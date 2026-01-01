Despliega la interfaz de usuario web de yt-dlp con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Interfaz web autohospedada y servidor RPC para yt-dlp que descarga video y audio de mÃ¡s de 1.000 sitios.
Elige un plan VPS para yt-dlp Web UI
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con yt-dlp Web UI
La UI web de yt-dlp es una interfaz de navegador de alto rendimiento y un servidor JSON-RPC para el popular descargador yt-dlp. Expone todo el potencial de yt-dlp a travÃ©s de una interfaz web limpia para que puedas poner descargas en cola, monitorear el progreso en tiempo real, ver transmisiones en vivo prÃ³ximas y descargar videos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y cientos de otros sitios compatibles sin necesidad de usar la lÃnea de comandos.
Autoalojarlo en tu VPS te libera de los instaladores de escritorio, las extensiones de navegador que se rompen con cada cambio de sitio y los descargadores en lÃnea con publicidad. Los archivos llegan directamente al almacenamiento del servidor con el ancho de banda del centro de datos, el servidor RPC te permite programar automatizaciones y un lÃmite de cola incorporado protege los recursos compartidos en el servidor.
Funciones clave de yt-dlp Web UI
Desarrollado por yt-dlp
Construido sobre yt-dlp, compatible con descargas de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y mÃ¡s de mil otros sitios de video y audio.
Cola en tiempo real
Rastrea cada descarga activa y pendiente con el progreso en tiempo real, ETA y actualizaciones de velocidad transmitidas a travÃ©s de WebSockets.
SelecciÃ³n de formato
Elija formatos exactos de video y audio, extraiga solo audio, anule los nombres de archivo de salida o pase argumentos personalizados seguros de yt-dlp por descarga.
Servidor JSON-RPC
Un punto final RPC programable le permite activar descargas desde trabajos cron, scripts o clientes de terceros sin usar la interfaz de usuario.
LÃmites de concurrencia
El tamaÃ±o de cola configurable mantiene las descargas simultÃ¡neas bajo control, de modo que una lista de reproducciÃ³n grande no agotarÃ¡ el ancho de banda del VPS ni la E/S del disco.
AutenticaciÃ³n basada en tokens
La autenticaciÃ³n JWT integrada protege la interfaz de usuario web y los puntos finales RPC detrÃ¡s de un nombre de usuario y una contraseÃ±a generados.
Â¿Por quÃ© ejecutar yt-dlp Web UI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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