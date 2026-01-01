Implementa 2FAuth con una instalación en un clic.
Gestor de autenticación de dos factores autohospedado y basado en la web, accesible desde cualquier dispositivo, manteniendo sus códigos bajo su control.
Elige un plan VPS para 2FAuth
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con 2FAuth
2FAuth es una alternativa de código abierto y basada en la web a las aplicaciones de autenticación móvil como Google Authenticator y Authy. Genera Contraseñas de Un Solo Uso Basadas en el Tiempo (TOTP) y códigos HOTP a través de una interfaz de navegador limpia, para que sus códigos de autenticación sean accesibles desde cualquier dispositivo, no limitados a un solo teléfono.
A diferencia de los autenticadores solo para móviles, 2FAuth almacena sus secretos en una infraestructura que usted controla, con almacenamiento cifrado y protección de cuenta opcional. Esto significa que no hay dependencia de un proveedor, no se comparten datos con servicios comerciales y no hay dependencia de un teléfono que podría perderse o dañarse cuando más necesita iniciar sesión.
Funciones clave de 2FAuth
Acceso web
Acceda a todos sus códigos 2FA desde cualquier navegador en cualquier dispositivo, eliminando la dependencia de un solo teléfono durante momentos críticos de inicio de sesión.
Soporte para TOTP y HOTP
Genera contraseñas de un solo uso basadas en tiempo y en contador, cubriendo los estándares de autenticación utilizados por prácticamente todos los servicios que ofrecen 2FA.
Configuración de cuenta sencilla
Agregue cuentas mediante escaneo de código QR o entrada manual, y organícelas en grupos con íconos para una rápida identificación visual.
Importar y exportar
Migre desde Google Authenticator, Aegis y 2FAS con herramientas de importación integradas, y exporte sus datos en cualquier momento para evitar el bloqueo.
Inicio de sesión sin contraseña
El soporte de WebAuthn le permite autenticarse en 2FAuth sin contraseña, añadiendo una capa de seguridad moderna al gestor que protege sus otras cuentas.
¿Por qué ejecutar 2FAuth en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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