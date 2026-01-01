AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o transmitir videos de más de mil plataformas de alojamiento sin instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta centralmente en tu servidor para que cada dispositivo en tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.

Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de los servicios de descarga de terceros y te da control total sobre los formatos compatibles, los niveles de calidad y la configuración del sitio. También puedes programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de los videos programáticamente a través de la API JSON incorporada.