

¿Qué es un dominio .cloud?

.cloud es un dominio de nivel superior genérico diseñado para servicios en la nube, productos SaaS y proyectos digitales. Está abierto a todo el mundo, lo que lo hace popular entre empresas tecnológicas, desarrolladores y herramientas en línea.

¿Para quién es un dominio .cloud?

Un dominio .cloud es ideal para proveedores de SaaS, empresas de alojamiento web, consultores de TI y desarrolladores que muestran herramientas o plataformas basadas en la nube. Es adecuado para páginas de destino de productos, servicios de infraestructura y portafolios tecnológicos modernos.

¿Por qué elegir un dominio .cloud?

Un dominio .cloud indica claramente la importancia de los servicios en línea y la infraestructura moderna, lo que ayuda a los visitantes a comprender rápidamente su enfoque. Además, permite una imagen de marca coherente en su sitio web, correo electrónico y marketing a medida que su negocio evoluciona.

Información del dominio para .cloud

Dominio de nivel superior (TLD)
.cloud
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
Protección de dominio premium
Complemento
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
COP 836

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Consejos

Cómo obtener el mejor nombre de dominio

1. Incluye el nombre de tu marca

Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
Los mejores dominios se agotan rápido: busca y asegura el tuyo hoy mismo.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes sobre el dominio .cloud

El dominio .cloud es un dominio genérico de nivel superior (TLD) asociado principalmente con empresas o individuos en la industria de la computación en la nube. Los ejemplos incluyen fashion.cloud, un negocio de SaaS dirigido a minoristas de moda, y fint.cloud, que ofrece software de contabilidad basado en la nube.

Las organizaciones sin fines de lucro también pueden usar dominios .cloud para facilitar sus operaciones. FoodCloud, una empresa social que aborda el desperdicio de alimentos, utiliza datos basados en la nube para conectar empresas con excedentes de alimentos con organizaciones benéficas y elige este dominio para diferenciarse de las instituciones con fines de lucro.

Sigue estos pasos para registrar un dominio .cloud:

1. Escribe el nombre de dominio .cloud que desees para comprobar su disponibilidad.

2. Haz clic en el botón Agregar al carrito y deberías ver la ventana del carrito de compras.

3. Selecciona el período de registro del dominio.

4. Crea una cuenta ingresando una dirección de email o iniciando sesión con cuentas sociales.

5. Selecciona el método de pago.

También puedes comprar un plan de hosting incluyéndolo antes de continuar con la página del carrito de compras. Todos los paquetes de hosting incluyen un certificado SSL gratuito para ayudar a proteger tu sitio web, generar confianza y mejorar las clasificaciones de búsqueda.

Los dominios .cloud son ideales para empresas que ofrecen servicios de streaming o en la nube, y sistemas de almacenamiento en la nube. Otras empresas de tecnología también pueden usar este dominio para modernizar su marca. Un ejemplo es avatar.cloud, una aplicación diseñada por NeXR Technology que genera avatares basados en las medidas corporales de las personas.

¿Alguien ha registrado su nombre preferido con otro TLD? Los dominios .cloud pueden ser una buena alternativa. Mira cómo alchemy.cloud, un cuaderno de laboratorio impulsado por IA, se destaca de alchemy.com y alchemy.ai.

Los profesionales de TI y los bloggers de tecnología también pueden usar este dominio para establecer su presencia online.

Obtén un dominio .cloud a COP 6.900 durante el primer año de registro con protección de privacidad de dominio gratis. Protegerá tu información personal en la base de datos WHOIS frente al robo de identidad. Luego, paga COP 84.900/año si quieres renovar.

Trae tu dominio a Hostinger visitando nuestra página de transferencia de dominio o navegando a hPanel -> Dominios -> Transferir un dominio existente, si ya tienes una cuenta de Hostinger. Luego, introduce el nombre de dominio y procede con el pago para renovarlo por un año. Introduce el código EPP e inicia la transferencia.

There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs COP 6.900 for the first year. After that, the renewal fee is COP 84.900/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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