Implementa Vaultwarden con una instalación de un solo clic.
Gestor de contraseñas ligero y autoalojado, compatible con Bitwarden, escrito en Rust con HTTPS automático a través de Traefik.
Elige un plan VPS para Vaultwarden
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Vaultwarden
Vaultwarden es una implementación no oficial y ligera de la API del servidor de Bitwarden, escrita en Rust. Utiliza una fracción de la memoria requerida por el servidor oficial de Bitwarden, mientras sigue siendo totalmente compatible con todos los clientes oficiales de Bitwarden: las extensiones de navegador, las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles funcionan sin modificaciones.
Autoalojar tu bóveda de contraseñas en un VPS mantiene cada contraseña, nota segura y credencial completamente dentro de tu propia infraestructura. Esta plantilla enruta automáticamente HTTPS a través del proxy inverso Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS de los clientes de Bitwarden desde la primera implementación.
Funciones clave de Vaultwarden
Compatible con Bitwarden
Todas las extensiones oficiales de navegador de Bitwarden, clientes de escritorio y móviles se conectan a Vaultwarden sin ninguna modificación.
Eficiencia de Rust
Escrito en Rust, Vaultwarden utiliza una fracción de la RAM y CPU requeridas por el servidor oficial de Bitwarden basado en Java.
HTTPS Automático
El tráfico se enruta a través del proxy Traefik preinstalado con certificados Let's Encrypt, satisfaciendo inmediatamente el requisito HTTPS de Bitwarden.
Soporte de la organización
Comparta elementos de la bóveda con familiares o miembros del equipo utilizando las funciones de organización y colección de Vaultwarden.
Acceso de emergencia
Otorgue a contactos de confianza acceso de emergencia a su bóveda con períodos de espera configurables para escenarios de recuperación de cuenta.
¿Por qué ejecutar Vaultwarden en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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