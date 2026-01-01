Hasta un 70% de descuento en Plausible Analytics

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Plataforma de análisis web ligera, sin cookies, que cumple totalmente con el RGPD y mantiene todos los datos de los visitantes en su propio servidor.

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4 núcleos de vCPU
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8 núcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Plausible Analytics

Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y centrada en la privacidad a Google Analytics que rastrea métricas esenciales del sitio web sin cookies, recopilación de datos personales ni banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página, a la vez que proporciona un panel de control limpio con toda la información de tráfico que necesita.

Alojar Plausible en su propio VPS mantiene cada vista de página y registro de eventos en su infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas analíticas de alto rendimiento, lo que le brinda una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un costo de infraestructura fijo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Plausible Analytics

Seguimiento sin cookies

Mide el tráfico sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no necesita un banner de consentimiento y cumple con el RGPD y la CCPA por defecto.

Script de menos de 1 KB

El script de seguimiento es más pequeño que la mayoría de las imágenes, sin añadir un retraso medible a la carga de las páginas mientras sigue capturando todas las métricas esenciales.

Panel de control en tiempo real

Vea el recuento de visitantes en tiempo real junto con las tendencias históricas, las fuentes de tráfico y las páginas principales en un único panel de control fácil de leer.

Seguimiento de Metas y Eventos

Monitoree conversiones y eventos personalizados — envíos de formularios, clics en botones y enlaces salientes — sin escribir código de análisis complejo.

Motor de análisis de ClickHouse

El almacenamiento columnar de ClickHouse potencia consultas rápidas en millones de visitas a páginas para que los paneles de control se carguen instantáneamente incluso en sitios de alto tráfico.

¿Por qué ejecutar Plausible Analytics en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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