Ayuda a las personas a resolver sus problemas con un dominio .solutions.
COP117.900/añoCOP12.900/1er añoPor el primer año
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Sobre el dominio .solutions
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .solutions
¿Qué es un dominio .solutions?
.solutions es un dominio de nivel superior genérico ideal para empresas y profesionales que ofrecen servicios, respuestas o soluciones a problemas. Se utiliza ampliamente para consultorías, proveedores de tecnología y sitios web de soporte.
¿Para quién es un dominio .solutions?
El dominio .solutions es ideal para consultores, agencias, proveedores de software y startups tecnológicas centradas en la resolución de problemas de sus clientes. Indica experiencia en la resolución de problemas para empresas de servicios, herramientas SaaS y plataformas de soporte.
¿Por qué elegir un dominio .solutions?
Un dominio .solutions indica claramente que ofreces soluciones y servicios para resolver problemas, lo que ayuda a los visitantes a comprender rápidamente tu valor. Además, facilita una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu negocio crece.
Información del dominio para .solutions
Dominio de nivel superior (TLD)
.solutions
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
COP 836
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Preguntas frecuentes sobre el dominio .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs COP 12.900 for the first year. After that, the renewal fee is COP 117.900/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.