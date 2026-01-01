Hasta un 69% de descuento en 2FAuth

Implementa 2FAuth con una instalación en un clic.

Gestor de autenticación de dos factores autohospedado y basado en la web, accesible desde cualquier dispositivo, manteniendo sus códigos bajo su control.

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VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa 2FAuth con una instalación en un clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con 2FAuth

2FAuth es una alternativa de código abierto y basada en la web a las aplicaciones de autenticación móvil como Google Authenticator y Authy. Genera Contraseñas de Un Solo Uso Basadas en el Tiempo (TOTP) y códigos HOTP a través de una interfaz de navegador limpia, para que sus códigos de autenticación sean accesibles desde cualquier dispositivo, no limitados a un solo teléfono.

A diferencia de los autenticadores solo para móviles, 2FAuth almacena sus secretos en una infraestructura que usted controla, con almacenamiento cifrado y protección de cuenta opcional. Esto significa que no hay dependencia de un proveedor, no se comparten datos con servicios comerciales y no hay dependencia de un teléfono que podría perderse o dañarse cuando más necesita iniciar sesión.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de 2FAuth

Acceso web

Acceda a todos sus códigos 2FA desde cualquier navegador en cualquier dispositivo, eliminando la dependencia de un solo teléfono durante momentos críticos de inicio de sesión.

Soporte para TOTP y HOTP

Genera contraseñas de un solo uso basadas en tiempo y en contador, cubriendo los estándares de autenticación utilizados por prácticamente todos los servicios que ofrecen 2FA.

Configuración de cuenta sencilla

Agregue cuentas mediante escaneo de código QR o entrada manual, y organícelas en grupos con íconos para una rápida identificación visual.

Importar y exportar

Migre desde Google Authenticator, Aegis y 2FAS con herramientas de importación integradas, y exporte sus datos en cualquier momento para evitar el bloqueo.

Inicio de sesión sin contraseña

El soporte de WebAuthn le permite autenticarse en 2FAuth sin contraseña, añadiendo una capa de seguridad moderna al gestor que protege sus otras cuentas.

¿Por qué ejecutar 2FAuth en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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