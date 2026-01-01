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.agency

Sobre el dominio .agency

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .agency

¿Qué es un dominio .agency?

El dominio .agency es un TLD genérico y abierto creado para agencias, empresas de servicios y equipos profesionales. Es ampliamente utilizado por empresas de marketing, creatividad, reclutamiento y consultoría.

¿Para quién es un dominio .agency?

El dominio .agency es ideal para agencias de marketing, estudios creativos, empresas de reclutamiento y equipos de consultoría que buscan una identidad online clara y profesional. Es adecuado tanto para especialistas en nichos de mercado como para agencias multiservicios.

¿Por qué elegir un dominio .agency?

Un dominio .agency comunica claramente tus servicios profesionales y facilita el reconocimiento de tu marca. Permite una nomenclatura coherente en tu sitio web, correo electrónico y campañas, lo que ayuda a mantener la claridad a medida que tu negocio crece.

Información del dominio para .agency

Dominio de nivel superior (TLD)
.agency
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
COP 836

¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?

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Consejos

Cómo obtener el mejor nombre de dominio

1. Incluye el nombre de tu marca

Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
Los mejores dominios se agotan rápido: busca y asegura el tuyo hoy mismo.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes sobre el dominio .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs COP 12.900 for the first year. After that, the renewal fee is COP 117.900/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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