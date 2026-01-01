Implementa WUD con una instalación de un solo clic.
Monitor de código abierto que detecta actualizaciones de imágenes de Docker y te notifica a través de docenas de canales integrados.
Elige un plan VPS para WUD
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con WUD
WUD (What's Up Docker) es el sucesor activamente mantenido de whats-up-docker, enfocado enteramente en mantener las imágenes de contenedores actualizadas en toda la infraestructura autoalojada. Inspecciona continuamente los contenedores en ejecución, consulta los registros de origen y reporta exactamente qué imágenes tienen nuevas versiones disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay y los registros autoalojados son compatibles de forma predeterminada.
Alojar WUD en su propio VPS elimina cualquier dependencia de rastreadores de actualizaciones SaaS de terceros y mantiene el inventario completo de su flota de contenedores dentro de la infraestructura que usted controla. Los disparadores pueden distribuirse a Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos o reconstruir pilas automáticamente.
Funciones clave de WUD
Monitoreo de multirregistros
Rastrea actualizaciones en Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, y cualquier registro personalizado sin extensiones por proveedor.
Activar automatizaciones
Enruta eventos de nueva versión a Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhooks genéricos o trabajos de reconstrucción de contenedores.
Web UI y REST API
Explorar actualizaciones pendientes, inspeccionar resúmenes e integrarse con paneles existentes a través de una API REST documentada.
Reglas de monitoreo granulares
Incluya o excluya contenedores por etiqueta, nombre o registro, y elija entre estrategias de comparación de semver, regex o digest.
Métricas de Prometheus
Exporta métricas del contenedor y actualiza las métricas en /metrics para que las pilas de Grafana existentes puedan alertar sobre imágenes desactualizadas.
Huella ligera
Se ejecuta como un único contenedor Node.js con un volumen de almacenamiento pequeño, adecuado para instancias VPS pequeñas junto con cargas de trabajo de producción.
¿Por qué ejecutar WUD en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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