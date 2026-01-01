Implementa AllTube con un solo clic.
Interfaz web para descargar videos de YouTube y más de 1000 plataformas adicionales sin herramientas de línea de comandos.
Elige un plan VPS para AllTube
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con AllTube
AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o transmitir videos de más de mil plataformas de alojamiento sin instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta centralmente en tu servidor para que cada dispositivo en tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.
Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de los servicios de descarga de terceros y te da control total sobre los formatos compatibles, los niveles de calidad y la configuración del sitio. También puedes programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de los videos programáticamente a través de la API JSON incorporada.
Funciones clave de AllTube
Soporte para más de 1000 plataformas
Descarga videos de YouTube, Vimeo y cientos de otros sitios de alojamiento usando la misma interfaz unificada, sin necesidad de configuración por plataforma.
Conversión de formato
Convierta los videos descargados a su formato y nivel de calidad preferidos sin necesidad de herramientas adicionales instaladas en su dispositivo.
Streaming en el navegador
Previsualice videos directamente en la interfaz web antes de descargarlos, para que pueda confirmar la calidad y el contenido antes de comprometer espacio de almacenamiento.
Remuxado sin pérdida
Cambie los formatos de contenedor sin recodificar, preservando la calidad original de video y audio mientras hace que los archivos sean compatibles con sus reproductores.
Acceso a la API JSON
Obtenga metadatos detallados de video y automatice las descargas programáticamente, lo que permite flujos de trabajo de archivo programados sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar AllTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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