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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con WUD

WUD (What's Up Docker) es el sucesor activamente mantenido de whats-up-docker, enfocado enteramente en mantener las imágenes de contenedores actualizadas en toda la infraestructura autoalojada. Inspecciona continuamente los contenedores en ejecución, consulta los registros de origen y reporta exactamente qué imágenes tienen nuevas versiones disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay y los registros autoalojados son compatibles de forma predeterminada.

Alojar WUD en su propio VPS elimina cualquier dependencia de rastreadores de actualizaciones SaaS de terceros y mantiene el inventario completo de su flota de contenedores dentro de la infraestructura que usted controla. Los disparadores pueden distribuirse a Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos o reconstruir pilas automáticamente.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WUD

Monitoreo de multirregistros

Rastrea actualizaciones en Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, y cualquier registro personalizado sin extensiones por proveedor.

Activar automatizaciones

Enruta eventos de nueva versión a Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhooks genéricos o trabajos de reconstrucción de contenedores.

Web UI y REST API

Explorar actualizaciones pendientes, inspeccionar resúmenes e integrarse con paneles existentes a través de una API REST documentada.

Reglas de monitoreo granulares

Incluya o excluya contenedores por etiqueta, nombre o registro, y elija entre estrategias de comparación de semver, regex o digest.

Métricas de Prometheus

Exporta métricas del contenedor y actualiza las métricas en /metrics para que las pilas de Grafana existentes puedan alertar sobre imágenes desactualizadas.

Huella ligera

Se ejecuta como un único contenedor Node.js con un volumen de almacenamiento pequeño, adecuado para instancias VPS pequeñas junto con cargas de trabajo de producción.

¿Por qué ejecutar WUD en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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