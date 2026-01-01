Yamtrack es una aplicación de seguimiento de contenido multimedia autoalojada que consolida tus listas de seguimiento y reproducción de películas, series de TV, anime, manga, juegos, libros y cómics en un solo panel. Obtiene metadatos de TMDB y otras fuentes para ofrecer detalles completos de cada elemento rastreado, con seguimiento de progreso y gestión de estado.

Alojar Yamtrack en un VPS mantiene tu historial completo de consumo multimedia privado, sin seguimiento de terceros. La integración con Jellyfin permite el seguimiento automático de lo que ves desde tu servidor multimedia, la vista de calendario muestra los lanzamientos programados, y la importación desde Trakt, MAL y AniList facilita la migración desde servicios existentes.