Despliega ZITADEL con instalación de un solo clic.
Plataforma de infraestructura de identidad de código abierto para autenticación, SSO y gestión de usuarios en todas tus aplicaciones.
Elige un plan VPS para ZITADEL
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ZITADEL
ZITADEL es una plataforma de gestión de identidad y acceso de código abierto y nativa de la nube que proporciona autenticación, autorización y gestión de usuarios para aplicaciones modernas. Es compatible con OIDC, OAuth 2.0, SAML y passkeys listo para usar, lo que la convierte en una alternativa completa autoalojada a Auth0, Keycloak o AWS Cognito.
Alojar ZITADEL en tu propio VPS te da control total sobre los datos de usuario, los requisitos de cumplimiento y los flujos de autenticación sin tarifas por usuario ni dependencia de proveedor. Su arquitectura basada en eventos garantiza un registro de auditoría completo e inmutable de todas las operaciones de identidad.
Funciones clave de ZITADEL
Inicio de Sesión Único
Centralice la autenticación en todas sus aplicaciones con soporte para OIDC y SAML, dando a los usuarios un único inicio de sesión para todo lo que acceden.
Autenticación con clave de acceso
Habilite el inicio de sesión sin contraseña con claves de acceso WebAuthn y llaves de seguridad de hardware para un acceso resistente al phishing y sin credenciales.
Multitenencia nativa
Administre múltiples organizaciones y aplicaciones desde una instancia de ZITADEL con aislamiento completo entre inquilinos y personalización de marca por organización.
Registro de auditoría inmutable
La arquitectura basada en eventos registra cada operación de identidad como un evento inmutable, proporcionando registros de cumplimiento normativo para los requisitos de SOC 2 y GDPR.
Federación de identidades
Conecte Google, GitHub, Microsoft y proveedores OIDC personalizados para que los usuarios puedan iniciar sesión con sus cuentas existentes en toda su infraestructura.
¿Por qué ejecutar ZITADEL en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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