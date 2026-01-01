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Plataforma de código abierto que agrega datos de más de 60 herramientas de desarrollo para calcular métricas DORA y visualizar el rendimiento del equipo de ingeniería.

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8 GB RAM
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache DevLake

Apache DevLake es una plataforma de análisis de ingeniería de código abierto que consolida datos de rastreadores de incidencias, hosts de código fuente, pipelines de CI/CD y herramientas de gestión de incidentes en un lago de datos unificado. Los equipos conectan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty y docenas de otras fuentes para calcular automáticamente las métricas DORA —frecuencia de despliegue, tiempo de entrega para cambios, tasa de fallos de cambios y tiempo medio de recuperación— junto con paneles de Grafana que visualizan el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo.

Alojar DevLake por cuenta propia mantiene toda la telemetría de ingeniería y las credenciales de integración en la infraestructura que usted controla. Cada token de API y conexión OAuth se cifra en reposo utilizando una clave de su propiedad, y todas las métricas se almacenan en una base de datos MySQL en su servidor — ningún dato sale de su entorno a un servicio de análisis de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache DevLake

Métricas DORA

Calcule automáticamente la frecuencia de despliegue, el tiempo de entrega para cambios, la tasa de fallos de cambios y el tiempo medio de recuperación desde herramientas conectadas — no se requiere recolección manual de datos.

Paneles de control prediseñados

Los dashboards de Grafana listos para usar visualizan las métricas DORA, el tiempo de ciclo de PR, la antigüedad de los errores y el estado del pipeline de despliegue sin ninguna configuración después de la instalación.

Más de 60 plugins de fuentes de datos

Los conectores preconstruidos para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube y más reúnen todos los datos de ingeniería en un solo lugar.

Métricas SQL personalizadas

Consulte el lago de datos normalizado con SQL simple para definir métricas específicas del equipo, filtros y paneles personalizados más allá de las vistas DORA integradas.

Almacenamiento de credenciales encriptado

Todos los tokens de API y las claves de OAuth se cifran en reposo utilizando una clave autogenerada almacenada exclusivamente en su base de datos MySQL autohospedada.

¿Por qué ejecutar Apache DevLake en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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