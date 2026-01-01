Implementa Ackee con un solo clic.
Analíticas web autohospedadas y centradas en la privacidad que rastrean a los visitantes sin comprometer sus datos personales.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Ackee
Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que se ejecuta completamente en su propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización de varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, al mismo tiempo que ofrece información significativa sobre las visitas a la página, los referentes, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.
A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de sus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee le otorga la propiedad completa de sus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada facilitan la supervisión de múltiples sitios web y la integración de datos analíticos en paneles personalizados o tuberías de informes, sin la necesidad de avisos de cookies o los dolores de cabeza del GDPR.
Funciones clave de Ackee
Privacidad por diseño
La anonimización en varios pasos elimina la información de identificación personal antes del almacenamiento, para que pueda recopilar información útil —lo que puede ayudar a reducir la necesidad de avisos de cookies o simplificar el cumplimiento dependiendo de la jurisdicción y la configuración.
Dominios ilimitados
Monitoree tantos sitios web y aplicaciones como necesite desde un solo panel de control, sin niveles de precios por sitio ni límites basados en el tráfico.
GraphQL API
Una API GraphQL centralizada le permite extraer datos analíticos programáticamente en paneles personalizados, informes o herramientas de terceros sin estar atado a la interfaz de usuario incorporada.
Script de seguimiento ligero
El fragmento de seguimiento tiene un impacto mínimo en el rendimiento de sus páginas, evitando las penalizaciones de velocidad de página asociadas con bibliotecas de análisis comerciales más pesadas.
Seguimiento de eventos personalizados
Realice un seguimiento de interacciones de usuario específicas más allá de las vistas de página, dándole visibilidad sobre las conversiones, clics en botones y otras acciones significativas en sus sitios.
¿Por qué ejecutar Ackee en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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