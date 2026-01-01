Implementa Zipline con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor de carga de archivos e imÃ¡genes compatible con ShareX, con un panel de control elegante y un acortador de enlaces incorporado.
Elige un plan VPS para Zipline
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Zipline
Zipline es un servidor de carga de archivos e imÃ¡genes autoalojado diseÃ±ado para usuarios avanzados que necesitan compartir de forma rÃ¡pida y confiable con control total sobre sus datos. Es compatible con ShareX, Flameshot y otras herramientas de captura de pantalla de forma predeterminada, lo que lo convierte en un reemplazo perfecto para servicios de carga basados en la nube como Imgur o file.io.
MÃ¡s allÃ¡ de las cargas simples, Zipline incluye acortamiento de URL, contenedores de cÃ³digo, organizaciÃ³n de carpetas, personalizaciÃ³n de incrustaciones y gestiÃ³n de usuarios. El autoalojamiento en tu propio VPS significa almacenamiento ilimitado, sin restricciones de tamaÃ±o de archivo y privacidad completa para cada carga.
Funciones clave de Zipline
IntegraciÃ³n de ShareX
El soporte nativo para ShareX, Flameshot y cargadores personalizados le permite capturar y compartir capturas de pantalla en segundos.
Acortador de URL integrado
Acorte enlaces junto con las cargas de archivos desde un Ãºnico panel de control sin necesidad de un servicio separado.
AdministraciÃ³n de usuarios
Cree varias cuentas con cuotas de carga individuales, permisos y bibliotecas de archivos separadas.
Incrustar personalizaciÃ³n
Personalice las incrustaciones de OpenGraph para que los enlaces compartidos muestren vistas previas enriquecidas en Discord, Slack y redes sociales.
Pastebin de cÃ³digo
Comparta fragmentos de cÃ³digo con resaltado de sintaxis, detecciÃ³n automÃ¡tica de idioma y opciones de caducidad.
Â¿Por quÃ© ejecutar Zipline en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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