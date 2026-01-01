Authentik es un proveedor de identidad de código abierto flexible que ofrece a las organizaciones autenticación y gestión de usuarios de nivel empresarial sin la complejidad típicamente asociada con la infraestructura de identidad. Es compatible con los protocolos OAuth2, OpenID Connect y SAML, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier aplicación o servicio que requiera autenticación de usuarios. La autenticación multifactor, los flujos de inicio de sesión personalizables, la integración LDAP y un portal de usuario de autoservicio complementan sus funcionalidades.

Alojar Authentik por cuenta propia te proporciona soberanía total de los datos sobre las credenciales de usuario y los datos de sesión, elimina las tarifas recurrentes por usuario cobradas por los proveedores de identidad comerciales y te permite adaptar los flujos de autenticación a los requisitos exactos de tu organización. Este despliegue ejecuta un servidor, un trabajador en segundo plano, PostgreSQL y Redis — todo lo necesario para una plataforma de identidad lista para producción.