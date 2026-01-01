Implementa n8n con instalación de un solo clic.
Plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto con un editor visual basado en nodos para conectar aplicaciones, API y servicios.
Elige un plan VPS para n8n
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con n8n
n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y API a través de una interfaz visual basada en nodos. Permite a individuos y equipos automatizar tareas repetitivas, sincronizar datos entre herramientas y construir pipelines de integración personalizados, todo sin bloquear los datos en una nube de terceros. Con cientos de nodos integrados, soporte para lógica JavaScript personalizada y ejecución basada en eventos a través de webhooks y programaciones, n8n maneja todo, desde notificaciones simples hasta procesos de negocio complejos de varios pasos.
Autoalojar n8n en tu VPS significa que la lógica de tus flujos de trabajo, las credenciales de API y los datos de ejecución nunca salen de tu infraestructura. Obtienes ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas sin precios por tarea, y control total para extender, hacer copias de seguridad y versionar tus automatizaciones exactamente como lo necesites.
Funciones clave de n8n
Constructor de flujo de trabajo visual
El editor de nodos de arrastrar y soltar le permite diseñar automatizaciones de varios pasos visualmente, con vistas previas de ejecución en tiempo real para depurar cada paso.
Cientos de Integraciones
Los nodos integrados cubren aplicaciones populares, bases de datos y APIs — desde Slack y GitHub hasta PostgreSQL y solicitudes HTTP — listos para usar sin código personalizado.
Lógica JavaScript Personalizada
Escriba JavaScript directamente en los nodos de flujo de trabajo para transformar datos, aplicar lógica de negocio o llamar a cualquier API externa no cubierta por integraciones incorporadas.
Webhooks y Programación
Active flujos de trabajo al instante a través de webhooks, en una programación cron, o en respuesta a eventos de servicios conectados sin sondeo.
Propiedad de los Datos Autoalojados
Todas las definiciones de flujo de trabajo, credenciales de API y registros de ejecución permanecen en su VPS sin tarifas por ejecución y sin límites de uso.
¿Por qué ejecutar n8n en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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