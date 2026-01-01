Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que se ejecuta completamente en su propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización de varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, al mismo tiempo que ofrece información significativa sobre las visitas a la página, los referentes, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.

A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de sus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee le otorga la propiedad completa de sus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada facilitan la supervisión de múltiples sitios web y la integración de datos analíticos en paneles personalizados o tuberías de informes, sin la necesidad de avisos de cookies o los dolores de cabeza del GDPR.