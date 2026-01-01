Ampache es una plataforma de transmisión de medios autoalojada que transforma colecciones personales de música y video en un servicio privado accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet. Lanzado originalmente en 2001 y mantenido continuamente bajo la licencia AGPL, ofrece soporte multiusuario, listas de reproducción inteligentes, transcodificación sobre la marcha y compatibilidad con la API de Subsonic para un amplio soporte de clientes en aplicaciones móviles, reproductores de escritorio y sistemas de automatización del hogar.

A diferencia de los servicios de transmisión comerciales, Ampache no almacena datos de escucha con terceros, no impone tarifas de suscripción y no establece límites en el tamaño de la biblioteca. El autoalojamiento le otorga la propiedad total de su música y garantiza que su colección permanezca accesible independientemente de los cambios en las licencias de la plataforma o los cierres de servicios.