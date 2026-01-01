Deja que tu creatividad se exprese a través de un dominio .art.
COP84.900/añoCOP6.900/1er añoPor el primer año
Ahorra 92%
Sobre el dominio .art
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .art
¿Qué es un dominio .art?
.art es un dominio genérico de nivel superior dirigido a artistas, galerías, museos y marcas creativas. Está abierto a cualquier persona en todo el mundo y se usa comúnmente para portafolios, exposiciones y otros proyectos relacionados con el arte.
¿Para quién es un dominio .art?
Un dominio .art es ideal para artistas, galerías, museos y estudios creativos que buscan un espacio claro y memorable para mostrar su trabajo en línea. Es perfecto para portafolios, exposiciones, proyectos de arte digital y organizaciones culturales.
¿Por qué elegir un dominio .art?
Un dominio .art indica un claro enfoque en la creatividad y el trabajo visual, lo que ayuda a los visitantes a comprender tu sitio web al instante. Además, permite mantener una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu portafolio o negocio se desarrolla.
Información del dominio para .art
Dominio de nivel superior (TLD)
.art
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
COP 836
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Preguntas frecuentes sobre el dominio .art
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs COP 6.900 for the first year. After that, the renewal fee is COP 84.900/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.