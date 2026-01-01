Hasta un 70% de descuento en Immich

Despliega Immich con un solo clic.

GestiÃ³n de fotos y videos autoalojada y de alto rendimiento con organizaciÃ³n impulsada por IA y copia de seguridad mÃ³vil.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP27.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega Immich con un solo clic.

Elige un plan VPS para Immich

MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Immich

Immich es una alternativa moderna y autoalojada a Google Fotos y iCloud, diseÃ±ada para la velocidad y potenciada por el aprendizaje automÃ¡tico. Ofrece reconocimiento facial, detecciÃ³n de objetos, bÃºsqueda inteligente y copias de seguridad automÃ¡ticas desde aplicaciones iOS y Android, todo funcionando en tu propia infraestructura.

Alojar Immich por tu cuenta mantiene tus recuerdos personales y fotos familiares completamente fuera de servidores de terceros. Mantienes control total sobre el almacenamiento, los permisos de acceso y el uso compartido, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin riesgo de interrupciÃ³n del servicio. Esta implementaciÃ³n incluye el servidor de aplicaciones, el servicio de aprendizaje automÃ¡tico, PostgreSQL con extensiÃ³n vectorial y Redis.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Immich

BÃºsqueda desarrollada con IA

El aprendizaje automÃ¡tico permite el reconocimiento facial, la detecciÃ³n de objetos y la bÃºsqueda en lenguaje natural en toda tu biblioteca de fotos.

Respaldo mÃ³vil automÃ¡tico

Las aplicaciones de iOS y Android respaldan fotos y videos automÃ¡ticamente en segundo plano, manteniendo su biblioteca siempre actualizada.

Soporte RAW y 4K

Soporta formatos de fotos RAW, videos 4K y fotos en vivo con preservaciÃ³n completa de metadatos para flujos de trabajo profesionales.

Bibliotecas Multiusuario

Cada usuario obtiene su propia biblioteca privada con la opciÃ³n de compartir Ã¡lbumes y colecciones de socios de forma selectiva.

Vistas de Mapa y LÃ­nea de Tiempo

Navega por las fotos por fecha en una lÃ­nea de tiempo o por ubicaciÃ³n en un mapa usando los metadatos GPS incrustados de tu cÃ¡mara y telÃ©fono.

Â¿Por quÃ© ejecutar Immich en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Puedes consultar nuestra PolÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

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