Apache Superset es una plataforma de inteligencia empresarial lista para la empresa que facilita la exploración de datos a usuarios de todos los niveles técnicos. Los analistas tienen una interfaz de arrastrar y soltar sin código para crear gráficos y dashboards, mientras que los ingenieros tienen SQL Lab, un IDE SQL completo con historial de consultas, consultas guardadas y exportación de resultados. Superset se conecta a más de 40 bases de datos SQL y almacenes de datos a través de SQLAlchemy, ofreciendo una capa de análisis unificada en toda su pila de datos.

Alojar Superset por cuenta propia en su VPS significa usuarios ilimitados, fuentes de datos ilimitadas y sin licencias por puesto. Los datos empresariales permanecen dentro de su infraestructura, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento mientras que PostgreSQL y Redis —incluidos en esta plantilla— gestionan el almacenamiento de metadatos y el almacenamiento en caché de consultas para un rendimiento apto para producción.