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KVM 1
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1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 8
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Ackee

Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que se ejecuta completamente en su propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización de varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, al mismo tiempo que ofrece información significativa sobre las visitas a la página, los referentes, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.

A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de sus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee le otorga la propiedad completa de sus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada facilitan la supervisión de múltiples sitios web y la integración de datos analíticos en paneles personalizados o tuberías de informes, sin la necesidad de avisos de cookies o los dolores de cabeza del GDPR.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Ackee

Privacidad por diseño

La anonimización en varios pasos elimina la información de identificación personal antes del almacenamiento, para que pueda recopilar información útil —lo que puede ayudar a reducir la necesidad de avisos de cookies o simplificar el cumplimiento dependiendo de la jurisdicción y la configuración.

Dominios ilimitados

Monitoree tantos sitios web y aplicaciones como necesite desde un solo panel de control, sin niveles de precios por sitio ni límites basados en el tráfico.

GraphQL API

Una API GraphQL centralizada le permite extraer datos analíticos programáticamente en paneles personalizados, informes o herramientas de terceros sin estar atado a la interfaz de usuario incorporada.

Script de seguimiento ligero

El fragmento de seguimiento tiene un impacto mínimo en el rendimiento de sus páginas, evitando las penalizaciones de velocidad de página asociadas con bibliotecas de análisis comerciales más pesadas.

Seguimiento de eventos personalizados

Realice un seguimiento de interacciones de usuario específicas más allá de las vistas de página, dándole visibilidad sobre las conversiones, clics en botones y otras acciones significativas en sus sitios.

¿Por qué ejecutar Ackee en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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