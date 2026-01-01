Implementa Apache Superset mediante una instalación de un solo clic.
Plataforma moderna de inteligencia de negocios de código abierto para construir paneles interactivos, explorar conjuntos de datos y ejecutar análisis SQL en más de 40 bases de datos.
Elige un plan VPS para Apache Superset
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Apache Superset
Apache Superset es una plataforma de inteligencia empresarial lista para la empresa que facilita la exploración de datos a usuarios de todos los niveles técnicos. Los analistas tienen una interfaz de arrastrar y soltar sin código para crear gráficos y dashboards, mientras que los ingenieros tienen SQL Lab, un IDE SQL completo con historial de consultas, consultas guardadas y exportación de resultados. Superset se conecta a más de 40 bases de datos SQL y almacenes de datos a través de SQLAlchemy, ofreciendo una capa de análisis unificada en toda su pila de datos.
Alojar Superset por cuenta propia en su VPS significa usuarios ilimitados, fuentes de datos ilimitadas y sin licencias por puesto. Los datos empresariales permanecen dentro de su infraestructura, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento mientras que PostgreSQL y Redis —incluidos en esta plantilla— gestionan el almacenamiento de metadatos y el almacenamiento en caché de consultas para un rendimiento apto para producción.
Funciones clave de Apache Superset
Biblioteca de visualización potente
Elija entre docenas de tipos de gráficos — gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, mapas geoespaciales y más — para representar sus datos claramente.
SQL Lab IDE
Escriba y ejecute consultas SQL con resaltado de sintaxis, historial de consultas y exportación de resultados — uniendo los paneles sin código y el trabajo de datos avanzado.
Más de 40 conectores de base de datos
Conéctese a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift y docenas más a través de una capa de conector unificada basada en SQLAlchemy.
Paneles interactivos
Cree paneles con filtros cruzados, navegación de desglose y reportes de correo electrónico programados para que las partes interesadas siempre tengan información actualizada.
Control de acceso basado en roles
Asigne permisos granulares a conjuntos de datos, paneles y fuentes de datos para que cada equipo solo vea lo que está autorizado a acceder.
¿Por qué ejecutar Apache Superset en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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