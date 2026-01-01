Hasta un 70% de descuento en Yopass

Despliega Yopass con un solo clic de instalación.

Servicio de intercambio de secretos cifrado para enviar contraseñas y datos sensibles a través de enlaces de un solo uso que se autodestruyen.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Yopass con un solo clic de instalación.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Yopass

Yopass es un servicio de código abierto para compartir secretos encriptados que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos sensibles sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se encriptan en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor — la clave de desencriptación nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el servidor puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser vista o después de un período de caducidad configurable.

Alojar Yopass en tu propio VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración sensibles. No hay cuentas que gestionar, no hay seguimiento y no hay almacenamiento en texto plano — solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros externos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Yopass

Cifrado de extremo a extremo

Los secretos se cifran en el navegador usando OpenPGP antes de la transmisión, asegurando que el servidor nunca tenga acceso a los datos en texto plano.

Enlaces de un solo uso

Cada secreto genera una URL única que se destruye permanentemente después de la primera visualización, evitando el reingreso no autorizado.

Vencimiento configurable

Configure los secretos para que expiren automáticamente después de horas, días o semanas, así los enlaces olvidados no podrán ser usados para recuperar datos sensibles obsoletos.

Protección con contraseña personalizada

Añade una frase de contraseña opcional a un secreto para una capa adicional de protección más allá del propio enlace de un solo uso.

Compartir archivos

Cargue y comparta archivos cifrados junto con secretos de texto, con cifrado de transmisión que mantiene el contenido de los archivos privado de extremo a extremo.

No se requieren cuentas

Los destinatarios acceden a los secretos a través de un enlace directo sin necesidad de iniciar sesión, lo que facilita compartir credenciales con contratistas externos o clientes.

¿Por qué ejecutar Yopass en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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