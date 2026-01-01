Vaultwarden es una implementación no oficial y ligera de la API del servidor de Bitwarden, escrita en Rust. Utiliza una fracción de la memoria requerida por el servidor oficial de Bitwarden, mientras sigue siendo totalmente compatible con todos los clientes oficiales de Bitwarden: las extensiones de navegador, las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles funcionan sin modificaciones.

Autoalojar tu bóveda de contraseñas en un VPS mantiene cada contraseña, nota segura y credencial completamente dentro de tu propia infraestructura. Esta plantilla enruta automáticamente HTTPS a través del proxy inverso Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS de los clientes de Bitwarden desde la primera implementación.