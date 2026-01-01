Despliega Immich con un solo clic.
GestiÃ³n de fotos y videos autoalojada y de alto rendimiento con organizaciÃ³n impulsada por IA y copia de seguridad mÃ³vil.
Elige un plan VPS para Immich
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Immich
Immich es una alternativa moderna y autoalojada a Google Fotos y iCloud, diseÃ±ada para la velocidad y potenciada por el aprendizaje automÃ¡tico. Ofrece reconocimiento facial, detecciÃ³n de objetos, bÃºsqueda inteligente y copias de seguridad automÃ¡ticas desde aplicaciones iOS y Android, todo funcionando en tu propia infraestructura.
Alojar Immich por tu cuenta mantiene tus recuerdos personales y fotos familiares completamente fuera de servidores de terceros. Mantienes control total sobre el almacenamiento, los permisos de acceso y el uso compartido, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin riesgo de interrupciÃ³n del servicio. Esta implementaciÃ³n incluye el servidor de aplicaciones, el servicio de aprendizaje automÃ¡tico, PostgreSQL con extensiÃ³n vectorial y Redis.
Funciones clave de Immich
BÃºsqueda desarrollada con IA
El aprendizaje automÃ¡tico permite el reconocimiento facial, la detecciÃ³n de objetos y la bÃºsqueda en lenguaje natural en toda tu biblioteca de fotos.
Respaldo mÃ³vil automÃ¡tico
Las aplicaciones de iOS y Android respaldan fotos y videos automÃ¡ticamente en segundo plano, manteniendo su biblioteca siempre actualizada.
Soporte RAW y 4K
Soporta formatos de fotos RAW, videos 4K y fotos en vivo con preservaciÃ³n completa de metadatos para flujos de trabajo profesionales.
Bibliotecas Multiusuario
Cada usuario obtiene su propia biblioteca privada con la opciÃ³n de compartir Ã¡lbumes y colecciones de socios de forma selectiva.
Vistas de Mapa y LÃnea de Tiempo
Navega por las fotos por fecha en una lÃnea de tiempo o por ubicaciÃ³n en un mapa usando los metadatos GPS incrustados de tu cÃ¡mara y telÃ©fono.
Â¿Por quÃ© ejecutar Immich en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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