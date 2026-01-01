Hasta un 69% de descuento en Airsonic Advanced

Implementa Airsonic Advanced con un solo clic.

Servidor de streaming de medios autoalojado para tu colección personal de música, accesible desde cualquier dispositivo.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Implementa Airsonic Advanced con un solo clic.

Elige un plan VPS para Airsonic Advanced

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Airsonic Advanced

Airsonic Advanced es la bifurcación de Airsonic, mantenida activamente y impulsada por la comunidad —que a su vez es una bifurcación gratuita de Subsonic—, enfocada en la transmisión estable de grandes bibliotecas de música personal. Transcodifica sobre la marcha para adaptarse a cualquier dispositivo o ancho de banda, indexa bibliotecas basadas en ID3 y carpetas, y viene con un reproductor web limpio, además de una API REST compatible con Subsonic, soportada por docenas de clientes móviles y de escritorio.

Alojar Airsonic Advanced en tu VPS mantiene tu colección de música, historial de escucha y listas de reproducción en hardware que tú controlas —sin límites por dispositivo, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento por parte de servicios de streaming.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Airsonic Advanced

Transcodificación sobre la marcha

Transmite a cualquier cliente con la tasa de bits adecuada, así una sola biblioteca sirve a computadoras de escritorio, teléfonos y conexiones móviles lentas sin recodificar archivos.

API compatible con Subsonic

Funciona con todo el ecosistema de clientes Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic y más — en iOS, Android y computadoras de escritorio.

Bibliotecas multiusuario

Las cuentas por usuario con listas de reproducción individuales, calificaciones y scrobbling de last.fm permiten a los hogares compartir un servidor sin que se mezclen los historiales.

Suscripciones a podcasts

Suscríbete a los feeds de podcasts directamente en Airsonic, con descargas automáticas de episodios junto con tu biblioteca de música.

Radio por internet y rockola

Transmita estaciones de radio por internet y use la rocola multijugador para enviar audio a varios parlantes a la vez.

¿Por qué ejecutar Airsonic Advanced en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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