Hasta un 70% de descuento en yt-dlp Web UI

Despliega la interfaz de usuario web de yt-dlp con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Interfaz web autohospedada y servidor RPC para yt-dlp que descarga video y audio de mÃ¡s de 1.000 sitios.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega la interfaz de usuario web de yt-dlp con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para yt-dlp Web UI

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con yt-dlp Web UI

La UI web de yt-dlp es una interfaz de navegador de alto rendimiento y un servidor JSON-RPC para el popular descargador yt-dlp. Expone todo el potencial de yt-dlp a travÃ©s de una interfaz web limpia para que puedas poner descargas en cola, monitorear el progreso en tiempo real, ver transmisiones en vivo prÃ³ximas y descargar videos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y cientos de otros sitios compatibles sin necesidad de usar la lÃ­nea de comandos.

Autoalojarlo en tu VPS te libera de los instaladores de escritorio, las extensiones de navegador que se rompen con cada cambio de sitio y los descargadores en lÃ­nea con publicidad. Los archivos llegan directamente al almacenamiento del servidor con el ancho de banda del centro de datos, el servidor RPC te permite programar automatizaciones y un lÃ­mite de cola incorporado protege los recursos compartidos en el servidor.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de yt-dlp Web UI

Desarrollado por yt-dlp

Construido sobre yt-dlp, compatible con descargas de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y mÃ¡s de mil otros sitios de video y audio.

Cola en tiempo real

Rastrea cada descarga activa y pendiente con el progreso en tiempo real, ETA y actualizaciones de velocidad transmitidas a travÃ©s de WebSockets.

SelecciÃ³n de formato

Elija formatos exactos de video y audio, extraiga solo audio, anule los nombres de archivo de salida o pase argumentos personalizados seguros de yt-dlp por descarga.

Servidor JSON-RPC

Un punto final RPC programable le permite activar descargas desde trabajos cron, scripts o clientes de terceros sin usar la interfaz de usuario.

LÃ­mites de concurrencia

El tamaÃ±o de cola configurable mantiene las descargas simultÃ¡neas bajo control, de modo que una lista de reproducciÃ³n grande no agotarÃ¡ el ancho de banda del VPS ni la E/S del disco.

AutenticaciÃ³n basada en tokens

La autenticaciÃ³n JWT integrada protege la interfaz de usuario web y los puntos finales RPC detrÃ¡s de un nombre de usuario y una contraseÃ±a generados.

Â¿Por quÃ© ejecutar yt-dlp Web UI en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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