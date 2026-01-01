Implementa Authentik con un solo clic.
Proveedor de identidad de código abierto que ofrece SSO empresarial, OAuth2, SAML y autenticación multifactor para cualquier aplicación.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Authentik
Authentik es un proveedor de identidad de código abierto flexible que ofrece a las organizaciones autenticación y gestión de usuarios de nivel empresarial sin la complejidad típicamente asociada con la infraestructura de identidad. Es compatible con los protocolos OAuth2, OpenID Connect y SAML, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier aplicación o servicio que requiera autenticación de usuarios. La autenticación multifactor, los flujos de inicio de sesión personalizables, la integración LDAP y un portal de usuario de autoservicio complementan sus funcionalidades.
Alojar Authentik por cuenta propia te proporciona soberanía total de los datos sobre las credenciales de usuario y los datos de sesión, elimina las tarifas recurrentes por usuario cobradas por los proveedores de identidad comerciales y te permite adaptar los flujos de autenticación a los requisitos exactos de tu organización. Este despliegue ejecuta un servidor, un trabajador en segundo plano, PostgreSQL y Redis — todo lo necesario para una plataforma de identidad lista para producción.
Funciones clave de Authentik
Protocolos SSO universales
El soporte para OAuth2, OpenID Connect y SAML significa que Authentik funciona como proveedor de identidad para prácticamente cualquier aplicación o servicio moderno listo para usar.
MFA Flexible
Aplicar autenticación multifactor mediante aplicaciones de autenticación TOTP, llaves de hardware WebAuthn o SMS — configurable por aplicación o grupo de usuarios.
Flujos de inicio de sesión personalizables
Diseñe flujos de autenticación con pasos condicionales, marca personalizada y control de acceso basado en políticas para ajustarse a los requisitos de seguridad de su organización.
Integración de directorio LDAP
Conéctese a directorios Active Directory o LDAP existentes para sincronizar usuarios y grupos, evitando la necesidad de reconstruir su base de datos de usuarios desde cero.
Registro de auditoría y cumplimiento
Los registros detallados de eventos y las pistas de auditoría registran cada evento de autenticación, brindándole la visibilidad necesaria para revisiones de seguridad y cumplimiento normativo.
¿Por qué ejecutar Authentik en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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