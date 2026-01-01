Despliega tu Spotify con un solo clic.
Panel de estadísticas de escucha de Spotify autohospedado con gráficos completos, historial y análisis detallados.
Elige un plan VPS para Your Spotify
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Your Spotify
Tu Spotify es un panel de análisis autoalojado que rastrea tu historial completo de escucha de Spotify y lo visualiza a través de gráficos detallados: artistas y canciones principales a lo largo del tiempo, tiempo de escucha por día y hora, distribuciones de géneros, rotaciones de álbumes y tendencias históricas a lo largo de los años. A diferencia de Spotify Wrapped, que solo aparece una vez al año, Tu Spotify te brinda la misma profundidad de información bajo demanda, para cualquier rango de tiempo que elijas.
Alojar Tu Spotify en un VPS mantiene cada reproducción, 'me gusta' y omisión en una base de datos que tú controlas; las propias exportaciones de datos de Spotify están limitadas a las 50 canciones más recientes, pero Tu Spotify consulta la API continuamente y construye un archivo personal completo de escucha que crece mientras la instancia esté en funcionamiento.
Funciones clave de Your Spotify
Captura continua de historial
Consulta la API de Spotify cada pocos segundos para registrar cada reproducción, incluyendo canciones saltadas y escuchas parciales — mucho más allá de lo que Spotify exporta.
Mejores artistas, canciones y álbumes
Los rangos de tiempo configurables muestran tu contenido más reproducido por número de reproducciones, tiempo de escucha o descubrimientos por primera vez.
Patrones y tendencias de escucha
Los mapas de calor y los gráficos visualizan cuándo escuchas más: la hora del día, el día de la semana, las tendencias mensuales y las comparaciones año tras año.
Análisis de género y tono
Agrega las características de audio de las canciones de Spotify y las etiquetas de género en gráficos que muestran cómo cambia tu gusto con el tiempo.
Tableros multiusuario
Cada usuario conecta su propia cuenta de Spotify a través de OAuth para que los hogares puedan rastrear su escucha por separado en un solo servidor.
¿Por qué ejecutar Your Spotify en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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